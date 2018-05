Pozrite sa na ďalšiu celebritnú CHALUPU. Odohrala sa v nej dráma - herečka zachránila rodičom život

Zatiaľ stále bývajú u Kristíniných rodičov a spoločne oddychujú aj na ich chalupe v Banskom Studenci neďaleko Banskej Štiavnice. „Chalupa je moja minulosť a Tomiho budúcnosť, tak sme sa rozhodli,“ povedala s úsmevom herečka, keď privítala štáb Kataríny Jesenskej z relácie Na chalupe. „Keď sa povie slovo chalupa, evokuje to vo mne les, naháňačky, skrývačky, stavanie lesných domov, hranie sa na Indiánov,“ vysvetlila.

Chalúpka bez okien

Na pozemku, kde stojí pekná chata, sú aj dve minichalúpky. Kristína vysvetlila, že jedna slúži iba na drevo a v druhej ako deti spávali, aby rodičia mali od nich v noci pokoj.

„Do tejto ma Kika dáva spať, keď neposlúcham. Nie je tu ani okno a stále je to zamknuté,“ vtipkuje Tomáš Palonder a jeho priateľka ho so smiechom dopĺňa: „Jedlo dostáva, len keď poprosí.“

Horelo celú noc

Kristína ukazuje na chalupe aj miesto, kde sa odohrala nepríjemná rodinná dráma, našťastie s dobrým koncom. Greppelovci mali totiž pred rokmi na rovnakom pozemku celkom inú, starú chalupu, ktorá zhorela. „Úplná haluz bolo to, že ja som bola vtedy sama v Nitre a naši na chalupe. Prosila som ich, aby prišli za mnou. Nechcelo sa im, vraj prídu až na druhý deň. Nakoniec prišli. Keby zostali na chate, spali by hore a to by nedopadlo dobre. Paradoxne sa chalupa chytila od vodovodného čerpadla, ktoré išlo celú noc naprázdno. Horelo to od spodku a do siedmich – ôsmich hodín zhorelo celé moje detstvo,“ spomína Kristína. Veľmi vtedy plakala.

Za starou obľúbenou chalúpkou dlho netrúchlili a radšej sa dali do práce. Za rok už stála celkom nová a väčšia. Teraz sa do nej pohodlne zmestí celá rodina. Kristína má totiž ešte dvoch starších bratov, ktorí majú svoje rodiny. Keď sú na chalupe všetci Greppelovci, je tam aj päť detí. „Keď sme tu celá rodina je tu neuveriteľný hluk. Všetko krásne, teda pokoj a ticho, zmiznú,“ smeje sa Kika. Okrem toho, že deti majú vonku dostatok priestoru, aj vo vnútri majú k dispozícii priestrannú herňu rovno pod strechou. „Keď tam vlezú, už nevylezú,“ dodáva.

Kuchyňa v dvoch výškach

Hlavným dizajnérom v rodine je herečkina mamina. Podľa Kristíny má pre to cit a je veľmi praktická. „Má všetko dopredu premyslené, obdivujem na nej, že vie, ako to bude celé vyzerať. Ja si to neviem predstaviť, keď mi vysvetľuje, ako to bude. Až keď to je hotové poviem super.“ Okrem toho, že mamina je praktická, je aj vynaliezavá. Vymyslela kuchynskú linku na mieru pre seba, aj pre manžela.

„Moja mamina je nízka a otec je veľmi vysoký. Keď sa jej nechce krájať zeleninu, krája ju môj otec,“ vysvetľuje Kristína. Keďže sa tatinovi nechce pri krájaní zohýbať, časť kuchynskej linky je vyššia a druhá časť nižšia, čiže si prídu na svoje. „A ten istý problém máme doma aj my. Tomáš, keď musí krájať zeleninu, tak si ostentatívne kľakne a frfle, či nemohol zavolať radšej donášku domov. Takže delenie výšky kuchynskej linky na chalupe je dobrý nápad,“ konštatujú Tomáš s Kristínou.