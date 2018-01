Pozrite sa do zákulisia Krištáľového krídla: Ohurujúci výstrih Karin Haydu, Knechtová ako bábika a čo neposlúchalo Emmu Drobnú?

Rozhodla sa pomáhať

Celeste Buckinghamová (22) si prevzala cenu v kategórii Rock Pop Jazz a objavila sa aj v porote pre kategóriu Filantropia. Na raute po skončení prenosu sme ju zastihli v situácii, ktorá dokázala, že ju pomoc iným skutočne chytá za srdce. Veľký obdiv a vďaku vyslovila jednej z nominovaných dám, Žanete Petrášovej, ktorej zákerná choroba zobrala pätnásťročnú dcéru Dominiku. Založila neziskovú organizáciu, ktorá pomáha rodinám v podobnej situácii, ako bola ona. Detský hospic sa pomáha starať o dlhodobo a ťažko choré deti v poslednom štádiu ochorenia. Celeste ďakovala Žanete Petrášovej za všetko, čo robí, a ponúkla jej pomoc: „Keď budete čokoľvek potrebovať, určite ma kontaktujte,“ povedala jej.

„Chystám sa byť veľmi aktívna v oblasti charity a filantropie. Aj účasť v porote bola pre mňa ďalší znamením, že sa mám tomu venovať ešte viac. Mám na to čas, som mladá a plná energie,“ povedala nám neskôr odhodlaná Celeste.

Nevesta Karin

Hviezdou večera bola aj moderátorka Harin Haydu (40). Na javisku žiarila vo veľkej bielej róbe, ktorú jej poskytol známy svadobný salón. „Vyberala som si ju sama. Musela byť dôstojná vzhľadom na udalosť, akou odovzdávanie cien Krištáľové krídlo určite je. Žiadny výstrih… Všetko som sa snažila zladiť tak, aby to korešpondovalo s večerom. Dúfam, že sa mi to aspoň trošku podarilo,“ hovorí Karin. Moderátorka však patrí k ženám, ktoré rady nosia odhalené dekolty. Preto na raute zmenila róbu a všetkých, najmä prítomných pánov, oslnila sivými šatami. O fotografovanie s Karin bol obrovský záujem a brunetka ochotne všetkým a so všetkými pózovala.