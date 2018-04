Fanúšičky sa tešia. Herec Channing Tatum je viac ako po dvanástich rokoch opäť voľný

Medzi Channingom (37) a jeho manželkou Jennou Dewanovou (37) preskočila iskra počas nakrúcania filmu Let´s Dance. Spoločne nakrúcali iskrivé tanečné scény plné vášne, a láska, ktorá sa vtedy zrodila v jednej sekunde, im potom vydržala roky. Prakticky sa od seba neodtrhli od roku 2006. A teraz je koniec. Ak by to oznámili o pár dní skôr, všetci by to brali ako prvoaprílový žart. Teraz sa musí svet zmieriť s tým, že to krachlo ďalšej známej a stabilnej dvojici.

Rozdielne cesty

Správu o rozpade ich manželstva zavesili na sociálnu sieť. V prekvapujúcich riadkoch sa píše, že Channing a Jenna sa rozhodli ísť od seba a vo vzťahu pokračovať už len ako priatelia. Trochu paradoxne vyznievajú slová, že sa absolútne nič nezmenilo na tom, ako jeden druhého milujú, ale láska je vraj také krásne dobrodružstvo, ktoré ich zatiaľ vedie na rozdielne cesty. Pikantné na celom príbehu je najmä to, že ešte pred pár týždňami zásobovala Jenna sociálne siete statusmi o tom, aký majú s Tatumom fantastický sex a koľkokrát za deň to spolu robia.

Už vtedy sa v diskusných fórach začali viesť polemiky, či je to v poriadku, pretože stabilný a spokojný pár nepotrebuje tak výrazne deklarovať svoju sexualitu a či si tým Jenna niečo nekompenzuje. Navyše začala veľmi intenzívne vlogovať, denne pridávala videá o tom, ako sa majú ženy v jej veku správne česať, maľovať, rúžovať... Prehnané aktivity a masírovanie ega sa napokon skončili litániami o rozchode.

Práca zabíja vzťah

V riadkoch, ktoré Jenna s Tatumom adresovali „svetu“ (áno, skutočne oslovili celý svet a to je opäť príliš teatrálne), píšu, že sa snažili vzťah zachrániť najmä kvôli štvorročnej dcérke Everly. To sa však nepodarilo a ich odcudzenie kvôli veľkej pracovnej vyťaženosti si vraj práve takto vybralo svoju daň. Je pravdou, že Channing aktuálne pracuje asi na štyroch filmoch súčasne a že ani Jenna sa doma nenudí, ale takto pracuje väčšina Hollywoodu. Navyše, Channing musí bojovať o svoj post – už nepatrí k najmladším hercom a aj jeho sexi postava už naberá iné kontúry ako v časoch najväčšej formy. A Jenna? Tá sa roky snaží dostať do tzv. áčkovej skupiny najprominentnejších hollywoodskych hercov. Mala zopár vydarených diel, ale na vrchol hereckej smotánky to zatiaľ nestačilo.

Prišlo to nečakane

Rozchod hereckej dvojice okolie a aj médiá zaskočil. Párik sa totiž na sociálnych sieťach skutočne prezentoval viac ako kompaktne a nedávno sa dokonca celá rodinka spoločne objavila na udeľovaní Kid´s Choice Awards. Nič teda nenasvedčovalo tomu, že by malo prísť k rozchodu. Spoločné rozchodové vyhlásenie je napísané veľmi zvláštnym, priam poetickým slovníkom, až by sa všetci mohli čudovať, prečo teda idú od seba. Zjavne sa inšpirovali aj nedávnym rozchodom kolegyne Jennifer Anistonovej, keď podobne ako ona dôrazne upozornili, že všetko, čo sa nedozvieme priamo od nich, sú výmysly médií. Takže nikto tretí či štvrtý, ale na vine je práca. Paradoxom je, že práve pri práci sa aj zoznámili. Zaľúbili sa do seba v roku 2006 počas natáčania filmu, o tri roky neskôr si povedali áno a teraz si povedali nie. A tak nám pokope zostali hádam už len Beckhamovci...