Pracovať pre celebritu môže byť životu nebezpečné. Modelka UŠTVALA asistentku na smrť

Pracovať pre hviezdy nie je prechádzka po červenom koberci, potvrdiť to môžu mnohí asistenti známych osobností, ktorí musia plniť nečakané a absurdné požiadavky svojich prominentných šéfov 24 hodín v kuse. Pracovať pre Blac Chynu asi nie je takisto med lízať, jej asistentka totiž na to pred pár dňami zaplatila životom a jej rodina sa chystá Chynu zažalovať kvôli tomu, že ju týrala, zneužívala a neplatila jej tak, ako mala.

Problém mala aj rodina

Lorena Hernandezová († 34) manažovala veci okolo Blacinho domu, prevádzkovala domácnosť a robila jej osobnú asistentku. Pracovné vypätie bolo podľa všetkého veľmi silné, pretože Lorena vlani dostala porážku. Aj po nej však bola schopná pracovať v rýchlom tempe naďalej, čo sa jej stalo osudným. Okrem starostlivosti o svoje tri vlastné deti pomáhala Chyne v módnom biznise a bola jej pravou rukou prakticky nonstop. V januári však po masívnom krvácaní mozgu upadla do kómy. Chyna spanikárila, na akúkoľvek informáciu o Loreninom stave uvalila informačné embargo a veľké problémy zistiť, ako na tom vlastne Lorena je, mali aj samotní členovia jej rodiny.

Ex zaplatil nemocnicu

Chyna viac ako asistentku riešila spor s otcom jej dieťaťa Robom Kardashianom zo známeho rodinného klanu. Vraj v drogovom opojení dával na sociálne siete jej nahé fotky a tak sa snažil zničiť jej aktívnu kariéru v modelingovom priemysle. Napokon to bol však sám Rob, ktorý poslal rodine opatrovateľky desaťtisíc dolárov na zaplatenie účtov za zdravotnú starostlivosť... Lorenu napokon rodina pred pár dňami dala odpojiť od prístrojov, pretože opäť dostala silné krvácanie do mozgu a testy ukázali, že aj keby masívny šok prežila, asi by zostala vo večnej kóme.

Rodina následne Blac zažalovala, že ju dohnala do tohto stavu. Vraj ju dokonca ani nevyplácala tak, ako mali dohodnuté v zmluve, a keď bola v nemocnici, tak sa o jej zdravotný stav absolútne nezaujímala. Právnici modelky Blac zasa tvrdia, že Lorena mala na zdravotné problémy genetické predispozície, o všetkom však pravdepodobne rozhodne súd. A to bude medializácia, s akou Blac Chyna určite nepočítala...

Vyčíňala aj Naomi

Blac nie je jediná osobnosť, ktorá sa vyskytuje v rebríčkoch zlých šéfov. Tu asi vedie ďalšia modelka, Naomi Campbell (48). Tá už mala na krku žaloby za násilné správanie, hádzanie telefónov a iné vyčíňanie. Rebecca White, jedna z jej bývalých asistentiek, prezradila aj to, že Naomi mala napríklad špecifické požiadavky na sviečky v dome. Museli voňať ľaliou, v kúpeľni ich požadovala päť, v spálni a obývačke po desať. Samozrejme, na určených miestach, inak zúrila a mlátila ju. Prvá našla odvahu bývalá gazdiná v modelkinom dome Ana Scolavinová. Tú besniaca Naomi napadla a spôsobila jej osemcentimetrovú tržnú ranu na hlave za to, že údajne nevyžehlila džínsy podľa jej predstáv. Neskôr zbila dokonca aj svoju priateľku herečku Yvonne Sciòovú len preto, že mala také isté šaty ako Naomi! Niektoré súdne procesy sa ťahajú dodnes.

Lady Gaga aj Kim

Svoje má na rováši aj speváčka Lady Gaga. Jennifer O’Neillová, bývalá asistentka, ktorá sa s ňou súdi, tvrdí, že so speváčkou bola nonstop. Doslova, pretože s ňou musela aj spávať v posteli, keďže Gaga je nerada sama! A problémy má aj Kim Kardashian. Pred pár rokmi si najala ako asistentku krásnu tmavovlásku Steph Shepherdovú. Tej však po čase začali pribúdať lajky na sociálnych sieťach, čo Kim absolútne nezvládala. Prekážalo jej aj to, že asistentka sa zoznámila s jej rodinou, ktorá si ju obľúbila. Skončilo sa to bitkou a vyhadzovom. Dnes Steph Shepherd s úsmevom vešia na sociálne siete fotografie z čias, keď ešte aj Kim pracovala ako asistentka. Karma dobehne...