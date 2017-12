Vo filme sa po prvý raz objavila v roku 1971 – ako Barunka v Babičke. Už tam zažiarila, no jej osudová rola prišla o dva roky v Popoluške.

Panna českého filmu

Stala sa skutočnou filmovou hviezdou a išla z roly do roly. Veď aj zlé jazyky vtipkovali, že je herečkou, ktorú najčastejšie na plátne pripravujú o panenstvo. Roly naiviek a romantických dievčat však zďaleka neboli jej jediná parketa. Čoskoro ukázala, že je skvelá komička, čo hojne využívali napríklad oscaroví režiséri Jan Svěrák a Jiří Menzel, s ktorým spolupracovala aj v divadle.

Jediný škandál

Práve v Činohernom klube spoznala svojho manžela Josefa Abrháma. Ich láska však ublížila inej žene. Herec v tom čase žil so speváčkou Naďou Urbánkovou a nenašiel odvahu povedať jej, že sa zamiloval do mladej kolegyne. Dozvedela sa to náhodou a o to väčšmi to bolelo. Ospravedlnením je azda len to, že tí dvaja si naozaj boli súdení a ich manželstvo je dodnes pevné. Spolu prekovali aj najťažšiu životnú skúšku, keď herečke nedávno diagnostikovali rakovinu pľúc. Hoci svoj stav nechce zakríknuť a odmieta hovoriť, že sa vyliečila, isté je, že tento rok sa vrátila do práce. Nahrala audioknihu a chystá sa aj nakrúcať.

