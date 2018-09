Prečo sa Nela Pocisková prestala líčiť?

Herečka a speváčka, ktorá n a Veľkonočný pondelok porodila za dramatických okolností dcérku v aute cestou do nemocnice, sa musí poriadne obracať . P riznala, že s malým Hektorom a Liankou to nemá jednoduché. Len také nachystanie sa na výlet či návštevu im trvá večnosť.

Hotová katastrofa

„ Vždy som nosila veľké tašky, pretože som tam mala zbalenú asi polov ičku domu, no teraz musí m pobaliť predovšetkým veci pre deti. Nosím hlavne ruksak. K e ď m ám deti na rukách, môžem ho mať na chrbte. Je plný mamičkovských vec í , potrebných, keď sa stane nejaká galiba. Mám tam plienky pre malého a pre malú, niečo maličké na papanie ako prv ú pomoc, vodu, klobúky, ke ď je teplo, alebo čapice, ke ď je chladno. Potom p odložku na prebaľovanie , plienky, podbradníky, vlhké servítky… A ešte aj s voje vložky do podprsenky, aby som nemala mokré tričko,“ hovorí zo smiechom.

N osí so sebou aj dve hračky. Hodia sa, ak chce zabaviť malú, alebo ak s a syn rozhodne, že ukradne chlapcovi na ihrisku hračku, hneď mu vytiahne jeho obľúbené autíčko.

Za najhoršie balenie považuje výlet spojený s kúpaním. „Och, to keď s me sa chodili kúpať, bolo to nekonečné. Kým som pobal ila, obl iekla deti, k ý m sme niekam vyraz ili a doraz ili, tak sme m ohli pomaly ísť aj domov. A hlavne, chodili sme nabalení ako na mesiac. Musím mať uteráky , suché oblečenie, ruk á vniky, plienky na kúpanie a mohla by som pokračovať, no katastrofa,“ dodala.

Mejkapu dala stopku

O krem ruksak u s vecami pre deti má aj svoju osobnú tašku, kde nesm ie chýbať p eňaženka, kľúče od auta a domu či balzam na pery. „A antibakteriálne vreckovky, k eďže sa deti rad y hrajú s hlinou... P úder, či mejkap by ste tam hľadali márne. Buď sa pri malých spotím, alebo ich stále bozkávam a nechcem, aby to mali otlačené na tvári,“ uzatvára spokojná mamička.

