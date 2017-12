Predtucha mu zachránila byt! Martin Nikodým zažil poriadny šok

Martin Nikodým (46) je obľúbený moderátor televíznej relácie Milujem Slovensko. V tomto predvianočnom období si zaspomínal na sviatky svojho detstva a pridal aj vtipnú príhodu z Vianoc, keď sa mu narodilo prvé dieťa.

Čo na Slovensku najviac milujete?

To, aké je maličké a rôznorodé. Čo sa týka počtu obyvateľov, sme aj žartovne bezvýznamná krajina na tejto planéte, ale úplne prekrásna. Máme kúty a miesta, kde sa človek môže nádherne zašiť. Ja mám veľmi rád hory a my ich máme krásne. V rámci televízneho projektu naj dediny Slovenska sa ešte dokážem prekvapiť: fíha, aká dedina existuje! Rád sa vraciam na chatu pod Borišovom vo Veľkej Fatre, kde mám priateľov chatárov. Dá sa tam prísť len pešo, nie je tam elektrina ani mobilný signál, úplná psychohygiena. Keď chceš poslať alebo prijať správu, musíš vystúpiť asi dvesto výškových metrov a doslova chytiť signál. To je moje srdcové miesto.

FOTO: Od koho dostala Deákova sexica kyticu? Pozrite sa, ako okomentovala svoj nový zážitok!

Nestačia mu jeho tri vlastné? Zdá sa, že Martin Nikodým by zvládol aj štvrté dieťa. Veď sa len pozrite

Čo považujete za typicky slovenské?

Máme úžasný folklór a prekrásne kroje. A máme aj krásne baby, to je typicky slovenské! Mám precestovaný kus sveta a môžem zhodnotiť, že Slovenky sú prekrásne ženy. No a kroje určite vymýšľal neskutočný dizajnér. Dievča v kroji je vynásobená krása, všetkým nesmierne pristanú.

Milujete slovenské Vianoce? Akú tradíciu doma uctievate?

Máme pekný putovný vianočný zvonček, takú zvonkohru. Mám pocit, že otec ho kedysi veľmi dávno kúpil v Paríži. Nás deti zavreli rodičia do izby, kým nakládli pod stromček darčeky, a potom otec natiahol zvonkohru, keď už sme mali ísť k stromčeku. Keď som si založil rodinu, chvíľku bol zvonček u mňa a potom si ho chcela užiť sestra. Tento rok budeme všetci u mňa v dome, tak musím vypátrať, kde je zvonček.

Je o vás známe, že ste nadšený cestovateľ. Zažili ste Vianoce v zahraničí?

Som neposedný, stále mám navŕtaný zadok niekde vyštartovať, ale na Vianoce som nikdy nebol mimo domova. Príchod nového roka môžem oslavovať aj na pláži v Austrálii. Ale na Vianoce sme vždy doma, v tom som úplná konzerva – stromček, oblátky, kapor so zemiakovým šalátom, med, orechy. Na začiatku večere moja mama rozkrajuje jabĺčko a poprajeme si. Predtým sa zvčajne ujal slova otec, teraz už väčšinou ja. Som moderátor, tak to odmoderujem. (Smiech.) Na Štedrý deň máme kapustnicu, na Nový rok zas šošovicovú polievku, aby bolo veľa peňazí. Funguje to, zatiaľ je to celkom fajn, klopkám na drevo. (Smiech.)

Moderátor Martin Nikodým si našiel netradičný spôsob psychohygieny. Naozaj to funguje?

Aká je vaša úloha na Vianoce?

Zabezpečujem stromček a tento rok ho máme prekrásny. Už od druhého decembra! Prišiel mi totiž mail z jedného obchodu, či si chcem objednať stromček, ale že musím poň prísť hneď. Tak sme ho mali odvtedy na dvore, ale pred týždňom ho Martinko chcel dať dovnútra a zavesiť naň svetielka. Veľké deti ho potom ozdobili.

Stala sa vám na Vianoce nejaká katastrofa alebo vtipná príhoda?

Adam sa narodil 22. decembra pred sedemnástimi rokmi a vtedy sme mali zvláštneho kapra. Bol som syna pozrieť v pôrodnici a zrazu som mal čudný pocit, že musím ísť domov. Po príchode som počul šumieť vodu a v kúpeľni našiel pustenú vodu vo vani. Kapor totiž vyskočil tak, že trafil pákovú batériu a pustil si vodu. Našťastie sme nikoho nevytopili. Potom sa to zopakovalo, znovu som si užíval v pôrodnici prvorodeného syna a zrazu si vravím, že musím ísť zase domov. Keď som prišiel, počul som z kúpeľne plieskanie. Kapor bol mimo vane a tancoval po kúpeľni. Tak som mu povedal: A teraz je s tebou koniec! Ale nevedel som ho zabiť. Pomohol mi kamarát, vegetarián. (Smiech.) Ospravedlnili sme sa mu a poslali ho do kaprích lovísk.

Nekonvenčná Adela Vinczeová: Neuveríte, ako prišla k vianočnému stromčeku!

Ako ste na tom so zháňaním darčekov, je pre vás nočnou morou?

Deti píšu každý rok list Ježiškovi a tento rok mi prvýkrát prišiel od dcéry cez facebookový messenger, to bolo vtipné. No tento rok som sa rozhodol dať aj osobne vyrobené darčeky. Keďže som začal včeláriť, každý odo mňa dostane „balíček zdravia“. Vyrábam propolisovú tinktúru, s deťmi sme robili sviečky zo včelieho vosku a ešte ideme z neho robiť balzam na pery. Nakúpil som nádobky, návod našiel na internete – rovnaký pomer včelieho vosku, bambuckého masla a kokosového oleja, môže sa pridať vitamín E, ktorý je konzervant, plus vonné esencie. Med odo mňa dostávali blízki v priebehu roka a zistil som, že som včelár, ktorý už nemá med. „Rozfofroval“ som ho a mám posledné VIP zásoby, doslova ich utajujem. Keďže med začal byť na dosah, všetci ho oveľa viac konzumujú.

Je odkázaná na bazár? Vyzerá to tak, že multiotecko Boris Kollár šetrí na Barbore Balúchovej

S koncom roka ľudia bilancujú. Aký bol ten váš, chceli by ste z neho niečo vymazať?

Bol to stabilizačný rok. Som človek, ktorý si už nerobí plány. Držím sa hesla, že ak chceš Pána Boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch. Skôr ako bilancovanie prajem druhým ľuďom. Navyše, ja každé ráno začínam krátkou meditáciou a v rámci nej sa poďakujem za pekný deň už vopred, preto necítim potrebu riešiť na Nový rok niečo špeciálne.

Aké mávate Silvestre? Pracovné či výsostne súkromné?

Vianočné sviatky sú pre mňa posvätnejšie, Silvester – to sa iba preklopí číslo v kalendári. Bolo obdobie, keď som si vravel, že na Silvestra nebudem pracovať, a potom inokedy, že prečo vlastne nie. Závisí to od dňa, keď mi zavolajú s ponukou, v akej nálade ma chytia. Tento rok budem s deťmi na lyžovačke na Štrbskom Plese, dala sa dokopy dobrá partia kamarátov našich detí a ich rodičov. Na Silvestra si odbehnem moderovať do hotela vo Vyhniach a na Nový rok sa vrátim za deťmi. Ale mám jeden výnimočný Silvester v pamäti, ten v osemdesiatom deviatom bol výnimočný. Bol som v Prahe a to bola neuveriteľná atmosféra, eufória. Zrazu sme cítili slobodu. Polnoc sme vítali na „Staromáku“ a neviem, čo to bol za nápad, ale keď všetci dopili sekt, hodili fľašu o zem. Námestie bolo posiate súvislou vrstvou črepov. Prvého januára som tadiaľ išiel zas okolo obeda a už to bolo upratané. To bolo neuveriteľné.