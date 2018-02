Prekecol sa o prežúrovanej noci. Známy herec prezradil, aké návrhy mu dávala Cibulková. TOTO snáď nemyslela vážne?!

Priatelia sa už pekných pár rokov, herečka Zuzana Šebová Kubovčíková bola dokonca družičkou na Dominikinej svadbe. Tenisová jednotka jej to odplatila tým, že si so Zuzkou zahrala scénku v šou Kredenc. Ako správne kamošky toho vedia dosť aj o svojom súkromí a Zuzana to teraz „bonzla“ pred kamerou.

Prvá obeť

Zuzka Dominiku obvinila, že je šialená puntičkárka. Vždy musí mať všetko dokonale upratané. Dokonca aj na nočnom stolíku má každá vec presné miesto a nikto sa ničoho nesmie dotknúť.

Zuzka ako dobrá kamarátka však prezradila niečo aj o sebe. Keďže Dominika chodí na jej predstavenia, išla ju pre zmenu ona povzbudiť na zápas v Austrálii. Vôbec však nepozná tenisové pravidlá, preto povzbudzovala v nesprávnom čase a vlastne držala palce súperke.

Chcela ho zničiť

O Dominike klebetil aj herec Robo Jakab. Prezradil, že žiadny žúr neopustí ako prvá. Zaneprázdnená tenistka má na priateľov málo času, preto ho chce využiť naplno. Na párty sa vždy baví od samého začiatku do samého konca. Podľa Roba je ako nabitá batéria. Najväčšmi ho však šokovala, keď mu raz navrhla, aby si rovno po žúre išli ráno spolu zabehať. Vraj iba tak „zľahka“ šesť až sedem kilometrov! Pre ňu je to nič, no jeho by to vraj zabilo.

Podá si ju Adela

A prečo Zuzka a Robo Dominiku ohovárali? O pár dní sa na obrazovkách objaví nová šou, v ktorej si Adela Vinczeová (37) a Dano Dangl (42) „podajú“ vždy jedného známeho hosťa. Bude musieť splniť rôzne úlohy a jeho najbližší prehovoria o jeho nedostatkoch. Prvou obeťou bude práve Dominika.