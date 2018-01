PREKVAPIVÉ sťahovanie. Aneta Paríšková nečakane mení život s americkým priateľom

Krátko pred Vianocami ste odleteli na týždeň do Ameriky. Ako často tam cestujete a ako často prichádza váš partner na Slovensko?

Keďže Mirkove dcéry nemohli tráviť Vianoce s nami na Slovensku, ja som odbehla za nimi. Urobili sme si teda predčasné Vianoce v Amerike a ešte sme aj oslávili narodeniny staršej Lilky. Som rada, že som tam bola.

Riadite dve škôlky, moderujete Noviny o sedemnástej aj rôzne podujatia. Ako ešte stíhate ísť aj na týždeň do Spojených štátov? Kto je vtedy s chlapcami?

Je to naozaj len občas a len na pár dní. Vtedy pricestuje z Košíc do Bratislavy babka, prípadne aj jej sestra Irenka alebo aj dedko. A chlapci si vtedy užijú týždeň s milovanou babičkou.

Čo podľa vás nesmie chýbať v partnerskom vzťahu, v ktorom má každý z partnerov vlastné deti?

Aj Mirko, aj ja máme okrem iného spoločné to, že vo všeobecnosti máme radi deti – nielen vlastné, ale všetky. Preto nám nerobí problém nedeliť ich v našej rodine na moje a tvoje. Všetky sú naše, máme ich päť a pristupujeme k nim rovnako. A tešíme sa, že aj chlapci hovoria o dievčatách ako o sestrách a dievčatá zas považujú chlapcov za svojich bratov.

Aké je to zrazu sa starať o baby v tínedžerskom veku? Predsa len, doma máte troch chalanov.

Lilka má pätnásť a Lejka trinásť. Sú to šikovné baby a teším sa, že si dobre rozumieme. A teraz som sa napríklad učila robiť francúzske vrkoče. Ešteže som si na Youtube pozrela návod.

Ako trávite čas s dievčatami? Riešite spolu aj prvé lásky, mejkap, módu?

Hlavne sa veľa rozprávame o všetkom možnom – o škole, o ich záľubách... Chodíme aj na výlety, zoznamujú ma so svojimi kamarátkami...

Vedia baby po slovensky?

Len trošku. Ale snažíme sa ich učiť.

Našli ste k sebe rýchlo cestu? Nebáli ste sa toho, či si sadnete?

Samozrejme, že som sa bála. Veď sú to tínedžerky. Ale, našťastie, máme veľmi dobrý vzťah.

Už boli dievčatá na Slovensku?

Naposledy tu boli počas letných prázdnin.

Aj vaši chlapci už boli na návšteve v Amerike?

Ešte nie. Chystám sa tam s nimi na budúci rok v júni, keďže náš dedko bude hrať pingpong na majstrovstvách sveta veteránov v Las Vegas.

Obzeráte sa s partnerom aj po spoločnom dome alebo väčšom byte?

Už sme si kúpili byt. Je výrazne menší než ten, v ktorom bývame teraz, ale to nám neprekáža. Veľkosť bytu nebola pre nás tým najdôležitejším kritériom.

A čo teda?

Najdôležitejšia bola pre nás lokalita – desať minút pešo cez park do školy a päť minút autom do škôlky. V aute totiž celé roky trávim priveľa času a predovšetkým to sme chceli zmeniť. A druhým dôležitým kritériom bola možnosť dorobiť v byte druhý záchod. Pri štyroch chlapoch v domácnosti je to užitočné. A niekedy je nás ešte viac.

Ako ste sa so svojím priateľom vlastne zoznámili?

Na jednej akcii, ktorú som moderovala.

Ako zvládate lásku na diaľku?

Máte zrátané, koľko správ si za deň vymeníte a koľko srdiečok pošlete? Nikdy nie sme bez seba viac ako mesiac. Väčšinou Mirko chodí na Slovensko. Ako itečkár má výhodu, že na prácu potrebuje len počítač, takže môže pracovať aj tu. V rámci pracovných povinností však robí prezentácie po celom svete, takže sa občas stane, že sa na Slovensko nedostane. Vtedy odbehnem ja za ním. Našťastie sa to nestáva často.

Otvorili sa vám vďaka práci vášho partnera nové obzory a témy? Spomínali ste, že ste boli na jeho prednáške. Čím sa vlastne zaoberá?

Pracuje vo vývojovom centre v Silicon Valley v Kalifornii, v oblasti videokonferencií, WebExu a kolaboračnych systémov a integrácie so zameraním na bezpečnosť v cloude. Snažím sa tomu postupne aspoň trochu porozumieť.

Čo vám na ňom najviac imponuje?

Je neuveriteľne všestranný. Je síce itečkár, ale zároveň dokáže opraviť strechu na dome, namontovať skrinky, pracovať v záhrade, variť. Má rád deti, športuje a má veľký zmysel pre humor.

Napadlo vám, že by ste ostali žiť v Amerike?

Amerika ma vôbec neláka. Je mi dobre doma, na Slovensku. Ale nikdy nehovor nikdy. Ak bude dôležité, aby sme sa tam na nejaký ten rok presunuli, tak sa prispôsobím. Našťastie, jazyková bariéra tu nie je, angličtinu ovládam.

Zdá sa, že ste lokálpatriotka. Ani lyžovať nechodíte do Álp?

Nemám nič proti Alpám, ale je pravda, že som sa tam ešte nelyžovala. Rada chodím do Tatier a na Kubínsku hoľu.

Keď sa vás niekto v Amerike spýta, ako je u nás a aký sme národ, čo poviete?

Som rada, keď tušia, kde sa vôbec Slovensko nachádza.

Mnohé Slovenky chodia do Ameriky nakupovať oblečenie. Aj vy rada povymetáte butiky?

Nakupovanie oblečenia nepatrí medzi moje záľuby. Nieto ešte aby som za oblečením cestovala. Je to pre mňa nevyhnutná povinnosť, na ktorú si jednoducho občas musím nájsť čas.

Predsa len, je niečo, čo si spoza veľkej mláky vždy prinesiete?

Len zážitky.

Na začiatku sme hovorili o tom, že deň začínate v škôlke, kde skontrolujete deti, potom idete do televízie. Ale predtým, ako moderujete správy, si pripravujete tému do vysielania. Aké témy na reportáže si vyberáte?

Nie je to o tom, čo si ja vyberiem. Ide predovšetkým o to, aby to bola aktuálna a zaujímavá téma. Do vysielania tak pripravujem naozaj rôznorodé témy – jeden deň o osýpkach, na druhý deň o teroristickom útoku, ďalší deň o hypotékach, o bezpečnosti na internete, migrácii vtákov, snehovej kalamite a občas aj niečo zo športu. Vždy máme ráno poradu, kde sa na téme dohodneme. Potom si musím tému naštudovať, osloviť odborníkov, v teréne s nimi nahrať rozhovor, postrihať ho, napísať scenár. Najskôr si teda pripravujem vlastnú tému, až potom si pozriem zahlásenia k ďalším reportážam, ktoré sú pripravené do vysielania.

Funguje to takto vo všetkých spravodajských reláciách TV JOJ ?

Nie, iba v Novinách o sedemnástej. Je to náročné, ale zároveň veľmi obohacujúce.

Čo vás baví viac – moderovanie alebo škôlka?

Oboje. Aj moderovaniu, aj škôlke sa venujem s veľkou radosťou.

Nedávno ste moderovali diskusiu na konferencii „Východ nie je EXIT“ v Košiciach. Ako dlho sa na takúto akciu musíte pripravovať?

Je to téma, ktorá sa ma aj osobne dotýka, preto som bez váhania prijala pozvanie. Bolo tam veľa zaujímavých spíkrov. Samozrejme, potrebujem sa vyznať v téme, poznať odborníkov, ktorí diskutujú. Intenzívne sa pripravujem niekoľko dní. No a potom už priamo na mieste je dôležité pozorne počúvať, aby som vedela nadviazať, pýtať sa aj reagovať na otázky z publika.

Myslíte si, že je to s odchodom mladých ľudí za hranice naozaj také zlé? Majú skutočne dôvod odchádzať?

Odchádzať je v poriadku. Je dobré, keď mladí naberajú skúsenosti aj v zahraničí. To nie je problém. Problém je, keď sa nevracajú. Nad tým sa treba zamýšľať.

Vaše deti sú ešte malé, ale predsa len, ak budú chcieť ísť študovať alebo žiť do zahraničia, budete ich odhovárať?

Tak ako je pre mňa dôležitá sloboda, doprajem ju aj im. Odhovárať alebo zakazovať nemá zmysel. Budem sa snažiť, aby sami pochopili, v akej úžasnej krajine žijú a že by si to mali vážiť. Mnohí mladí ľudia to aj pochopia, keď počas pobytu v zahraničí nazrú pod blyštiacu sa pozlátku. Ide aj o to, čo človek potrebuje k šťastiu. Niekomu možno stačia peniaze a veľký dom s bazénom. Mnohí však potrebujú najmä širokú rodinu, priateľov, slovenčinu okolo seba, pocit domova, slovenskú mentalitu a kultúru. Medzi takých ľudí patrím aj ja.

Bilancujete? Ako vnímate rok 2017 z pohľadu toho, čo vám priniesol?

Priniesol mi úžasné rozšírenie rodiny. Mám z toho veľkú radosť.

Sú ženy, ktoré sa po sklamaniach v láske uzavrú a nie sú otvorené novým vzťahom – myslíte si, že robia chybu?

Chápem strach, aj ja som ho mala a veľký, ale život ide ďalej. A prežiť ho bez lásky je nezmysel. Vedome sa pre takýto variant nerozhodnem.