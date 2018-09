Premýšľate, kam budúci rok na dovolenku? Toto je deväť najobľúbenejších destinácií cestovateľov romantikov

1. Srí Lanka: Rajská záhrada

Ak existuje niekde tropický raj, tak je to tu. Nielen prírodou, ale aj neuveriteľne milými a šťastnými domorodcami. Dovolenka na ostrove v Indickom oceáne spája komfortné poznávanie a oddych na záver. Máme prenajatý klimatizovaný autobus s tým najmilším šoférom, no základom tejto cesty sú silné zážitky, a preto môžete okúsiť rôzne druhy dopravy (lodičku, káričku ťahanú byvolmi, bicykel či slona). Hotely sú s bazénom a ajurvédskym centrom. Navštívite pamiatky UNESCO, spoznáte domorodú kultúru a odhalíte tajomstvo cejlónskeho čaju a Budhovho zubu.

2. Kuba: Absolut total

Ak by sa nemerala kvalita života podľa HDP, ale podľa šťastia, Kuba by ešte vždy suverénne vyhrala. Neskutočné fluidum lieta kdesi vo vzduchu a bude vás sprevádzať po celej ceste. Poďte to ešte stihnúť, kým sa ostrov definitívne nezmení. Zatancujte si s kubánskymi mladíkmi v uliciach starej Havany a Kuba sa vám zaručene dostane pod kožu.

3. Južná Afrika: Kráľovstvo, víno, safari

Afrika láka, teraz je čas! Päť krajín na juhu Afriky. Nadýchajte sa vône oceánu v úžasnom Kapskom Meste, ochutnajte lahodné vína, ktorých tradíciu sem priniesli hugenoti z La Rochelle a zažijete dokonalé safari v národných parkoch Chobe a Kruger. Horské kráľovstvá Lesotho a Svazijsko sú čerešničkou na torte. Nikto iný nepozná na Slovensku Afriku lepšie ako my! Zaraďte sa dobrej spoločnosti.

4. Vietnam, Kambodža: Spoznajte Indočínu

Logická cesta Indočínou, ktorá vás prevedie Vietnamom zo severu na juh a Kambodžou z juhu na sever. Uvidíte útesy Halong Bay aj cisárske Hue. Nadchne vás kapitalistický Saigon, no prekvapí aj Hočiminov Hanoj. A na záver sladká Kambodža a dych vyrážajúce chrámy Angkoru. Oddych na vietnamských plážach v cene.

5. Thajsko, Malajzia, Singapur: Dokonalá kombinácia

Už dvadsať rokov v prvej päťke našich najpopulárnejších zájazdov. Začnite spoznávať exotiku na tejto krásnej ceste juhovýchodnou Áziou. Päť nocí na plážach Andamanského mora s množstvom výletov v cene. Z krajiny úsmevov cez priateľský islam Malajzie na ostrov, kde sa svet točí okolo peňazí a poriadku a architektúra dokazuje nemožné. Gurmánske zážitky na najkrajších plážach Ázie. Dokonalá kombinácia aj pre skúsené cestovateľky.

6. Island, Nórsko: Fascinujúci sever

Dlhé roky trvalo, kým Slováci objavili krásy Škandinávie, kam BUBO chodí už od roku 1994. Dnes je táto cesta našou najpopulárnejšou v Európe. Poďte s nami na fascinujúci sever. To najlepšie z dvoch výnimočných krajín s prepracovaným programom. Dúhové hory Landmannalaugar v cene! Okrem toho najkrajšie fjordy, sopky, vodopády, šíry Atlantik. Poplavíme sa k veľrybám, budeme obdivovať modernú architektúru Osla aj drevené domčeky Bergenu. Nekonečne dlhé dni pod vedením vyštudovaných škandinavistov.

7. Mexiko: Veľký okruh

Krajina dobrých ľudí s iskrou v oku. Fantastická mystická história plná pyramíd a šamanizmu, gurmánske špeciality a plodiny, ktoré dobyli celý svet, nádherné pláže na brehoch Tichého oceánu a Karibského mora. Kultúra Aztékov, Olmékov, Zapotékov aj Mayov. Mexiko je podmanivá krajina, ktorá vás vyzýva na objavovanie. Tak vamos!

8. Južná Amerika: Po stopách Inkov

Najpopulárnejší komfortný zájazd do Južnej Ameriky so všetkými miestnymi preletmi v cene. Uvidíte pamiatky Inkov v Andách, indiánsky La Paz, vinice Čile, zatancujete si tango v Buenos Aires, ktoré dýcha nostalgiou, a cez najkrajšie vodopády planéty Iguazú sa dostanete až do mesta bohov na pláže Rio de Janeira. Machu Picchu, Iguazú, Copacabana a oveľa viac na jednej ceste.

9. Malajzia, Singapur, Bali: Luxus aj exotika

Exotická cesta v luxusnom predvedení. Spod najvyšších dvojičiek na svete Petronas v Kuala Lumpur do ikonického hotela Marina Bay Sands v Singapure. Singapurská architektúra vám vyrazí dych. Potom prelet na Bali, kvalitný oddych, ryžové terasy, fascinujúce chrámy. Skutočne romantická cesta.

