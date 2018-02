Pretty woman už nechce byť sexi! Čo sa to v päťdesiatke deje s Juliou Robertsovou?

Stačí si pozrieť jej poslednú filmografiu. V tomto roku ju čaká premiéra snímky Ben je späť, v ktorej hrá mamu dospelého muža. V roku 2016 v Dni matiek bola krkavčou matkou, čo pred dcérou uprednostnila kariéru. Minulý rok stihla dva projekty – dabovať šmolkov a zahrať si mamu malého školáka, ktorý sa narodil so znetvorenou tvárou.

Ešteže má ako „bočák“ reklamu na pančuchy, kde ukazuje svoje krásne nohy. Azda ich ešte predvedie aj na filmovom plátne.

Stigma

Zatiaľ však môžete oceniť jej melodramatickú polohu v rodinnom filme Obyčajná tvár, kde má desaťročného syna s viditeľnou stigmou. Spolu s Owenom Wilsonom, ktorý hrá jej manžela, robia všetko pre to, aby mu čo najviac uľahčili život. Nielen doma, ale hlavne v detskom kolektíve. Snímka vznikla podľa knižného bestsellera Wonder a dočkala sa aj oscarovej nominácie. Pre maskérku, ktorá Jacobovi Tremblayovi každý deň tak vierohodne premieňala tváričku, že diváci pri pohľade naňho premočia v kine mraky vreckoviek. Obyčajná tvár je síce poriadny doják, no povinne by sa mal premietnuť všetkým školákom. Aby sa vcítili do kože detí s telesnou chybou. Tak to využite, premiéra bola tento týždeň.