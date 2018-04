Priateľka Andreja Bičana prelomila mlčanie: Ostré tvrdenia na adresu Edity Bičanovej

Svoje o tom vie aj priateľka Andreja Bičana (43) Michaela Kmecová (23). Známy moderátor sa odsťahoval od manželky a s Michaelou spolu žijú viac ako rok.

Rozchod u Bičanovcov vôbec neprebieha v pokoji a manželia si verejne posielajú priame aj nepriame odkazy. Medzi posledné kauzy patria ostré slová Andreja Bičana, kedy sa vyjdaril, že Edita nebola dobrá matka ani manželka. Editina reakcia však bola zmierlivejšia. V esemeske pre Šarm napísala: „Nech sú šťastní a spokojní. Andrej je umelec, ktorý žije vo svojej bubline a ak si vybral túto cestu, tak mu prajem, aby bol konečne šťastný a spokojný. Teda, ak už tvrdí, že doteraz bol týraný. V štyridsiatich troch rokoch si to zaslúži."

Andrej si za svojimi vyjadreniami stojí. Je presvedčený o tom, že preto, aby ich manželstvo s Editou fungovalo, urobil všetko. Chce, aby dcéry Anička a Ninka boli v poriadku a pri celej kauze myslí aj na svoju priateľku Mišku. "Ako sa má cítiť moja partnerka?" zamýšľa sa rozhorčene.

Tvrdí, že pre mladé dievča, ktoré doteraz nemalo žiadne skúsenosti s médiami, je to ťažká situácia. "Zvláda to, má mňa. Vždy sa to snažíme zanalyzovať a pozerať sa na to, či sú tieto reakcie adekvátne alebo nie. Snažil som sa jej povedať, že to prejde, že to ustane, keďže sa to nedeje, tak jej teraz hovorím, že sa budem musieť súdiť,“ vysvetlil nám.

Partnerka Andreja Bičana prelomila mlčanie a k cele veci sa pre Šarm jasne vyjadrila: "Je smutné, ako sa p. Bičanová Nagyová snaží cez médiá hodiť svoje osobné zlyhanie na nás s cieľom okrášliť sa. Ubližuje tak Aničke a Ninuške. Mrzí ma, že vnímaná "pravda" je založená na klamstve," znejú slová Michaely Kmecovej.