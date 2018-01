Priateľka Jána Ďurovčíka Barbora Hlinková prezradila, ako prijali známeho režiséra jej rodičia, aj to, aký má vzťah s Nelou Pociskovou

Svojim vzťahom najskôr spôsobili mierny šok a Barbora sa musela vyrovnať s tým, že je o ňu záujem. Našťastie, z povolania herečky sa nejde zblázniť, nemá prehnané ambície a neprekáža jej ani to, že na ulici ju spoznávajú iba vtedy, keď je s ňou Ján Ďurovčík. Tvrdí, že keď ste zamilovaní, neuvažujete o veku ani o popularite, jednoducho chcete byť so svojím vyvoleným.

Keď sme vás oslovili na rozhovor, povedali ste, že si nie ste istá, či by ste mali dostať priestor. Prečo?

Lebo nemám pocit, že som toho urobila toľko, aby bolo o čom rozprávať. Aj keď nemôžem povedať, že nemám nič za sebou, stále som iba na začiatku. Na druhej strane, rozumiem tomu, že som zaujímavá aj vďaka tomu, s kým chodím.

Dlho ste si zvykali na zvýšený záujem po tom, ako sa stal váš vzťah s Jánom Ďurovčíkom oficiálnym?

Bolo to náročné, lebo zrazu mi začal v kuse pípať mobil s otázkami, či je to pravda alebo nie, že spolu chodíme. Nechcela som si pripúšťať médiá, pretože naozaj nemám pocit, že som dosiahla veľké úspechy.

Báli ste sa alebo ste premýšľali na začiatku vzťahu nad tým, že budete aspoň istý čas pod drobnohľadom?

Uvedomovala som si to, ale… Poviem to tak, ako to je a nebudem filozofovať – jednoducho je to láska. Vtedy veľmi neuvažujete, čo a ako. (Smiech.) Veľa párov rieši rôzne problémy, s ktorými sa musia nejako popasovať, a my sme riešili toto.

Čo hovoria na váš vzťah s Jánom Ďurovčíkom vaši rodičia? Je od vás predsa len o dosť starší.

Naši to zobrali v pohode. Sú to normálni dospelí ľudia. Jednoducho sa to stalo, srdcu nerozkážete. Vek nie je prekážka, ale jasné, že si to uvedomujem.

Čím vás partner očaril?

To vám nepoviem. (Smiech.)

Ste šťastná?

Som.

Museli ste sa vyrovnať aj s tým, že vás porovnávali s Nelou Pociskovou?

Nie, nemám pocit, že ma s ňou porovnávali. Myslím si totiž, že sme dosť odlišné a každý človek je určitá osobnosť. Ona je úplne inde aj umelecky, ja som celkom iný typ. Aj čo sa týka hereckých postáv.

Ako ju vnímate ako umelkyňu?

Hrali sme spolu v Jesus Christ Superstar a môžem povedať iba jednu vec, že Nela je super baba, nemáme spolu žiadny problém. Ona je so všetkým vyrovnaná, ja som so všetkým vyrovnaná, takže nikdy ani nebol dôvod na žiadny problém. Vždy sme sa vedeli spolu normálne porozprávať. Myslím si, že Nela dosiahla na slovenské pomery taký úspech ako málokto v jej veku.

Hovorili ste, že ste celkom iné. Na aké postavy sa podľa seba hodíte vy?

Vnímam sa, že sa skôr hodím na komediálne roly. Som akčná, nie som romantický typ, nemám na to ani tvár… Jednoducho nie som Júlia.

Ani doma nie ste romantička?

Som normálna (smiech). Myslím, že nie som romantický typ, ale realistka.

K vášmu veku by sa možno hodila skôr romantika a tolerovalo by sa aj trochu naivity…

Áno, jasné, ale mne sa pohľad na svet zmenil, keď som mala úraz. Vtedy som pochopila, akými zbytočnosťami sa my ľudia zaoberáme, ako nezmyselne sa stále za niečím ženieme a ponáhľame.

Aký ste mali úraz? Bolo to vážne?

V divadle mi nechtiac kopli do kolena a musela som ísť na operáciu. Rok som bola odstavená od práce a všetkých svojich obľúbených aktivít. Paradoxne, zranenie mi dalo veľmi veľa. Počas školy som bola veľmi aktívna, cieľavedomá, všetko som chcela stihnúť, mať perfektné výsledky. Napríklad do organizovania stužkovej som sa pustila s obrovským nadšením a ani som pre to nespávala. Zrazu, zo dňa na deň, som nemohla robiť vôbec nič. Vtedy som si uvedomila, že základ všetkého je byť zdravý. Lebo až vtedy si môžete plniť sny, užívať lásku, život, cestovať, pracovať… Takže som prehodnotila nejaké veci a spomalila.

Máte v rámci profesie herečky nejaké sny, plány?

Veľmi ma baví to, čo robím, mám sa čo učiť, ale nejaké konkrétne plány nemám. Neviem totiž, čo mi život prinesie, či budem napríklad chcieť byť stále herečka. Baví ma tanec aj spev a možno by som to niekedy chcela aj učiť. Som typ, ktorý rád skúša nové veci, nechcem sa zaškatuľkovať len jedným smerom. Napríklad teraz som sa dala na thajský box. Som z neho úplne unesená, chodila by som tam aj dvakrát za deň. Keď sa skončí tréning, mám z toho záchvaty šťastia. Naozaj silné endorfíny. Ale mňa celkovo baví niečo robiť, hýbať sa...a na druhej strane si neviem predstaviť, že by som nestála na javisku.

Ste nadaná na športy?

Ocino ma odmalička viedol k športu. Keď som bola malá, pretekársky som snoubordovala, hrala som tenis, basketbal, ale vždy som popri tom aj tancovala. Takže vzťah k športu určite mám a thajskému boxu by som sa chcela venovať aj častejšie. Možno by som sa išla kvôli tomu pozrieť aj do Thajska a tam skúsila trénovať. Ale aj pre prácu v divadle to v dohľadnom čase ešte neplánujem.

Hráte v piatich muzikáloch, teraz ste aj v seriáli Vlci. Aj keď máte malú postavu, zrejme je to pre vás dobrá škola herectva, keďže ste na pľaci s Annou Javorkovou alebo s Milanom Ondríkom.

Seriál mi zase otvoril dvere do profesionálneho natáčania. Pred kamerou som stála už aj predtým, zahrala som si nejaké epizódne postavy, ale toto je iné. Keď som do toho išla, mala som veľký rešpekt aj pred kolegami.

Ako vás prijali? Pomáhajú vám?

Sú veľmi zlatí, veľa sa od nich učím. S pani Javorkovou sme spolu aj v šatni a kým začneme natáčať, máme čas aj podebatovať. Prechádzame si scenár, a keď máme veľa času, od práce prejdeme aj k debátam o bežnom živote.

Pochádzate z Prievidze, v Bratislave ste už osem rokov, ale teraz žijete s Jánom v Ivanke pri Dunaji, kúsok od hlavného mesta. Kde sa vám páči najviac?

V Ivanke sa býva super, mám to tam rada a v Bratislave mám zase všetko – prácu, box aj učiteľa angličtiny… A keď prídem do Prievidze, je to pre mňa balzam na dušu. Mám tam rodičov, takže tam chodím veľmi rada. Vždy keď som u našich, mám pocit, že som v inej dimenzii – zrazu sa všetko zastaví. Keď sa vrátim do Bratislavy, okamžite nadobudnem pocit, že sa musím stále a všade niekam ponáhľať.

Spoznávajú vás ľudia na ulici alebo v obchode?

Nespoznávajú, iba keď idem s Jánom. Asi som taký nenápadný typ. Ľudia ma vnímajú skôr v divadle, inak veľmi nie.

Nenápadná určite nie ste… Aké komplimenty počúvate od svojho partnera?

Myslím si, že sa navzájom podporujeme a vieme si povedať, čo je podľa nás správne a čo nie. Jano mi vie poradiť v mnohých veciach a vie aj pochváliť a dať mi kompliment. Takisto aj ja jemu.

Vo vzťahu je dôležité, aby mal každý z partnerov aj vlastné aktivity a koníčky, ale ich záujmy sa určite musia niekde aj stretávať. Čo vás v tomto smere spája s Jánom Ďurovčíkom? Ako spolu trávite čas?

Máme spoločné záujmy, napríklad oddych niekde vo wellnese, alebo si ideme zacvičiť do fitka a takisto si radi spolu pozrieme dobrý film.