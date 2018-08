Princ Harry to myslí vážne.Tajne sa VYPARIL z domu, Megan nechal samu

Zlomovým momentom vo vzťahu Harryho a americkej herečky Meghan Markleovej bol vraj romantický výlet do Afriky. V Botswane, ktorú navštevovala a milovala aj princova mama Lady Diana, sa teda začal príbeh lásky, ktorý sa dostal aj na filmové plátna v celovečernom filme. Minulý rok v Botswane zasa oslavovala Meghan svoje 36. narodeniny.

Až do septembra

Obrovská mediálna pozornosť, ktorú na seba strhla Američanka v britskej kráľovskej rodine spôsobila, že Harry sa ju rozhodol chrániť. Hovorí sa, že až do septembra sa neukážu spolu na žiadnej verejnej akcii. Aj posledná jeho akcia nasvedčuje tomu, že to myslí vážne.

Pred pár dňami sa totiž rozhodol ísť do milovanej Afriky, ale bez manželky. Keďže nechcel ani okolo seba rozbiť rozruch, urobil to tajne, bez mediálnej pozornosti. Keďže ale poľovačka britských médií na mladomanželský pár neutícha, aj tak vyplávalo na povrch, že Harry sa vyparil z domu a odišiel do Botswany.

Nešiel však len pozerať romanticky na hviezdy. Okrem iného je patrónom projektu na záchranu bieleho aj čierneho nosorožca. Harry sa opäť stretol so zamestnancami Rhino Conservation Botswana, organizácie, ktorú dlhodobo podporuje, ale aj osobne skontroloval, ako fungujú niektoré komunitné projekty pre deti. Harry sa totiž dlhodobo podieľa na pomoci mladých ľudí a deti v Afrike s AIDS.

Kensingtonský palác musel s pravdou von, hovorkyňa pre médiá priznala, že sa zúčastnil na podujatí organizácie, ktorú podporuje, bol bez Meghan a jeho cestu nazvala súkromnou.

Mimochodom, Meghan je symbolicky spojená s Botswanou, aj keď v nej práve nie je. Jej zásnubný prsteň totiž obsahuje nielen diamanty z Dianinej zbierky, ale aj kameň z Botswany.