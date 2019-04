Princ Harry prišiel na veľkonočnú omšu bez Meghan. Jeden detail sa ale prehliadnuť nedal

Tradičná nedeľná veľkonočná omša vo Windsore bola tentokrát zaujímavejšia ako po iné roky. Kráľovná Alžbeta II. oslávila 21. apríla neuveriteľných 93 rokov a treba povedať, že táto stále aktívna dáma vyzerá stále úžasne. Nahlas to nikto nepovie, ale je pravdou, že keď sa kráľovská rodina vybrala do kaplnky sv. Juraja, fanúšikovia aj paparazzi pozorne sledovali hlavne princa Harryho, ktorý prišiel sám.

Akoby z jeho výrazu chceli vyčítať, či je už otcom alebo ešte nie. Už pár dní sa otvorene totiž hovorí o tom, že dieťa je na svete a s Meghan si užívajú prvé obdobie v ústraní tak, ako to aj avizovali. Meghan odmietla podstúpiť ukazovanie dieťaťa verejnosti po pôrode tak, ako to urobila kedysi princezná Diana a ako to so všetkými troma deťmi podstúpila aj manželka princa Williama, Kate. Jeden detail sa ale nedal prehliadnuť - kráľovná pôsobila veľmi uvoľnene, z jej tváre neschádzal úsmev, rovnako spokojný vyzeral aj Harry a jeho brat. Švagriná Kate rozdávala úsmevy na počkanie. Akoby zo všetkých opadol stres a tešili sa, že všetko dobre dopadlo.

Harry teda prišiel sám, Meghan nechal doma. Či už s bábätkom v náručí, vie len on, najbližšia rodina a služobníctvo. V každom prípade, blahoželanie prababičke Alžbete neodignorovali. "Všetko najlepšie k narodeninám Vaše Veličenstvo, Madam, Starká. Prajeme Vám najkrajší deň! Harry & Meghan," takto poprial vnuk s manželkou panovníčke na svojom oficiálnom instagramovom konte. Pozrite sa, akými fotografiami si ju uctili. Nezabudli na jeden z najkrajších záberov, ktorý obletel svet. Pozrite si ich TU.