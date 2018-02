Princezná a funkcionárka: Skončí sa zimná olympiáda tragédiou?

Dobro a zlo? Kráska a zviera? Princezná a diktátorka? Dať obom ženským fenoménom rozdelenej Kórey jednoznačný prívlastok je trochu zavádzajúce. Globálne vnímanie ich však postavilo na opačné strany barikády. Na jednej strane je krasokorčuliarska hviezda Kim Ju-na, sympaťáčka, ktorej sa dostalo cti zapáliť olympijský oheň. Kim Jo-čong vzbudzuje opačné emócie – je z komunistického severu, je sestrou šialeného kórejského vodcu a aby toho nebolo málo, v krajine temna má na starosti propagandu. Zdalo by sa, že v sympatiách ju Kim Ju-na zvalcuje. Nie je to však tak. Jej politický protipól sa totiž správa prekvapujúco sympaticky.

Odvážna

Kim Jo-čong sa tak stala prvou predstaviteľkou vládnuceho severokórejského klanu, ktorý zavítal na územie svojho vojnového suseda. Mladšia sestra severokórejského diktátora Kim Čong-una, tridsiatnička Kim Jo-čong, je na čele severokórejskej delegácie u svojho najväčšieho nepriateľa. No rozhodne sa neizoluje. Odvážna Jo-čong sa dokonca v prezidentskom paláci v Soule stretla s juhokórejským prezidentom Munom Če-inom, potriasla si s ním ruky a pozvala ho na návštevu svojej krajiny! Donedávna by to bolo nepredstaviteľne rizikové gesto. Aj ona si musí dávať pozor, pretože služba štátu sa už stala osudnou jej strýkovi, ktorého dal brat vodca bez problémov popraviť.

Kráľovná propagandy

Severokórejský vodca však sestre zatiaľ bezhranične dôveruje. Snaží sa o generačnú obmenu na čele komunistickej krajiny a inteligentná Jo-čong bola jeho prvou voľbou. Pritom ešte donedávna žila v ústraní, študovala vo švajčiarskom Berne a stala sa špecialistkou na informačné technológie. Dnes stojí pri všetkých dôležitých akciách a vážnych rozhodnutiach. Vraj sprostredkovala stretnutie vedúcich predstaviteľov krajiny s jadrovými vedcami, ktorí sa podieľajú na nukleárnom arzenáli KĽDR. A hlavne, snaží sa zmeniť bratov verejný imidž a ukázať ho ako benevolentného a prístupného lídra. Nabáda ho, aby sa často fotografoval v školách a detských lunaparkoch, aby objímal deti, a bola to ona, kto ho zoznámil s bývalou hviezdou americkej basketbalovej NBA Denisom Rodmanom, ktorý už viackrát navštívil Kórejskú ľudovo- demokratickú republiku.

Nový kamarát?

Aj ona však musí byť obozretná, pretože nevyspytateľný brat neposiela z funkcie do dôchodku, ale hneď na popravisko. Usmiata Jo-čong si však z toho veľkú hlavu nerobí, spolu s juhokórejským prezidentom vedno navštevuje olympijské športové zápolenia a spoločne drukovali aj spojenému kórejskému ženskému hokejovému tímu. No dievčatám, z ktorých v družstve pochádzalo dvadsaťtri z juhu a dvanásť zo severu, sa príliš nedarilo, Švajčiarky im naložili osem nula. Pre Jo-čong je však návšteva vojnového rivala veľkým osobným, ale aj propagandistickým víťazstvom. Nečudo, že svoju úlohu zvláda bravúrne, má bohaté skúsenosti. V Severnej Kórei totiž vedie oddelenie agitácie a straníckej propagandy a spolu s diktátorovou manželkou Ri Sol-ču patria k najmocnejším ženám tejto časti rozdeleného polostrova. Keď sa pred štyrmi rokmi Kim Čong-un pre chorobu stiahol z verejnosti, vraj práve jeho sestra dočasne riadila najizolovanejšiu krajinu sveta.

Vplyvná krasokorčuliarka

Aj jej juhokórejský protipól, olympijskú víťazku Kim Ju- na však doma považujú za mienkotvornú osobu. Vraj len vďaka jej fantastickej prezentácii pred členmi olympijského hnutia pridelili Pjongčangu tohtoročnú zimnú olympiádu. Jej popularita v Kórei sa rovná popularite Elvisa Presleyho či Michaela Jordana v Amerike. V čase najväčšej slávy sa krehká štyridsaťpäťkilogramová Kim dostala na čelo zimných športovkýň so zárobkami desať miliónov dolárov ročne. Pritom je vraj plachá a hanblivá a v súkromí rada tancuje a číta knihy o paranormálnych javoch. Vo svojej krajine však súkromie už dávno stratila, pre Kórejčanov je modlou, bohyňou a všetci ju prezývajú Kráľovná Ju-na.

Zaslúži si to Hoci má Ju-na za sebou obrovské množstvo veľkých súťaží pred početným publikom, z otváracieho ceremoniálu vraj mala strach. Nečudo, veď priamy prenos sledovali tri miliardy divákov na celom svete! Ju-na prevzala pochodeň s ohňom od dvoch členiek hokejového tímu, zakrúžila na malom klzisku, zhotovenom špeciálne pre ňu, a zapálila olympijský symbol. Bol to nádherný športový oblúk, ktorý sa začal, keď mala osem rokov a tréneri tvrdili jej rodičom, že štruktúra tela a svaly malého dievčatka sú doslova vyrobené na krasokorčuľovanie. Ju-na vraj nemala až toľko umeleckého talentu, ale všetko si vydrela tréningom. Aj vďaka tomu je dnes ambasádorkou UNICEF-u, autorkou úspešných motivačných kníh, pomenovali po nej piruetu a medzi jej sponzorov patria všetky popredné kórejské nadnárodné spoločnosti. Vďaka sympatickej

Ju-na sa začali venovať krasokorčuľovaniu desaťtisíce juhokórejských dievčatiek, ktoré sa budú snažiť prekonať jej historické športové úspechy: je olympijskou víťazkou a svetovou šampiónkou a ako prvá žena na svete pokorila magickú hranicu dvesto bodov.

