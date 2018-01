Pripime im na zdravie: Ktoré české celebrity v minulom roku najviac potrápili ťažké choroby?

Viaceré známe tváre potrápili aj choroby. Najvážnejšie však Annu K., Jiřího Menzela a Jirku Pomeje.

Hrdinka

Zdalo sa, že pre Annu K. (52) bude rok s magickou sedmičkou šťastný. V úvode vydala nový album a nadšene hovorila, že po rokoch smoly konečne vidí svetlo na konci tunela. Vzápätí prišiel šok. Na bežnej prehliadke sa ukázalo, že speváčke sa po rokoch vrátila rakovina. Anna K. nesie svoj údel veľmi statočne. Keď môže, koncertuje, chodí do spoločnosti, komunikuje s fanúšikmi a šíri protirakovinovú osvetu a obdivuhodný optimizmus.

Smoliar

So zákernou chorobou bojuje aj Jiří Pomeje (53). A od začiatku pod drobnohľadom verejnosti. Dokonca sa dával fotiť pri ožarovaní.

Nádor v krku nezlikvidovalo ani ožarovanie a chemoterapie. Do úvahy prichádza ešte operácia, ktorá ho však navždy pripraví o hlas. Preto ju Jirka zatiaľ odmietol a skúsil štyridsaťdňovú hladovku. Vydržal a schudol dvadsaťpäť kíl. Hoci kontrola tesne pred sviatkami ukázala, že šírenie rakoviny sa pozastavilo, čo bude ďalej, to ukáže čas. Zrejme sa operácii nevyhne.

Nádej

Veľký šok zažili aj obdivovatelia oscarového sympaťáka Jiřího Menzla (79). Vyše mesiaca bol v umelom spánku, do ktorého ho lekári uviedli do náročnej operácii hlavy. Deň pred Štedrým dňom sa však prebral a jeho žena zverejnila jeho fotku v spoločnosti ich dvoch malých dcér s komentárom: „Viera, nádej, láska…“

Tak verme, že to dobre dopadne. A nielen u Menzlovcov, ale vo všetkých rodinách.