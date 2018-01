Prísť na ples dôstojne po červenom koberci zvládne každý. TAKTO to ale vyzerá, keď sa zábava skončí

Keď v sobotu večer prichádzali pozvané páry na 18. dobročinný Ples v opere, bolo sa na čo pozerať. Páni si viedli svoje dámy v róbach väčšinou na správnej strane a tie zasa zvládali držať s nimi krok. Až na malé drobnosti sa dvojice prešli po červenom koberci so cťou. Trápny moment nastal akurát vtedy, keď sa v jednom momente vytvoril pred historickou budovou SND dlhý rad – páry museli v sychravom počasí čakať, kým ich vpustia dnu, plynulý vchod akosi viazol. Vtedy sa našiel priestor aj na to, aby sa navzájom pozdravili a pozabudli na bontón – niektorí sa vybozkávali so známymi, ktorých dlhšie nestretli alebo si dokonca telefónmi fotografovali svoje polovičky pred divadlom.

