To je luxus! Speváčka Natália Hatalová má doma dve kúpeľne

Keď nás speváčka víta vo svojich dvoch kúpeľniach, smeje sa, že sme natrafili na totálnu kúpeľňovú maniačku. „Kúpeľňa je pre mňa viac relaxačné miesto ako posteľ. Milujem vodu a pocit, že zo seba akoby zmyjem celý deň,“ opisuje Natália. Veľmi dôležitá je pre ňu aj čistota v kúpeľni: „Niekedy až extrémne všetko umývam a dezinfikujem,“ priznáva. V priestrannejšej kúpeľni má Natália vaňu, v menšej sprchovací kút a v oboch trávi veľa času. „Napustím si vaňu, pridám do nej soľ a fičím aj na šumivých bombách do kúpeľa,“ hovorí. Jej kúpeľňa sa dá svetelne upraviť, takže keď si robí kúpeľ, nastaví si relaxačné svetlo alebo zapáli sviečky. Pustí si cez tablet hudbu alebo film, prípadne si číta knižku a na dvadsať minút vypne.

Šampónové zásoby

Pred letom ulietava na telovom kávovom pílingu. „Mám veľmi suchú pokožku a tento scrub mi ju skvele zjemní a vonia kávovo a ja kávu milujem. Aj telové mlieka mám rada, keď voňajú. Príjemne sa zaspáva,“ usmieva sa Natália. Priznáva viacero „úchyliek“, kvôli ktorým sa jej doma plnia poličky. „Šampónov asi nikdy nemám dosť. Keď sa mi nejaký zunuje, hľadám lepší. Tie, ktoré ostanú, dám do druhej skrinky a používa ich manžel. Raz som tam mala šampón na hnedé vlasy, a keď prišiel ku kaderníkovi, bol prekvapený, že má vlasy zafarbené do hneda. Smiali sa na tom, ale odvtedy sa už poriadne pozerá na šampóny.“ Aktuálne herečka používa taliansky šampón s bielkovinovými proteínmi Milk shake. „Pred letom mi vlasy vyživí. Predtým som používala Alternu na časté umývanie. Ja si totiž vlasy umývam každý deň. Stane sa, že niekedy idem na akciu aj s mokrými. Viem, že to nie je pre vlasy zdravé, preto sa snažím vyživovať ich a používam aj šampóny bez parabénov,“ vysvetľuje a dodáva, že niekedy je najlepší klasický žihľavový.

Líči aj kamošky

Ďalšou závislosťou sú rúže a lesky. „Jednoducho ich milujem! Mám osvedčené červené odtiene, ale v mojej zbierke sa nájde aj zelený, čierny, či fialový rúž. Čierny som si dala len raz na večer, ostatné som ani nepoužila. Raz ma manžel chcel prekvapiť a doniesol mi modrý, ale nehodia sa mi studené farby. Možno sa mi raz zíde na maškarný ples alebo do divadla.“ Z dekoratívnej kozmetiky chváli produkty od Stay Unique. „Mám krásne paletky a štetce, naučila som sa ich používať na vizážistickom kurze. Oceňujem, že sa viem sama nalíčiť, ale keď chcem iný uhol pohľadu a ruku profesionála, vtedy oslovím kamarátku vizážistku. Často si pozerám mejkap tutoriály a inšpirujem sa. Je to hobby. Teším sa, keď ideme s kamoškami na akciu a môžem ich nalíčiť.“

Rozmaznáva pleť

Natália kvôli práci vystavuje svoju pleť nánosom líčidiel, preto si potrpí aj na pleťovú kozmetiku. „Používam krémy od doktorky Sandry Novotnej, k nej chodievam aj na IPL. Na vážne procedúry ešte nie, na to mám čas. No tým, že v muzikáli Mačky mám pomaľovanú celú tvár a kryolanové farby sú veľmi silné, snažím sa pleť dať do poriadku.“ Problém jej robia aj porty, ktoré jej v divadle lepia na tvár. Keď ich dáva dole, niekedy strhne aj kúsok pokožky. „Začali sa mi z toho vytvárať pigmentové škvrnky, tak som ich vyskúšala zredukovať práve pomocou IPL. Je to moja prvá procedúra. Je super aj na tvorbu kolagénu, mám pocit napnutej pokožky.“

Odvykačka

Natália práve používa parfumy od Diora a Miu Miu. „Voňavky sú mojou slabosťou, ale teraz nechcem kupovať nové, som na odvykačke,“ smeje sa. „Už som dala zákaz celej rodine kupovať mi ďalšie. Musím spotrebovať to, čo mám. Na leto mám rada sladšie a sviežejšie. Jednu mám unisex vôňu, je trošku silnejšia, arabská. Používam ju na večer.“

