Priznala STRACH! Vieme, prečo Katarína Hasprová toľko odkladá svadobnú cestu

Keď sa darí, tak sa darí – to je aktuálne pracovné heslo Katky Hasprovej. Na jar získala prestížnu českú Cenu Thálie a pred pár dňami si domov odniesla aj sošku Slovenky roka. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jej k šťastiu nič nechýba, no nie je to tak. Jej mama Soňa Valentová (72) má stále veľké zdravotné ťažkosti.

„Zbraň“ v ruke

Pre Katku je táto téma trinástou komnatou, no pri preberaní Slovenky roka v kategórii umenie a kultúra si na milovanú mamu aj nebohého otca, režiséra Pavla Haspru, zaspomínala. „Moji rodičia celý život pôsobili v Slovenskom národnom divadle, a keďže som si cenu prevzala práve tam, tak ma to tak symbolicky teší,“ dojato hovorí herečka, ktorá ešte nevie, kde sošku umiestni, no už teraz vie, že to bude musieť byť poriadne pevná polička. Cena totiž váži niekoľko kilogramov.

Chcú mať pokoj

Hoci Katka išla pod čepiec s dlhoročným partnerom Ivanom Vojtekom už v septembri minulého roka, dvojica stále neabsolvovala svadobnú cestu. Majú ju vôbec v pláne? „Určite áno, pôjdeme už čoskoro. Patrím však k ľuďom, ktorí neradi letia, takže to nebude žiadna exotika, skôr niečo bližšie. Kam konkrétne vyrazíme, ešte nevieme, no určite to nebude žiadny veľký rezort. Vyhľadávame skôr niečo komornejšie, kde nie je veľa ľudí. Variť však na dovolenke nebudem, musím si od toho oddýchnuť,“ smeje sa Katka, ktorá priznáva, že šéfkuchárom je u nich doma Ivan. Podľa jej slov varí fantasticky a jej parketou je udržiavať v dome poriadok a zveľaďovať ich nádhernú záhradu. „Ivan je u nás doma za plné žalúdky a ja za teplo domova,“ uzatvára spokojne s úsmevom.