PRIZNANIE Barbory Rakovskej: Som rada, že tento rok sa už končí

Moderátorka Barbora Rakovská (31) a hudobník Tomi Popovič (40) tvorili pár osem rokov. Ich dcéra Amia (7) je považovaná za jedno z najkrajších detí nášho šoubiznisu. Práve ona je dôvod, prečo Barbora aj Tomi ešte dokážu spolu normálne komunikovať. O kríze v ich vzťahu sa pošuškávalo už dlhšie, no obaja tieto klebety vždy popreli. Nezhody chceli riešiť doma, za zatvorenými dverami. S pravdou vyšli von až v apríli tohto roku. Odvtedy čakalo Barboru ešte zopár zmien – zmenila prácu a už má aj novú lásku. No kým nastal tento pozitívny zvrat v jej živote, musela prejsť kadečím.

Chcela som vedieť, čo bude

Barbora sa vždy 1. januára sama seba pýta, čo ju asi čaká v nasledujúcom roku. Ani vo sne by jej nenapadalo, že rok 2017 bude pre ňu taký turbulentný. „Nie všetky zmeny, ktoré sa mi v živote udiali, sprevádzali pozitívne emócie. Našťastie, všetci sme to zvládli,“ hovorí spokojne. „Každá zmena je vlastne výzva, ale to si uvedomíte, až keď sa nad tým, čo sa udialo, spätne zamyslíte. Na začiatku, keď sa vám začne život meniť, to nie je vždy príjemné a ja som mala rok 2017 naozaj bohatý na zmeny. Priznám sa, že som rada, že už je december,“ hovorí s úsmevom.

Definitívne rozhodnutie o rozchode neprišlo zo dňa na deň. Aj Barbora si svoje odsmútila a musela hľadať odpovede na množstvo otázok. A práve v krízových momentoch väčšina ľudí, najmä žien, vyhľadá rôzne veštkyne. „Nebudem sa tváriť, že som na to nepomyslela. Hovorila som si, nech mi už niekto povie, dokedy to ešte bude trvať, kedy sa to skončí. Ale nešla som. Asi som si potrebovala sama v sebe upratať veci – čo sa stane, že aj keď niečo alebo niekto nebude, že to zvládnem aj sama. Teraz som šťastná,“ konštatuje.

Nechce, aby ju ľutovali

Moderátorka tvrdí, že je pozitívny človek, a preto ani osobné problémy neprežíva navonok. „Nechcem, aby sa na mňa niekto pozeral, že som utrápená, a ľutoval ma, to určite nie. Riešim si veci sama. Ale my s Tomim sme všetko zvládli v pohode. Ani som nepotrebovala, aby niekto pri mne stál,“ prekvapuje Barbora a priznáva, že ich vyjadrenia o tom, že majú medzi sebou kamarátsky vzťah, nie sú iba klišé pre verejnosť. „Spája a pevne verím, že nás do konca života aj bude spájať to, že pre svoju dcéru chceme len to najlepšie. Takto zatiaľ fungujeme a snažíme sa všetky veci, ktoré sú v rámci výchovy, spoločne konzultovať a funguje nám to. Boli sme spolu osem rokov, takže sa veľmi dobre poznáme, vieme, v čom si môžeme maximálne dôverovať. A vo výchove je to určite na sto percent,“ priznáva Barbora.

Nová šanca

Keďže kríza známeho šoubiznisového páru trvala nejaký čas, Barbora krátko po oficiálnom rozchode už bola pripravená na nový vzťah. S komunálnym politikom Ľubošom Krajčírom už o päť mesiacov oficiálne tvorili zamilovanú dvojicu. Poučila sa Barbora z chýb z predchádzajúceho partnerstva? „Našťastie, už som v období, keď mám vyvetranú hlavu a nechce sa mi riešiť nič negatívne. Ak by som mala mať vzťah, v ktorom by som rozmýšľala, čo mám a nemám robiť, alebo riešila, čo môžem alebo nemôžem, nešla by som do toho. Chvalabohu, nie som v pozícii, že ten vzťah musím mať, ale že ho chcem,“ dodáva. Je totiž presvedčená, že ak žene nevyjde rodina s jedným mužom, nemusí ostať sedieť opustená doma. Mala by si dať druhú šancu.