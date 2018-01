Priznanie druhýkrát rozvedenej Evy Černej: Bez TEJTO veci by som rozchod nezvládla

Keď sa moderátorka a banková ombudsmanka Eva Černá v máji roku 2001 vydávala po necelom roku randenia za výtvarníka Rastislava Baláža, mala už jeden rozvod za sebou - jej manžel emigroval. Povedala vtedy, že do chomúta vhupli relatívne rýchlo preto, lebo obaja už majú 37 rokov, čas im uteká medzi prstami a nebudú preto chodiť spolu celú večnosť. Spoja ich osudy do jedného.

Obaja vyhlásili, že viackrát sa už ženiť ani vydávať nebudú. Eva totiž priznala, že sa bojí rozvodu – aj preto nežila pätnásť rokov po tom prvom v spoločnej domácnosti so žiadnym mužom. Venovala sa hlavne dcére Dominike.

Strach z rozvodu a ďalšieho sklamania prelomila teda až láska k sympatickému Rastislavovi, s ktorým sa dokonca po čase rozhodli pre pekný krok. Osvojili si dievčatko – Lindu.

Nebolo to však jednoduché. Na všetky formality čakali extrémne dlho. Keď Lindu spoznali, mala deväť mesiacov a ani v dvoch rokoch ešte nebol proces adopcie uzavretý. „Musím povedať, že keby som to svoje dieťa už prv nestretla a na prvý pohľad sa doň nezamilovala, asi z toho celého dostanem infarkt,“ vyjadrila sa vtedy poslankyňa Eva Černá.

Obrovský smútok

Žiaľ, to, čoho sa tak bála pred druhou svadbou, sa stalo skutočnosťou. Eva Černá je už oficiálne rozvedená. Čo jej pomáha nájsť rovnováhu? Netají, že má blízko k duchovnej literatúre. Tá jej pomohla aj počas toho, ako sa jej rozpadol prvý vzťah: „Úprimne musím priznať, že emigráciu svojho prvého muža do Nemecka by som nezvládla bez knihy o Silvovej metóde, z ktorej som sa učila techniky autosugescie, vyrovnávania sa so sebou, s vlastnou prácou na sebe, so svojimi myšlienkami… Pre mňa bol totiž jeho odchod ako smrť. Musela som sa vyrovnať s tým, že už nie je. Cítila som iba obrovský smútok,“ povedala.

