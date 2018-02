Priznanie herečky Karin Haydu: Pre krásu prišla o dobrý kšeft

Na recepcii Krištáľového krídla nedokázali mnohí páni odtrhnúť zrak od moderátorky večera, Karin Haydu (40). Fotografovať sa s ňou chcelo azda viac hostí než s laureátmi prestížnej ceny. Brunetka je zvyknutá, že púta pozornosť, no tvrdí, že do nosa jej pre to nenaprší. A dodáva, že ak herečka vyzerá lepšie než ostatné, môže to byť dvojsečná zbraň. „Boli situácie, keď mi to pomohlo. Napríklad som sa stala tvárou kampane pre výrobcu vlasovej kozmetiky pre celú východnú Európu. Keď som sa však uchádzala o rolu vo filme, kde potrebovali ,obyčajnú ženu‘, nezískala som ju. Nesadla som režisérovi, lebo on ma za takú nepovažoval.“

V „štekloch“ na pieskovisku

Karin ubezpečuje, že za sporákom vyzerá ako každá iná. „Doma chodím v teplákoch a tričku, s vlasmi zopnutými štipcom. Som úplne bežná žena, ktorá varí, pečie, upratuje, chodí na nákup a normálne sa stará o rodinu. Áno, boli časy, keď som aj na pieskovisko chodievala v opätkoch, ale to sa už skončilo. Po zdravotných problémoch s vyskočenými platničkami a s členkom už behám v rovných topánkach,“ hovorí so širokým úsmevom.

Na vine sú hviezdy

Karin mala totiž v minulosti rôzne úrazy a pod spomínané problémy sa podpísal najmä ten spred dvanástich rokoch. „Myslím, že sa to začalo Hviezdami na ľade, kde som spadla pri zdvíhačke z dvoch metrov na ľad na zadok. Vtedy ma bolel len ten, lenže následkom pádu mi praskla platnička a potom aj vytiekla. Uvedomila som si to však až retrospektívne, pretože zdravotný stav sa mi zhoršoval postupne,“ vysvetľuje moderátoka, ktorá si dnes dáva platničky poctivo dokopy aj pravidelným cvičením. „Mnohí si myslia, že vyskočené platničky sú o chrbtovom svalstve, ale je to o pevnom držaní brucha. Vďaka správnemu cvičeniu sa to dá trochu napraviť.“