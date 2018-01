Problémový kolega! Natáčanie seriálu Oteckovia sa nevyhlo komplikáciám. Kto je na vine?

Vladimíra Kobielského môžu diváci od začiatku roka vidieť v novom seriáli Oteckovia. Vlado v ňom má dokonca scény s batoľaťom a Šarmu priznal, že sa netočia práve jednoducho a všetci v štábe musia byť veľmi trpezliví. Čo niekoľkotýždňový Paťko Kučera vyvádza na pľaci?

Nora Kabrheľová šokuje vyjadreniami. Od nervov neje a pred ľuďmi sa skrýva. Čo sa to s ňou deje?

Chcel sa odstreliť

Seriál sa natáča už vyše pol roka a herec priznáva, že najmä v začiatkoch to bolo pre neho veľmi náročné. „Nielenže sme stále točili, ja som popri tom ešte tancoval v Let’s Dance. Vtedy som si chvíľami fakt myslel, že sa asi odstrelím,“ prekvapuje. Napriek tomu je rád, že úlohu prijal, a na chvíľku sa vrátil do čias, keď nosil na rukách vlastné dieťa. Vlado je totiž dvojnásobným otcom. Prešlo však už trinásť rokov, čo prvýkrát držal v rukách bábätko. Syn Kristián má trinásť a Klárka desať. Na otázku, či si vie predstaviť , aby mal doma opäť malé dieťa, sa tajomne pousmial. Tak uvidíme, či ho Paťko inšpiruje, alebo, naopak, odradí…

Malý diktátor

Ako sa Vladovi nakrúca s niekoľkotýždňovým kolegom? „Scénka s bábätkom trvá v televízii pár sekúnd, ale v skutočnosti je nakrúcanie veľmi zložité. Malému nevieme vysvetliť, že teraz je ostrá, mal by sa sústrediť a nie dožadovať sa papania alebo podriemkavať,“ vysvetľuje s úsmevom.

Niekoľkočlenný štáb sa vraj drobcovi často musí prispôsobiť. „Malý je nachystaný na záber, ale keď sa mu zrazu zachce spať, čo s ním urobíte? Musíme ho nechať vyspať a my vtedy buď čakáme, alebo robíme niečo iné. Keď sa to dá, tak s ním chvíľu nakrúcame a potom sa tvárime, že už spí v postieľke, kde sa prihovárame bábike.“ Charizmatický herec opísal aj to, čím ich Paťko dokáže všetkých zaručene rozosmiať. „Maličký má, samozrejme, vetry, takže občas v strede dialógu nám ho takto ohodnotí. Nastupujú výbuchy smiechu a môže sa začať točiť odznova.“

Nie je z domova

Veľa ľudí si myslí, že vo filmoch a v seriáloch sa na roly bábätiek využívajú dojčatá z detských domovov. Je to pravda?

„Dieťa sa hľadalo cez paniu, ktorá rieši v seriáli komparz. Má databázu, ktorú obvoláva. Paťko Kučera je z Bratislavy, začínal v seriáli, keď mal tri týždne. Konkurz ako v prípade väčších detí nebol, pretože u takýchto bábätiek je podstatné, aby boli pokojnejšie a hlavne, aby mamina bola ochotná dať ho do seriálu a prispôsobiť sa, čo sa nakrúcania týka. Jeho mamina je skvelá, ochotná a, ako sa produkcia vyjadrila, obaja sú už ich a malý rastie s nimi,“ vysvetlili nám z televízie.