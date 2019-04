PROBLÉMY s chlapmi - Parišková aj Tormová to dôverne poznajú. Sexuologička má jasný názor

Niektoré ženy po nevydarenom manželstve na mužov zatrpknú a pochybujú o pravdivosti vzťahov, ktoré vyzerajú šťastne. Odpustiť napríklad neveru alebo inú zradu, pri ktorej sa ten druhý partner cíti ponížený, nie je vôbec jednoduché. Po nevydarenom manželstve už nenájdu toľko sebavedomia či guráže, aby do svojho života vpustili iného partnera. Strach prevalcuje aj túžbu byť milovanou.

Sú však aj typy, ktoré túžia po láske a odvážne jej dokážu dávať šancu aj niekoľkokrát za život. Bez ohľadu na to, že majú deti s inými partnermi. Aj známe ženy smelo vykročili v ústrety novým vzťahom a sú skvelým príkladom toho, že sa oplatí dávať si druhú aj tretiu šancu. Napriek tomu, že návod na šťastný život neexistuje, skúste sa inšpirovať.

ROZVOD Maroša Kramára po dvadsiatich rokoch. Už to má čierne na bielom

Tretia obrúčka

Aneta Parišková (45) má tri deti s dvoma mužmi a teraz si užíva šťastný život po boku svojho Miroslava.

Opäť sa zamilovala, opäť uverila v lásku a už nosí na prste aj snubný prsteň. Zrejme sa na jej prste už čoskoro objaví aj tretia obrúčka. Jej prvý muž David Dočekal doslova ušiel zo Slovenska. Zobrali sa v roku 2006, o dva roky neskôr sa im narodil syn Danko. Pre konflikty a najmä nezhody s bývalým šéfom Markízy Pavlom Ruskom Anetin prvý manžel jednoducho zdúchol. Vraj sa skrýval niekde v Česku. Situáciu, v ktorej sa vtedy ocitla Aneta, by nechcela zažiť žiadna žena. „Do manželstva som nevstupovala s tým, že je to holubník a pri prvej kríze by mal človek zdupkať. Bola som veľmi dlho trpezlivá a snažila som sa urobiť všetko pre to, aby to fungovalo,“ povedala vtedy. Po dlhých ťahaniciach ich súd nakoniec rozviedol, ale David sa o syna nezaujímal. Napriek tomu, že Aneta ostala na všetko sama, na dobré vzťahy s mužmi nezanevrela.

Sama na tri deti

Hoci ešte nebola oficiálne rozvedená, do jej života vstúpil ďalší muž, Kanaďan Mark Sedlmair. Svoje áno si povedali v roku 2011, presne v tom roku sa Aneta aj prvýkrát rozviedla. S Markom má moderátorka dvoch synov Gabriela a Nathana. Hoci išla aj do tohto vzťahu s nádejou na šťastnú rodinu, scenár sa až nápadne podobal. Mark sa vrátil naspäť do Kanady a svojich synov už nevidel. Tentoraz však moderátorka ostala sama na tri deti! Opäť nastali problémy s rozvodom, ktorý sa dlho ťahal, ale Aneta je už dva roky slobodná žena. Napriek neľahkým životným skúškam s mužmi a sklamaniam si dopriala ďalšiu šancu na úplnú rodinu. A nielen sebe, ale aj svojim synom. Jej priateľ Miroslav má z predchádzajúceho vzťahu dve dcéry a Aneta tvrdí, že všetci majú medzi sebou výborný vzťah. Hoci to vyzerá všetko veľmi ideálne a jednoducho, Aneta Šarmu priznala, že aj ona mala obavu a rozumie ženám, ktoré majú pred novými vzťahmi rešpekt. „Chápem strach, aj ja som ho mala, a veľký. Ale život ide ďalej. A prežiť ho bez lásky je nezmysel. Vedome sa pre takýto variant nerozhodnem,“ povedala.

Tretie dieťa, druhý manžel

Podobne ako Aneta je na tom aj herečka a podnikateľka Kristína Tormová (36). Svoje prvé áno povedala hudobníkovi Kamilovi Mikulčíkovi. Bolo to v roku 2009 a Kristína priznala, že dva dni pred sobášom chceli svadbu zrušiť. Manželstvo im vydržalo veľmi krátko. Neprešiel ani rok a už žili oddelene. Kristína bola presvedčená, že sa už nikdy nevydá a neurobila to, ani keď čakala s redaktorom Jurajom Hajdinom dvojičky.

Svoje rozhodnutie zrejme neľutuje, pretože aj tento vzťah je už minulosťou. Rozišli sa, keď mali ich dcéry Matilda a Ela tri roky. Dnes sú už päťročné slečny. Ani Kristína to nemala jednoduché. Ako dvojnásobná mama sa rozhodla, že pôjde životom radšej sama, než by mala ostať v nefunkčnom vzťahu. Keď jej prišiel do cesty podnikateľ Peter Torma, ani vo sne jej nenapadlo, že jedného dňa predsa len vstúpi do tej istej rieky. Dlho spolupracovali, až zistila, že „je do neho“. On na to prišiel o čosi neskôr a dnes už majú spoločné priezvisko, čakajú dieťa a Peter ľúbi aj dvojičky. Hoci so svadbou už nerátala, opäť dala láske šancu a dnes je z nej spokojná a šťastná budúca trojnásobná mamička.

Sú odvážne, zúfalé alebo potrebujú ochranu

Nie každý dokáže pochopiť, že niektorá žena ide pod čepiec druhý alebo tretí raz, a mnohí si myslia, že keď majú deti každé iného otca, je to hotová katastrofa. Sexuologička a psychiatrička Danica Caisová však týmto ženám dobre rozumie. „Aj hrdinka z filmu Odviate vetrom Scarlett O’Harová bola trikrát vydatá a mala s troma mužmi tri deti. Akurát, že to bolo v polovici devätnásteho storočia,“ začína s úsmevom vysvetľovať pohnútky žien, ktoré sa nebojácne púšťajú do nových vzťahov, sexuologička a psychiatrička Danica Caisová. „Rozdiel je v tom, že v minulosti sa ženy museli druhý alebo tretí raz vydávať, aby mali mužskú ochranu. Vtedy muži zomierali skôr a sama žena v neľahkých životných podmienkach je veľmi zraniteľná. Čiže, keď to dnes ženy robia, možno si ani neuvedomujú, že to robia preto, aby mali chlapskú ochranu. A je jedno, či je to pred rodinou, známymi, spoločnosťou alebo predsudkami. Tie, ktoré sa nevydali ani raz, na ne poukazujú a obviňujú ich z podlých ženských úskokov, ktoré umožnili, aby si ulovili chlapa,“ myslí si odborníčka. Danica Caisová však priznáva, že toto nie je jediný uhol pohľadu. Pripúšťa, že v niektorých prípadoch môže ísť aj o nestálu ženu, ktorá nedokáže dlhodobo žiť po boku jediného muža. „Mohli by sme to aj takto posudzovať, ale na druhej strane, ženy si stále v sebe nesú niečo praveké a v mužoch hľadajú ochranu. To v prvom rade. Niekoho, kto ich zabezpečí pred zlými a ťažkými časmi. Keby som to mala povedať trošku vzletne, hľadajú niekoho, kto by neváhal nasadiť život, aby ony prežili,“ hovorí celkom vážne sexuologička. Odvážnym šťastie praje a týka sa to aj tých, ktorí sa nenechajú prevalcovať strachom. „Zvyčajne takéto ženy, ktoré sú v dobrom zmysle slova obratné s mužmi, sú obratné aj so svojimi deťmi. Dokážu im vysvetliť, že pre celú rodinu je lepšie, keď je tam aj muž, bude ich ochranca a ochráni nielen ženu, ale aj aj deti,“ uzatvára.