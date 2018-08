PROVOKUJE už viac ako 30 rokov! Týraná a sklamaná MADONNA

Najúspešnejšia speváčka sveta provokuje už viac ako tridsať rokov. Ešte stále urobí čokoľvek, aby ste si ju všimli. Metódou driny a škandálov sa dostala tak ďaleko, že ďalej sa už hádam ani nedá. A pritom štart nemala ideálny – vyrastala bez mamy, s piatimi súrodencami. Už od detstva sa však na seba snažila všemožne upozorňovať. Na hodiny baletu chodila v rozstrihanom trikote, ktorý držali len zatváracie špendlíky. Vyhodili ju, pretože vraj bola príliš veľká individualistka. Tak si ako tínedžerka kúpila letenku do New Yorku, kde pristála s tridsiatimi piatimi dolármi vo vrecku. Taxikárovi povedala, aby ju odviezol do centra diania a nedoštudovaná, neplnoletá, bez peňazí, rozbehla divoký kolotoč, ktorý fičí doteraz.

Škandálmi k úspechu

Prvé roky boli veľmi divoké. Najprv nahé fotky s dnes čudne pôsobiacou vo všetkých možných partiách neoholenou Madonnou, potom raketový nástup do hitparád a megaúspech s pesničkou Like A Virgin, ktorú na koncertoch spievala v bielych svadobných šatách, masturbujúc s fľaškou. Raz to nevydržal jej otec, ktorý prišiel na jej koncert a stiahol ju z pódia. Svet sa čudoval, prečo sa niekto, kto sa volá Madonna, dáva na pódiu pribíjať na kríž. A to nebolo všetko.

Týraná žena

Keď si brala režiséra a herca Seana Penna, bola to asi najkontroverznejšia televízna svadba histórie. Hluk vrtuľníkov s kameramanmi natoľko narúšal obrad, že rozzúrený manžel Sean vybehol na pláž a do piesku nohou napísal obrovský neslušný nápis. A k tomu ešte začal po vrtuľníkoch strieľať z pištole. Atmosfére nepomohlo, ani keď Madonnina pripitá sestra Paula vykrikovala, že to mala byť vlastne jej svadba, pretože ona mala byť slávna. Koniec manželstva o pár rokov mal rovnako búrlivý priebeh – opitý Penn zviazal Madonnu lanom, do úst jej dal vreckovku a nechal ju tak deväť hodín. Potom sa jej podarilo ujsť, zavolať políciu a... opäť sa o nej všade písalo a hovorilo.

Upálená kacírka

Ďalšou škandalóznou časťou speváčkinho života je jej posadnutosť sexom. V každom štáte, kde vystupovala, otvárala koncert tak, že si medzi nohami šúchala aktuálnu štátnu vlajku. V Toronte ju chceli policajti za nemravnosti zbaliť priamo z pódia, v Taliansku jej koncerty odsúdil samotný pápež! Keď si dala na turné korzet so špicatou podprsenkou od Jeana-Paula Gaultiera, konzervatívni katolíci pálili jej plagáty aj platne!

Perie vo vodke

Ale zasa, drží rekord v najrýchlejšie predaných lístkoch na turné, v Kanade to dala za sedem minút. Na koncertné výjazdy si jej tím vždy balí svojich približne tritisíc kostýmov, z čoho veľkú časť tvoria Madonnine kufre. Štáb okolo speváčky má okolo tristo ľudí. Dídžeji nosia iba slúchadlá s diamantovými krištáľmi. K tomu diamantové záchodové veko v šatni a dvadsaťpäť škatúľ plných kabalistickej vody. Koncertnú bielizeň si dáva prať vo vodke, tak sa vraj likvidujú všetky baktérie. A keď odchádza zo šatne, nabehne tam špeciálny čistiaci tím, aby nezostal ani vlas či kvapka potu. Madonna vraj nechce, aby po nej niekde zostala jej DNA, pretože by sa ju vraj niekto mohol pokúsiť vyklonovať!

Nevydarené vzťahy

Medzi jej najznámejšiu hlášku patrí táto: „Ľudia si myslia, že sa jedného dňa prebudia a ja budem preč. Ale to sa nikdy nestane, ja nikdy neodídem!“ Zatiaľ svoje slová plní do bodky. Aspoň čo sa kariéry týka, pretože vo vzťahoch prechádza od jedného k druhému. Po rozvode s Pennom striedala rôznych milencov, medzi ktorými boli aj herec Waren Beatty, či basketbalista Denis Rodman. Dcéru Lourdes Maria Ciccone Leon má so svojím osobným trénerom, ktorého si však nezobrala. Syna Rocca má zasa s druhým manželom Guyom Ritchiem, s ktorým to vydržala ťahať osem rokov. Potom prišli deti adoptované z africkej krajiny Malawi a ďalšie a ďalšie vzťahy. Posledným úlovkom bol zajačik, ktorý sa narodil, keď mala ona tridsať – Timor Steffens. Detí má dnes šesť a kvôli dvanásťročnému Davidovi, ktorý zbožňuje Christiana Ronalda, sa presťahovala do Portugalska.

Bilancia

Je najúspešnejšou sólovou speváčkou na svete, aspoň podľa Guinessovej knihy rekordov. Predala tristo miliónov albumov a vo svete vraj každých desať sekúnd hrajú jej pesničku. Stále sa udržiava vo výbornej fyzickej kondícii a vďaka plastickým chirurgom a šikovným retušérom aj výborne vyzerá. Ak ju, samozrejme, paparazzovia neprichytia nenalíčenú počas ranného behu.