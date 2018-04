PRVÉ FOTO: Kim Kardashian ukázala rodinný portrét. Fanúšikovia jej naložili

Tretie dieťa profesionálnej celebrity Kim Kardashianovej (37) a rapera Kanyeho Westa (40) prišlo na svet v januári. Vynosila ho náhradná matka, pretože Kim mala zdravotné problémy. Dievčatko bude po celý život nosiť nezvyčajné meno - Chicago. Dostalo ho na počesť raperovej matky Dondy. Zomrela pred jedenástimi rokmi a so synom Kanyem žili práve v Chicagu. Či to bol dobrý nápad, zistí dievčatko až keď sa prvýkrát predstaví deťom na pieskovisku... Jej súrodenci sa volajú Saint a North.

Bola to drina urobiť portrét

Malú Chicago už svetu rodičia ukázali na fotke, ale rodinný portrét sa rozhodli urobiť až teraz. Zverejnili ho na sociálnej sieti. Kim k nemu napísala: "Nemyslím si, že chápete, aké zložité je urobiť pekný rodinný portrét. Tu sme predtým, ako všetky ti deti začali plakať. Myslím, že aj ja som plakala."

Fotka okamžite nazbierala milióny lajkov, ale mnohí ľudia sa ironicky pustili do Kim: "Nie, nerozumiem Kim, pretože si jediná žena na svete, ktorá má tri deti. A North je priveľká na to, aby plakala bez príčiny pokiaľ nie je rozmaznaná...," napísala jedna fanúšička. Ďalšia sa ozvala: "Ver mi, mám trojičky, jedného psa, mamu a otca. Myslím, že viem aké je to ťažké..." Ďalším sa zasa nepáči výraz, aký nahodili rodičia - je bez úsmevu.

No a zlatým klincom je poznámka: "Toto nie je portrét, na ktorý by bolo treba byť hrdý, vyzeráte ako rodina bezdomovcov." Ktosi v diskusii ale vtipne zareagoval: "Chcela by som byť súčasťou tejto rodiny bezdomovcov."

Väčšina ľudí ale dvíha palec hore a je nadšená z toho, že bude koho sledovať aj naďalej. Nech žijú sociálne siete. Kim zarába.