Prvýkrát prehovorila: Slová Evy Varholíkovej na adresu jej dcéry a mamy 

Keď koncom augusta opustila po vyše šiestich rokoch brány väznice po odpykaní si dvoch tretín trestu za autonehodu s tragickým koncom – usmrtením štyroch osôb, vrátila sa Eva Varholíková (41) pochopiteľne domov do Košíc k svojej rodine. Venuje sa naplno deťom, snaží sa dobehnúť stratený čas. Dcéra niekdajšieho ministra, šestnásť rokov zosnulého Alexandra Rezeša († 53), doteraz žiadne rozhovory neposkytovala. Pre Šarm teraz urobila výnimku a adresovala dojemné slová mame a dcére Saške.

Uchádzačka o prezidentskú kandidatúru Gabriela Drobová o tom, ako sa vysporadúva s tým, že nemá deti

Trpeli najmä deti

Práve jej dcéry, už dospelá Alexandra a jedenásťročná Ella, si počas uplynulých šiestich rokov vytrpeli najviac, keď ich odrezali od milovanej mamy. Vtedy maličkú, len päťročnú Ellku, si vzala do opatery Evina mama, Eva Rezešová. Obetavo sa jej venovala a vychovávala ju celých šesť rokov. Alexandra, ktorá mala v čase, keď sa nehoda stala, kritický tínedžerský vek – trinásť rokov, sa rozhodla pre život u otca Jána Varholíka (48), niekdajšieho známeho hokejistu, s ktorým bola jej mama už niekoľko rokov rozvedená.

Aj keď situácia nebola pre nikoho jednoduchá, Evine dcéry ju, zdá sa, zvládali výborne. Ako sme sa dozvedeli od zdroja z Košíc, z Ellky sa vraj pod vedením babky stala výborná žiačka. Nosí jednu jednotku za druhou a má nadanie na balet. „Moja mama sa Ellke obetavo venovala, za čo som jej nesmierne vďačná. Slovami sa moja vďaka za jej výchovu ani nedá vyjadriť, budem sa snažiť oplatiť jej to činmi,“ povedala nám exkluzívne Eva Varholíková.

Výrazne pochudnutá! Karin Haydu prezradila, či zhodila pre lásku

Pracujúca gymnazistka

Aj Alexandra sa snaží žiť ako jej rovesníci, dokonca si privyrába k vreckovému. Nespolieha sa teda na rezešovské zdroje, ale dokáže si vyhrnúť rukávy a makať. Ako sme zistili, Alexandra má dve práce – v známom košickom bistre v centre mesta a druhú v reštaurácii. Od zdroja blízkeho rodine sme sa dozvedeli, že Saška si prácu našla sama, pretože si chce zarábať ako jej rovesníci. „Obaja s jej otcom sme na ňu veľmi pyšní,“ zareagovala jej mama Eva Varholíková, keď sme ju kontaktovali, aby sa vyjadrila k dcérinej brigáde. Alexandru si pochvaľujú aj ľudia, ktorých obsluhuje. „Je veľmi šikovná, videli sme ju tu už viackrát. Pred chvíľou obsluhovala zahraničných hostí, plynulou angličtinou prijala ich objednávku. Všetci boli evidentne spokojní,“ prezradil jeden z návštevníkov kaviarne.

Dara Rolins presne vie, akého muža nechce. Priznáva, že rozchod s Patrikom jej pomohol

Nenápadná kráska

Saška chce evidentne zapadnúť medzi rovesníkov nielen tým, že si privyrába, ale aj imidžom. Na fotografiách na sociálnych sieťach síce vyniká krásou, ale v práci nevytŕča z davu a nesnaží sa ohurovať vizážou. Práve naopak, zámerne pôsobí ako sivá myška. Hostí obsluhuje bez výrazného líčenia, s vlasmi stiahnutými vo vrkoči, v dioptrických okuliaroch a v dlhom svetri. Od hviezdnych manierov má evidentne ďaleko. A dokedy mieni študentka brigádovať? Vraj sa to bude odvíjať od toho, ako to Alexandre bude vychádzať so školskými povinnosťami, keďže je v maturitnom ročníku a škola má prednosť.

Prečo vyzerá Iveta Malachovská v skutočnosti tak dobre? Zistili sme to na súkromnej klinike

Odkaz Sajfu celebritným kamarátom: Vy ste ma KLAMALI

Smutná správa! Zomrela speváčka, ktorú milovalo celé Česko aj Slovensko