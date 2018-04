Pustí ho žúrovať, ak splní TOTO! Herec Milan Ondrík prezradil, akú má s polovičkou dohodu

Herec s polovičkou Zuzanou majú syna Adama a dcéry Alžbetku a Anežku. Milan je pracovne vyťažený a musí dochádzať do hlavného mesta, keďže aj s rodinou bývajú v Nitre. Tento rok si ale herec povedal, že blížiace sa leto, už nebude naplno makať a užije si ho viac s rodinou. ,,Doteraz som sa tešil, že som veľa natáčal a privyrobil si, ale už som zistil, že to nie je dobré ani pre mňa a ani pre rodinu. Dnes už uvažujem tak, že asi sa radšej uskromním. Samozrejme nie tak, že s nimi budem doma ležať a len piť pivo ako niektorí experti. Len nechcem im robiť to, že keď ma už majú doma, tak im poviem nechajte ma, lebo sa musím naučiť milión scenárov“ konštatuje rozhodne.

Karavan šou

Snaží sa im venovať všetok svoj voľný čas a budovať v nich náklonnosť ku krúžkom a športu. ,,Vždy ich vezmem na prechádzky, ale záleží mi na tom, aby si našli niečo, čo im robí radosť a bude sa im v tom dariť. Minule ma dojal k slzám syn Adam, ktorý mal prvý klavírny koncert. Aj Alžbetka chodí na gymnastiku, tak sa tešíme z jej malých veľkých úspechov“ pýši sa.

Zdá sa však, že už od malička v nich pestuje lásku aj k festivalom. Podobne ako minulý rok, tak aj tento sa chystajú na Pohodu, do ,,karavánového mestečka“. ,,No to milujem. Jednak, že som taký festivalový typ a s rodinou je to ešte lepšie. Cez deň sa s nimi hrám a venujem sa im a potom nastupujem ja a idem. (smiech) Zuzka na to nemá chuť, tak ostane s nimi spať. A máme super dohodu, že ma ráno nechajú spať po dlhej noci, ale potom sa im venujem naplno a nonstop. Tento rok pôjde moja sestra aj so švagrom. Super, na to sa asi najviac teším z celého roka“ priznáva.