Radšej tri krát h..no, než pocty: Miloš Forman o sebe rozhodol aj po smrti a skladateľka jeho prádla poslúchla

Do neba mu posielajú odkazy najväčšie herecké hviezdy. Michael Douglas spomína na najväčšieho svetového režiséra, Antonio Banderas na génia kinematografie a komik Jim Carrey na stretnutie so silným a milým človekom. Mimochodom, sympatie boli asi obojstranné, lebo po svojráznom komikovi a jeho úlohe vo filme Muž na mesiaci, nazval Miloš Forman aj svoje druhé dvojčatá, Jima a Andyho. Jeho žena Martina ich totiž porodila v čase, keď s Carreym nakrúcali.

Radšej prípitok než slzy

Smúti za ním dokonca aj pornografický magnát Larry Flynt, ktorého príbeh oscarový režisér tiež natočil film. Najviac ho však vystihol malý veľký muž Hollywoodu Danny DeVito, ktorý vyzval ľudí spomínať vo formanovskom štýle. Teda žiadne nariekanie, ale zapáliť si dobrú cigaru, naliať pohárik a zvolať tri razy ho..o, ho..no, ho..no! Lebo tak by to urobil muž, ktorý nemal rád falošný sentiment a pozlátku, zato miloval skutočný život, ktorý tak geniálne zobrazil vo svojej tvorbe.

Prečítajte ho

Ak chcete poznať Formanove dielo, pozrite si jeho filmy, kde hlavnou témou boli všetky formy neslobody. Preto, mimochodom nakrúcal o Flyntovi, hoci vravel, že pornografia ho nudí. Aj pornografická tlač má však podľa neho právo na slobodu slova, ako je zakotvené v ústave.

Forman to však nie sú len filmy. Ak chcete spoznať jeho osobnosť, prečítajte si skvelú, životopisnú knihu, ktorá vyšla aj v rozšírenom vydaní. Je rovnako pôsobivá ako jeho filmová tvorba. Aj jeho život by totiž vydal na film. Plný humoru aj drámy. Napríklad scéna, ako malý chlapec leží v horúčke v posteli a cez dvere počuje, ako po dome dupe gestapo. Malého Miloša neodhalili, jeho rodičov však postupne odvliekli, a tak v jedenástich rokoch osirel. Možno ale preto sa tak dobre uchytil v Amerike. Nemal totiž v pravom zmysle domov, kde by zapustil korene. Na druhej strane, s Čechami neprerušil kontakt do konca života. Už ako Američan, nakrútil tu napríklad svoj najslávnejší film, Amadeus, kde dal príležitosť mnohých českým umelcom. A chodil tam dovtedy, kým mu zdravotný stav neznemožnil dlhé lety.

Kriminál aj nevera

V knihe píše aj o ťažkých začiatkoch v Amerike, alebo ako ho skoro dostal do kriminálu Carlo Ponti, manžel Sophie Lorenovej, keď po ňom žiadal milióny, čo mu pôvodne prisľúbil na film. Otvorene píše aj o láskach. Napríklad o prvej žene Jane Brejchovej. Opisuje, ako s najväčšiu a najkrajšou hviezdou československej kinematografie bývali istý čas v kancelárii, takí boli chudobní. No hlavne, aký bol hlúpy, že dopustil, aby ho opustila pre jeho neveru. Spomína tiež ako vzal svoje prvé dvojčatá Petra a Mateja, ktoré mal s ďalšou kráskou, Věrou Křesadlovou, na Oscary, no oni ceremoniál prespali a viac než tatov film ich očarili Čeľuste.



Splnila sľub

A prečítajte si tiež knihy jeho ženy Martiny, kde s vtipom a láskou zaznamenala ďalšiu tvár tejto plnokrvnej osobnosti. Ich zoznámenie popísala v knihe Skladateľka voňavého prádla. Keď, ako bolo jeho zvykom, neodmietol neznámu študentku FAMU a prijal ju vo svojom newyorskom byte, aby jej pomohol s diplomkou. Nikdy sa totiž nehral na hviezdu a keď ho niekto oslovil s prosbou o pomoc, prijal ho. Rozdiel bol však v tom, že Martina už pri ňom zostala.

Mimochodom, s Martinou sme pred rokmi priniesli rozhovor aj my. Padla v ňom otázka, či sa nebojí manželovej staroby, keďže ich delil vyše tridsaťročný vekový rozdiel. Odpovedala, že nie. Miloš sa roky staral o ňu a deti, a tak berie ako samozrejmosť, že ak na to príde, bude sa oňho starať ona. Svoje slová splnila. Stála pri ňom počas chorôb, ktoré ho ku koncu života trápili aj vo chvíli, keď naposledy vydýchol obklopený najbližšími. A splnila aj jeho posledné želanie. Žiadny pompézny pohreb ala Hollywood, žiadne tesanie do mramoru. Jedného z najväčších režisérov pochovala spoločne s jeho štyrmi synmi na malom cintoríne neďaleko ich domu, ktorý Forman tak miloval a uprednostnil pred leskom Hollywoodu.



