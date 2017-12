Rajcovná Veronika Vágnerová odhodila zábrany: Pozrite, aké sexi telo nosí pod šatami!

Kto by čakal, že žena po pôrode na seba zabúda a ide to s ňou dole vodou, tak sa mýli. Aspoň tak to platí v prípade bývalej missky Veronike Husárovej, po svadbe Vágnerovej. Po pôrode syna Alexa na sebe tvrdo maká a pravdou je, že nikdy predtým nevyzerala lepšie. Zhodila približne desať kilogramov, v posilňovni je hotovým inventárom a už na prvý pohľad je jasné, že Veronika svoje telo rysuje a rysuje...

Vie si to užívať!

Bývalá misska je síce mamičkou na plný úväzok, no postavou na to rozhodne nevyzerá. Svojho syna po narodení dlho pred verejnosťou ukrývala, no dnes je všetko inak. Svoj život zdieľa s fanúšikmi na sociálnej sieti denno-denne a z jej príspevkov je zrejmé, že žije na plné obrátky. Často sa ukazuje v spoločnosti a minimálne aspoň raz do týždňa si povyrazí na dámsku jazdu so svojimi kamarátkami. Veronika samozrejme dbá o svoj imidž a vždy je nahodená tip-top od hlavy po päty. Módni stylisti v poslednom období vychvaľujú do neba jej outfity a taktiež aj perfektnú postavičku, ktorú si pestuje.

Nedávno svoje sexi krivky zavesila aj na internet a nie je sa čomu čudovať. Veronika má rozhodne čo ukázať! Veď posúďte sami...