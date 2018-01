Raz sa to muselo stať. Smutné slová dcéry Maroša Kramára hovoria za všetko

Maroš Kramár (58) sa nikdy netajil s názorom, že pri pomeroch, aké na Slovensku vládnu, treba byť pripravený zdvihnúť kotvy. Bez cudzieho jazyka to však vo svete nejde a tak, aby mali deti šancu uchytiť sa aj vonku, dal najskôr dcéru Tamaru na bilingválne gymnázium. Pred dvoma rokmi ju zasa prvýkrát vyslal do školy do ďalekej Kostariky. Súkromná škola Costa Rica International (CRIA) neposkytuje štipendium cudzincom, školné sa šplhá do tisícov. Čo však neurobí rodič pre svoje deti? Napokon si výuku v Kostarike mali vyskúšať všetky tri.

Manželka a deti tam strávili posledných päť mesiacov, herec sa tam za nimi vybral na konci roka. Strávili tam spolu sviatky.

Celý rok v teple

Život v tejto nádhernej krajine nie je lacný, ale Kramárovci pravdepodobne ušetrili za bývanie. Už pri svojej prvej návšteve Kostariky mala Tamarka bývať u svojej tety, mladšej sestry Nataše Nikitinovej, ktorá sa nemá zle. Za manžela má totiž bohatého biznismena, exprezidenta VSŽ Gabriela Eichlera (67). Má s ním dve deti. Keď sa ho portál idnes. cz svojho času pýtal, ako sa mu žije v Kostarike a či tam trávi celý rok, odpovedal: „V Kostarike trávime zimu, na leto sa vraciame do Európy. Ale využívam tieto možnosti, je fajn byť celý rok v teple. Na obchody dnes stačí mobil s internetom a môžete byť kdekoľvek.“

VIDEO: Herec Maroš Kramár sa pochválil krásnou dcérou. Vypočujte si ten spev!

Naivný? Nie

Maroš Kramár síce také podnikateľské bunky nemá, raz sa dokonca označil za naivného, keď pri podnikaní prišiel o veľké peniaze, biedu však netrie. S právničkou Natašou sa vedia obracať. Inak by sa nedalo vysvetliť to, že môžu pár mesiacov žiť na druhom konci sveta a rozširovať aj počty svojich nehnuteľností, ktoré prenajímajú. Naposledy si mali kúpiť byt na lukratívnom mieste v novostavbe pri Dunaji. Za trojizbový byt tu treba zaplatiť aj vyše tristotisíc eur.

Súkromná minipláž

Herec počas pobytu v Kostarike zavesil na sociálnu sieť niekoľko fotografií s jedinečnou atmosférou. Okrem dcéry, synov aj manželky ukázal, čo ho ešte nadchlo – od krokodílov cez obriu jaštericu, more, až po naozaj úžasné západy slnka.

Aj výhľady zo svojich nehnuteľností si môže vyberať, hoci nie až tak exotické. Jeden exkluzívny výhľad, ktorý špatí azda len vysoký komín v diaľke, sa mu naskytne z obývačky domu, ktorý stavia v Rovinke neďaleko Bratislavy.

Na pozemku, ktorý kúpil s manželkou ešte v roku 2002, je rozostavaný dvojpodlažný dom. Dokonca má súkromnú minipláž, o ktorú sa však delí so susedom. Keďže nie je v katastri na stavbe zapísané žiadne záložné právo, dá sa usudzovať, že Kramárovci stavajú bez hypotéky. Podľa znalca by mohol za dom zinkasovať od 250 000 eur vyššie.

Dom je síce pri vode, ale jeho cenu môže znižovať to, že je mimo obce – bez auta je prístup nepohodlný.

Návrat domov

Exotický oddych sa včera skončil, treba opäť zarezávať. Už na najbližší víkend Maroš Kramár avízoval, že bude pracovať v Prahe a dva dni nato privíta hostí vo svojom domácom divadle v bratislavskom staromládeneckom byte. Herec, ktorý z Kostariky vyvracal fámy o tom, že sa rozvádza, hrá spolu s kolegom Jurajom Hrčkom v príbehu o láske – jedna je krátka a vášnivá, druhá verná a trvácna...

Sama so sebou

Smútok z toho, že sa pobyt v Kostarike, aspoň nateraz, skončil, dala na svojom instagrame najavo dcéra Maroša Kramára, Tamara (18). Už to skrátka prišlo, raz sa to muselo stať - prišlo lúčenie. "Včera som zašla na tieto skaly, kde jediné, čo počujete, sú vlny oceánu a vietor. Sedela som tam dve hodiny rozmýšľajúc a bola som smutná že opúšťam túto nádhernú krajinu a týchto skvelých ľudí. Rozmýšľala som ako to zvládnem," napísala. Nečudo, tínedžerka tam prežila nádherné dni, zažila veľa nového a za ten dlhý čas aj získala množstvo priateľov, ktorých musela teraz opustiť. Dodala však, že je zároveň nadšená z toho, že sa vracia domov a uvidí svoje nádherné mesto a priateľov.