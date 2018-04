Robo Papp už na prvom rande volá ženy k sebe domov! Vieme, na čo ich naláka

Miluje varenie, je gurmán a najviac sa teší z toho, keď môže variť pre iných. Ideálne je, keď je to ženská spoločnosť. Robo Papp sa pred tromi rokmi rozišiel s manželkou Evou Lučeničovou, s ktorou má dcéru Isabellu. Momentálne by mal byť spevák nezadaný muž, a tak je namieste otázka, na koľkom rande varí pre dámu večeru. „Na prvom,“ priznáva so širokým úsmevom. „Ale teraz už asi žiadnu nezbalím, keď som sa prezradil... Keď vytvoríte príjemnú atmosféru, je to dobrý spôsob aj na prvé rande. Popri príprave jedla sa dá príjemne rozprávať a spoznávať sa, je to aj trošku romantické. Niekedy sa dá uvariť napríklad aj niekde na chate… Aj to je romantické. Ale musím priznať, že nie všetky prijmú pozvanie hneď,“ dodáva.

Láska k vareniu dokonca už ohrozila aj spevákovu hudobnú kariéru. „Najhoršie, čo sa mi pri varení stalo, bolo, že pri neopatrnom krájaní – keďže som pritom rozprával, som si odrezal kúsok prsta, až na kosť. Nemohol som asi šesť týždňov hrať na gitare. Bol to trošku problém, museli sme rušiť koncerty. Teraz si dávam väčší pozor a už nemachrujem, že viem rýchlo nakrájať cibuľu,“ prezrádza.

Hrnce nadovšetko

Robo Papp je jeden z mála mužov, ktorý nepôjde bez rozmyslu naberať jedlo z panvice lyžicou alebo vidličkou. S kuchynským náčiním manipuluje uvážene. „To by som neurobil, pretože mám svoj obľúbený riad, v ktorom varím, takže by som ho lyžicou nechcel poškodiť. Ale sú už také panvice, do ktorých môžete ísť aj lyžicou, ale mám odskúšané, že po roku používania to zníži kvalitu riadu. Takže treba na to dávať pozor,“ odkazuje všetkým mužom. Ako správny kuchár má aj svoje nože, a keď niekde predvádza svoje kuchárske umenie, má ich vždy so sebou. Všetkých fanúšikov však uisťuje, že v prvom rade je spevák a hudobník. „Kuchárčinou sa neživím, je to iba moje hobby. Pri varení si oddýchnem.“

Ľudia nemajú peniaze

Sna o vlastnej reštaurácii sa zbavil, keď hlbšie nazrel do gastronomického biznisu, ktorý je podľa neho ťažký. „Ľudia nemajú peniaze na kvalitné jedlá a veľa dobrých reštaurácií preto prešlo na obedové menu a to by som nechcel. Skôr si viem predstaviť varenie u ľudí doma, alebo eventy. Ale to keď budem mať menej práce v rámci hudby,“ hovorí Robo. Aj keď rád skúša nové jedlá a v reštauráciách si dáva robiť špeciality, ktoré sám pripraviť nevie, pri cestovaní po Slovensku sa dokáže najesť hocikde aj na obyčajnej benzínke. Tvrdí o sebe, že vie uvariť hocičo, ale najradšej pripravuje mäsové jedlá. „Minútky, steaky a k tomu netradičné prílohy, napríklad talianske rizotá alebo quinou,“ dodáva. Jedno špeciálne rizoto, kde namiesto parmezánu použil tradičnú bryndzu, nám predviedol a poskytol aj recept.

Bryndzové rizoto

Potrebujete:

250 g ryže arborio,

panenský olivový olej,

kapia (čerstvá paprika červená),

2 strúčiky cesnaku,

500 ml vývaru,

300 ml suchého bieleho vína,

75 g masla LIPTOV,

bryndza LIPTOV,

petržlenová vňať,

soľ, čierne korenie

Postup: