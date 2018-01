Čerstvý víťaz Roger Federer a jeho Mirka: TIETO dotyky odhaľujú, ako je to s ich láskou

Roger Federer (36) sa neubránil slzám, keď preberal svoju dvadsiatu grandslamovú trofej na Australia Open. Zvíťazil nad mladším Chorvátom Marinom Čilicom (29). V Austrálii tiekli po lícach tridsaťšesťročnému športovcovi prúdom, bolo to veľmi emotívne. So svojou radosťou sa hneď ako to šlo, podelil aj s najdôležitejším človekom v jeho živote, slovenskou manželkou Mirkou. Dostával sa k nej trochu krkolomne, obaja museli poriadne natiahnuť ruky, ale podarilo sa. Pevný stisk prepletených prstov dokázal, že v ich vzťahu ani po rokoch nie je nič hrané.

Na fanúšikovskej stránke Mirky Federerovej sa objavili komentáre, ktoré túto ženu oslavujú – veď vytvára populárnemu športovcovi fantastické zázemie. „Som šťastný, že je mojou ženou a najlepšou podporovateľkou. Vždy mi hovorí pravdu,“ napísal svojho času na twitteri Federer.

A bola svadba...

Federer by nebol v siedmom nebi, keby rodina Vavrincových z Bojníc neemigrovala v roku 1980 do Švajčiarska. Mirka mala iba dva roky. Osud to zariadil ďalej tak, aby sa raz v Nemecku stretla s tenistkou Martinou Navrátilovou, ktorá ju inšpirovala k tomu, aby začala hrať tenis. Dostala od nej dokonca raketu aj prvé lekcie. V tenisovom svete sa nedalo nenaraziť na sympatického Rogera… Stretli sa v roku 2000 v Sydney, o deväť rokov neskôr, v apríli 2009 bola svadba.

Jeden z Rogerových trénerov, Paul Annacone, o Mirke povedal: „Stále hrá dôležitú úlohu a má veľký vplyv na Rogerovu kariéru. Dáva nám cenné informácie a pomáha zachovávať rovnováhu.“

Mirka dala Rogerovi aj krásnu rodinu – v júli 2009 sa narodili dievčatá, dvojičky Myla Rose a Charlene Riva, v roku 2014 prišli na svet opäť dvojičky Leo a Lennart. Vždy, keď to ide, fandia otcovi na zápasoch aj deti.

Roger oceňuje to, čo pre neho Mirka robí: „Viem, aké mám šťastie. Je to aj jeden z dôvodov, prečo sa mi darí, prečo som taký motivovaný. Viem, že to nie je celkom zvyčajná situácia, že stále hrám, že môžem robiť tenis a mať rovno za chrbtom zdravú šťastnú rodinu. Mohla by pokojne povedať: Zostanem doma a budem sa starať o deti...“cituje tenistu earnthenecklace.com.