Romantický Sajfa: Vyznáva lásku manželke kade chodí!

Keď sa pred pár dňami objavili manželia „Sajfovci“ na módnej prehliadke Borisa Hanečku, iste mnoho dám Veronike Cifrovej Ostrihoňovej (29) závidelo romantické gesto jej muža. Nielenže manželia prišli dokonale zladení, ale Sajfa rovno s jej menom na rukáve bundy.

Márnotratný ako žena: Sajfa si za večer obul dva páry luxusných topánok a ukázal ruksak za 1600 eur

Partnerský look

Moderátorku už v podobnej džínsovej bunde bolo vidieť, Sajfova mala premiéru. To, že sa na nej vynímalo vyznanie manželke so srdiečkom, aj ich sučke Molly, nie je tým, že by Sajfu kopla romantická múza. „V tomto som čisto nevinne, nezainteresovane. Dizajn je absolútna kreativita umelkyne, ktorá bundy zdobí a poslala nám ich ako darčeky. Rád som si ju obliekol, je fashion a toto podujatie je tiež fashion, takže to sedí do konceptu. S Veronikou máme akože partner look,“ okomentoval Sajfa ich styling. Počas večera sme ho zastihli spoza pleca nakúkať manželke do mobilu. Kontroloval, či píše nejaký nápadník? „Vôbec nie, ani netuším, čo sme pozerali. To bola asi len zhoda náhod, vôbec neriešim jej telefón,“ dodal spokojne.

SPÁLŇOVÉ trápenie Ľubomíra Višňovského. Ako sa s problémom vysporiadala jeho krásna manželka?

Nie sú v tom sami

O partnerské zladenie sa v susednom Česku často postará manželská dvojica – modelka Simona Krainová (45) a podnikateľ Karel Vágner (42). Nielenže zvyknú ladiť oblečením, ale Karel si podobizeň svojej krásnej polovičky dokonca dal vytetovať na rameno. Čo sa svetových ikon týka, suverénne vedie Kim Kardashian (37) a jej manžel Kanye West (40). Niet vari fotky, na ktorej by dvojica nebola zladená. Do outfitového ladenia zvyknú zainteresovať aj dcérku North.

Takmer NAHÉ v spoločnosti: Celebrity to na červenom koberci poriadne preháňajú, PRSIA aj ZADKY otŕčajú svetu!