ROZCHOD SAGANOVCOV: Trápne a úbohé – fanúšikovia nakladajú Petrovi. Objavila sa aj šokujúca špekulácia

Ich manželstvo netrvalo ani tri roky a už ohlásili rozchod. Peter Sagan na svojom facebooku zverejnil správu v angličtine, ktorú neskôr zdieľala aj jeho žena Katka: „Po dlhom a dôkladnom rozhovore s Katkou sme dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, keby sme skončili ako pár. Cítime, že by sme mali pokračovať žiť ako dobrí priatelia a obaja súhlasíme s tým, že je to dobré rozhodnutie.

Zamilovali sme sa do seba, prešli sme spolu fantastickú cestu a dostalo sa nám požehnania v podobe nádherného syna. Katka je dôležitou súčasťou môjho života, podporovala ma počas všetkých tých rokov v kariére a je úžasnou matkou. Necítime jeden k druhému nič zlé, len pôjdeme každý vlastnou cestou, vzájomne sa rešpektujúc.

Spoločne sa budeme sústrediť na Marlona. Budeme robiť všetko pre to, aby sme mu poskytli starostlivosť a dobré prostredie pre výchovu a budeme oddanými a milujúcimi rodičmi, ktorých potrebuje.“

Katka po tom, čo Peter zvíťazil nedávno zvíťazil v 5. etape Tour de France zverejnila na svojom instagrame dojemnú fotografiu – ich syn Marlon sedí pred televízorom a pozerá sa na otca, ako sa teší z prvenstva...

Rozprávková svadba

Saganovci sa zosobášili v novembri 2015 v Dolnom Kubíne v kostole. po obrade bola hostina pri Štrbskom plese. Rozhodne nebola nenápadná - dvojica si dopriala vrtuľník, koč ťahaný koňmi, špeciálne fotenie pod Oravským hradom aj hostinu v luxusnom hoteli na brehu Štrbského plesa.

Nechápu

Doma aj v zahraničí spôsobila táto správa šok – jedni konštatujú, že ľudia sa predsa jednoducho rozvádzajú, iní tvrdia, že jeho žene šlo len o peniaze a nikto ani len netuší, aké má v skutočnosti maniere. V zahraničných médiách sa dokonca objavila špekulácia, že Katka zistila, že cyklista dopuje a preto rýchlo ide od neho!

Emócie fanúšikov sú naozaj emotívne, spomenuli si aj na to, ako sa Saganovci prezentovali ako vzorná rodinka nedávno vo Vatikáne a nezabudli pripomenúť aj milenku Petrovho otca:

„Najväčšia chyba tvojho života.“

„Jablko nepadá ďaleko od stromu - ak zdedil gény po otcovi - niet sa čo čudovať. Vernosť sa v ich rodine nenosí. Mama si isto vytrpela svoje, čo vyplávalo v týchto časoch na povrch - nemanželské dieťa, otcova oficiálna milenka, ktorú aj Peter schválil. Vysoko vyletel, ešte nevie ako je z takej výšky padnúť.“

„Ide v otcových šľapajách, smutné.“

„Aká smutná správa, ale radšej byť šťastní oddelene ako nešťastní spolu.“

„Ak je to pravda, tak jablko nepadlo ďaleko od stromu, ešteže v tom Vatikáne sa ukazovali ako vzorná rodinka.“

„Podľa mňa ide o nejakú stávku. Keď to dá, vyhráva, čo ja viem...? Bicykle pre celú rodinu?“

„Ostaň silný a staraj sa o syna.“

„To je dnešná doba, tak ako každý vie, čo mu je ok a čo nie, ale ja som z tohto páru nemal vôbec zlý dojem, nerozumiem ako sa dá odzaľúbiť takto. To sa podľa mňa nedá. A celému tomu nerozumie, človek sa neodzaľubuje len tak. Však takú ženu nenájdeš nikde. Ja tomu nerozumiem.“

„To fakt? To už nikto nedokáže bojovať za to najdôležitejšie do zbytku svojich posledných síl? Ďalšie zlomené srdcia, ktoré už nikto nikdy nezlepí...“

„Pardon ale ľuďom je+e, nikto už nevie riešiť problémy a rozvádzajú sa tu všetci hlava nehlava. Pozrite na našich rodičov - spolu bojovali spolu rástli podporovali sa a nevysrali sa na seba lebo „neprekonateľné dôvody". Lebo láska je priateľstvo, každá láska musí byť aj priateľstvo, lebo je veľa možností, tak skúšajme to ďalej, je to smutné, úbohé a trápne...“

„To ma mrzí, Peťo, verím, že za tým nie je nikto tretí, lebo to by bolo smutné… Verím, že ti sláva natoľko nestúpla do hlavy, furt ťa mám za skromného.“

Nestratí sa

Pravdu o príčine rozchodu vedia len Peter s Katkou. Pani Saganová sa však v živote nestratí. Je to celkom akčná žena - zviditeľnila sa vo finále Miss Slovensko v roku 2007. Vtedy mala 19 rokov a študovala manažment v Banskej Bystrici, potom odišla do Čiech a Holandska. Po škole sa rozhodla pracovať v Austrálii, kde sa zamestnala v banke, skúsenosti ale nabrala ešte predtým v rodinnej firme. Pri Petrovi Saganovi sa z nej nestala len pani manželka – stále pomáhala firme s marketingom. A zabehla sa rýchlo aj vo svete cyklistiky, hoci to bola pre ňu neznáma oblasť. Keď ju oslovil Petrov taliansky manažér, či by pre nich nepracovala, povedala áno. Ako hovorila, stala sa spojkou akousi spojkou a navyše robila slávnemu cyklistovi akúsi nárazníkovú zónu záujmu ľudí, firiem, partnerov. Netajila však, že je niekedy náročné zvládnuť popri ňom hektický život. Teraz bude hektický už len rozvod s bohatým športovcom. A toto Tour de France si zapamätajú na celý život.