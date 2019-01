ROZHOVOR s Arabelou: Jana Nagyová-Pulm (60) o troch manželstvách, živote v Nemecku aj zmierení

Nezabudnuteľná predstaviteľka Arabely so zázračným prsteňom z rovnomenného seriálu na narodila 9. januára 1959.

Niektoré ženy prestávajú v istom veku oslavovať narodeniny, akoby im ich ignorovaním prestali pribúdať roky. Ako to máte vy?

Ja môžem oslavovať stále. Rada sa zabávam, rada spievam a tancujem. Takže na oslavu si vždy nájdem dôvod a priateľov mám dosť. Za roky sa nehanbím a neskrývam ich. Naopak, som vďačná za každý krásny, šťastný a zdravý rok!

Oslávili ste teda šesťdesiatku vo veľkom štýle?

Oslava sa nekonala, pretože som ochorela a som na antibiotikách. Nezrušila som ju, ale posunula na neskôr a to len s priateľmi, ktorých si vážim a oni si vážia mňa. Rodinná oslava sa bude konať na Slovensku o pár mesiacov. Manžel a dcéra mi pripravili slávnostnú večeru v domácom prostredí. Kytice kvetov, pozdravy zo všetkých kútov sveta tiež nechýbali. V útulnej domácej atmosfére so sviečkami, ktorých mám neúrekom a v rôznych podobách, skvelá hudba a chutné menu z cateringu. Môj obľúbený nápoj, šampanské, som, žiaľ, tentoraz musela oželieť.

Kto vás najviac prekvapil? Ozvali sa vám aj bývalí hereckí kolegovia z Česka?

Prekvapil? Všetci, ktorí mi gratulovali osobne, telefonicky, pohľadnicami a cez Facebook. Buď moja rodina, známi, priatelia, bývalí obchodní priatelia, fanúšikovia zo sveta filmu a divadelníctva. Pavel Trávníček s manželkou boli jediní zo sveta filmovej rozprávky. A to bolo milé prekvapenie.

Natočili ste veľa filmov, pre mnohých však budete stále Arabelou so zázračným prsteňom. Keby fungoval, do akého životného obdobia by ste sa chceli na chvíľu vrátiť?

Do rozprávkového sveta. Aspoň tam funguje ilúzia o dobrom svete, v ktorom žijú dobrí, tolerantní, úprimní a srdeční ľudia. Zlých, škodoradostných a nevychovaných ľudí vždy nejakým spôsobom jemne odstránia, potrestajú alebo celkom zlikvidujú. Čo by bolo bez rozprávok, na ktorých bola odchovaná naša generácia!? Formovali nás. Neboli mobily, internet, sociálne médiá, ale hodnoty, ktoré sme vyhľadávali u hrdinov rozprávok. Chceli sme byť ako oni, hrdí, statoční, silní a múdri. Verili sme v dobro a mnohí z nás sa tak aj v živote správali. A správajú dodnes. Napríklad ja.

Je obdobie, ktoré by ste už nechceli zažiť? Život vás skúšal, aj keď vaša staršia dcéra v detstve bojovala s anorexiou. Kedy ste si vydýchli?

Nechcela zažiť? Každý prežitý čas a roky, s ktorými pribúdali vrásky, šediny, kilá a najmä životné skúsenosti ma posúvali dopredu. Nesťažujem sa na negatívne časy a ani s tým spojené osobné problémy. Kto ich nemal a nemá? Ale vyrovnať sa s nimi, vyrovnať sa sama so sebou, ujasniť si veci a uviesť na správne miesto... to je umenie. That’s live! Vydýchnem si, až ma duša opustí.

Seriál Arabela ovplyvnil váš život viac, ako by ste čakali. S prvým manželom, hokejovým trénerom Mirom Kubovičom ste sa zoznámili v lietadle, keď ste leteli z Bratislavy do Prahy na nakrúcanie. Čím vás očaril?

O mŕtvych len dobre. Miro Kubovič ma očaril. Bola som mladučká a naivná. Mala som len dvadsať rokov… To určite poznáte i vy… alebo každá žena, ktorú muž v najlepších rokoch, atletickej postavy, zábavný, pozorný, pekného vzhľadu, obletuje. Mala som stovky nápadníkov z polky zemegule, ale ja som chcela práve jeho. Slováka s krásnym hlasom.

Chcete hovoriť o tom, aké ťažké bolo žiť s mužom závislým od alkoholu?

Nie, nechcem. Duševne som sa s týmito osemdesiatymi rokmi vyrovnala a uzmierila sa aj s mužom, ktorého som mala kedysi rada a ktorý je a ostane biologickým otcom našej dcéry.

Vaším druhým manželom sa stal Nemec Harald Schlegel. Keď sa vám narodil syn, odcestovali ste aj s dcérou Jankou do Nemecka. Načas ste sa vrátili aj do Česka, ale prišli problémy so zdravím dcérky a odcudzenie. Neboli to ľahké časy...

Som rozvedená po druhýkrát. Po rokoch odmlčania a nepekných čias rozvodu som úspešne zvládla novú rolu „zmierenie“. Zmierenie v prospech detí, vnúčat, ale i môjho duševného vyrovnania sa. Treba vedieť odpúšťať. Odpúšťať blízkym. Máme dnes vynikajúci vzťah i s jeho novou manželkou. Ani on nebude chýbať na mojej oslave na Slovensku. Patrí predsa do rodiny!

Kedy ste si v manželstve uvedomili, že nie je dobré ťahať tú káru bolesti ďalej?

Káru ľudskej bolesti si ťaháme po cely život. Len si to nechceme priznať. Kto už rád hovorí o bolesti, o ľudskej bolesti? S bolesťou sa treba vedieť zmieriť a vyrovnať. A na to je treba čas. Čas je najlepší liek, ktorý zahojí staré rany. Staré rany sa zahoja a nové pribudnú a tie sa rozrastajú ako rakovinové bunky… Manželské a nemanželské dôvody rozchodu si nechám z prezieravosti radšej pre seba.

Ako sa cítila mladá Slovenka, ktorá opustila svoju profesiu, medzi Nemcami?

Nebola som našťastie utečenec, ale prisťahovalec. Rok 1987. Cudzinka z Československej socialistickej republiky. Zakázaný sektor!!! To bolo vari horšie ako dnes migranti z arabských a afrických krajín. Musela som sa učiť jazyk a robiť skúšky. Ústne a písomne, aby som dostala dlhodobé povolenie na pobyt v Nemecku. To je na dlhú diskusiu... vydatá za Nemca s dieťaťom. Dnes s odstupom času priznávam, že tento krok do neznáma, do „sektoru“ kapitalizmu, neľutujem. Veď nakoniec žijem tu už 32 rokov! Téma integrácia, akceptovanie a uznanie ľudskej osobnosti mi je dobre známa. Rokmi som presadila svoju hrdosť Slovenky s vynikajúcou maďarsko-rakúsko-slovenskou kuchyňou. Ako pracovitá a húževnatá „nová“ Nemka so slovanským prízvukom a rolujúcim „r“ som úspešne manažovala rodinu Schlegel. A to bez nároku na honorár. (Smiech.) Vynikajúca rola. Ako z Biblie! Rola herečky na divadelných doskách mi veľakrát chýbala.

Ste žena činu, ktorá ide do vzťahu, ako sa hovorí, po hlave. Váš tretí, súčasný manžel Toni Pulm, bol vraj nadriadený vášmu druhému manželovi a zamiloval sa do vás na prvý pohľad. Dlho vás dobýjal?

Vzťahom sa nikdy nebránim. Naopak, otvorili mi úplne nové a farebné spektrum, ktoré ma sprevádza mojím životom. Nech je to prvý, druhý alebo tretí manžel, nadriadený alebo podriadený, nehrá to žiadnu rolu. Láska patrí k tým nevyhnutným životným perspektívam. Porozumenie, čistota duše, tolerancia, dôvera, pravdivosť, spravodlivosť, humor, spolupatričnosť, súdržnosť a patriotizmus k tomu.

Kedysi ste rozbehli biznis s perníkmi, predávali ste ich aj v Nemecku. Čo robíte dnes?

Krásne ručne maľované medovníčky a kraslice, moja osobná slabosť. Obdiv a láska k ľudovému umeniu sa vo mne nezaprie. Sprevádza ma od detstva, od prvých detských filmov s ľudovou tradičnou tematikou - Vianočné oblátky, Sváko Ragan, Bičianka z doliny, to je len úzky výber filmov, ktoré má formovali v tých časoch. Áno, predávala som ich s radosťou. Nebol to však biznis, ale hobby – na ručne vyrobených výrobkoch sa nedá zbohatnúť. Čo zarobíte, to vložíte do novej tvorivej práce. Ručné diela v tejto sekcii umenia sú nezaplatiteľné.

Dnes sa dožívam penzijného veku, aj keď na penziu som ešte nedozrela (smiech) a žijem svoj život, ako si predstavujem. Tretiu etapu vo svojom celoživotnom maratóne prenechávam len príjemným a šťastným chvíľam s miernejším tempom.

Na základe predchádzajúcich skúseností z bývalých vzťahov, keď ste mali aj obdobie, že sa vám nedarilo, zachovali ste si pocit, že musíte byť ekonomicky nezávislá?

V Nemecku som bola ekonomicky od manželov vždy závislá. Ale nemám pocit, že mi niečo chýba alebo chýbalo. Peniaze som od manželov vždy dostala (smiech), nevymáhala!!! Len v období pôsobenia v divadle Poetická scéna v Bratislave a v Prahe, kde som mala zastúpenie parfumov a kozmetiky, som zarábala vlastné peniaze a s tými financovala i rodinu.

Raz ste povedali, že by ste napísali knihu o tom, ako nájsť správneho partnera...

Recept na lásku neexistuje. Spôsob ako si nájsť partnera, je tiež individuálny. Niekedy je to náhoda, často láska na prvý pohľad, zoznámenie sa na dovolenke, cez priateľov, na pracovisku, vo vlaku, v bare, cez inzerát... Každá žena nech načúva svojmu srdcu. Či mladá, staršia, slobodná alebo rozvedená, opustená alebo ovdovená. Správny životný partner alebo manžel na celý život je lotéria! Buď vsadíš na správnu kartu alebo musíš hľadať ďalej. Ako sa vraví: Kto hľadá, nájde! Láska sa našťastie kúpiť nedá. A dobrý partner tiež nie. Ale nárok na lásku má každý z nás a v každom veku. To je spravodlivé. Čo si od lásky sľubujete, ako s ňou zaobchádzate, ako si ju porciujete, opatrujete a vážite, to je na vás. Celoživotná úloha.

Aký vzťah majú medzi sebou vaše deti?

Deti sú mojím pokladom a vnúčatá neprebádanou 13. komnatou. Mám dve dcéry a ženatého syna, takže tri dcéry. Prioritou je a vždy bola moja rodina, súdržnosť a trvale dobré medziľudské vzťahy. Nie vždy a všade v rodine všetko dokonale funguje, vyskytujú sa i nezrovnalosti a hromobitia. Ale po búrke opäť za svieti slniečko. Ženský a materský entuziazmus nezaháľa.

Život píše rôzne príbehy. Zrejme ste mali pochopenie pre to, čo sa prihodilo vášmu synovi Harrymu s priateľkou, ktorá mu zďaleka oznámila, že má dieťa… Ste pokojná mama, ku ktorej sa deti rady zlietajú?

Životný príbeh môjho syna v mladom veku by mohol byť iskrou pekného filmového príbehu. Pekná Filipínka s novozélandským pôvodom a srdcom sa zamiluje do mladého blonďavého modrookého Nemca so slovenskými koreňmi. Jeeeeej. A narodí sa im synček, ktorého vychováva mamička sama v Aucklande. Pochopenie som pre to v tom čase nemala, ale akceptovala som to. Ani moje deti nemuseli mať pochopenie pre môjho nového životného partnera, ale očakávala som, že ho budú akceptovať. A podobne som reagovala i ja. Vnuk Jeremy má 11 rokov a tento rok nás príde navštíviť. Teším sa, že bude mojím veľkým gratulantom. A či sa deti rady ku mne vracajú ? Hotel Mama je otvorený 365 dní v roku, teplá kuchyňa funguje do 22.00 a nočný pokoj je až po 24.00. Každý tu trávi toľko času, koľko môže. Deti žijú na rôznych miestach a v rôznych štátoch. Sme internacionálne bohatá rodina smiechu, zábavy a pohody.

Vraciate sa často do Česka a na Slovensko? Kde sa vlastne cítite doma?

Domov sa vraciam na Slovensko. Tu som sa narodila a tu mám svoje korene. Český pas síce vlastním, ale to bol len prechodný pobyt. Pobyt v nesprávnom období, období rozdelenia republiky. Stála som v nesprávnu dobu na nesprávnom mieste. Ako Európan tvrdím: Žijem tam, kde sa mi páči, kde mám prácu, rodinu, kde sa cítim v bezpečí. A to je Nemecko.

Vráťme sa ešte k herectvu. Spomínali ste, že ste zažili sexuálne harašenie. Budete konkrétna?

Sexuálne harašenie v tomto období nikto neriešil a patrilo k umeleckému svetu ako divadelný či filmový scenár, režisér, kameraman či maskér. Povedzte mi, ktorý muž by nevyužil šancu vyspať sa s mladou, peknou a naivnou mladicou? A to nielen z oblasti filmu. Takže, nehovorme všeobecne o sexuálnom harašení, ale o rokoch “sexuálnej slobody “.