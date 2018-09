ROZHOVOR: Barbora Hlinková o blížiacej sa svadbe s Jánom Ďurovčíkom, briliantoch aj šatách za 4 eurá

Poukazovanie na to, aký vekový rozdiel je medzi nimi, nemajú radi, hoci je neprehliadnuteľný. Predsa len, keď v Prievidzi balili do perinky malú Barboru Hlinkovú, rodák z Michaloviec Ján Ďurovčík už mal založený súbor moderného tanca Balet Torzo a pre SND začal tvoriť choreografie celovečerných baletov. Napriek všetkému sa nedávno objímali na jednom javisku pri klaňačke po premiére nového muzikálu Rasputin, ktorý režíroval. Ako kolegovia aj ako snúbenci.

Sme už zvyknutí na slzy dojatia Jána Ďurovčíka na premiérach. Čo vám pošepol do ucha, keď vás objal?

Neviem, či ste si všimli, ale po premiérach vždy ide k hlavným protagonistom a poďakuje im na konci predstavenia. No a keďže v podstate na javisku mal aj svoju priateľku, tak prišiel za mnou. Na fotke to vyzeralo, že mi niečo hovoril, ale naozaj mi nič nepovedal, iba ma objal a to stačí. Tým vyjadril asi všetko, čo vyjadriť chcel. Myslím si, že to bolo také poďakovanie za skúšobné obdobie a za prácu, ktorú sme odrobili.

Mali ste pred premiérou obaja stres?

Áno. Aj počas verejnej generálky, keď sme si deň predtým vyskúšali predstavenie pred divákmi, som cítila veľké napätie a stres. Ale teraz to zo mňa opadlo. Mám dobrý pocit, a aj keď je to ťažká téma, teším sa na ďalších divákov.

Má Ján Ďurovčík nejaký rituál pred premiérou? Potrebuje byť skôr sám alebo do poslednej chvíle dolaďuje detaily?

V podstate nepoznám žiadny jeho rituál, ale viem, že predstavenie vidí poslednýkrát na verejnej generálke a potom už viac nie. Keď je premiéra, tak sa motá po divadle alebo niekde fajčí cigaru. (Smiech.)

Aký je Ján Ďurovčík šéf? Počas skúšok bol vraj veľmi striktný aj na deti, ktoré hrajú dcéry a syna ruského cára.

– Janko je super, dobrý.

Všimli ste si, že by bol na vás prísnejší alebo benevolentnejší ako na iných? Katka Hasprová, ktorá hrá cárovnú, prezradila, že v zápale hodí o zem aj mikrofón, ak nie je spokojný. Potom sa však ospravedlní s tým, že chce dosiahnuť čo najlepšie výkony…

Nie, on ku každému pristupuje rovnako a ja hovorím, že prísnosť je do určitej miery dobrá.

Vy ste tiež povahou prísna?

Nie som prísna, ale beriem veci veľmi zodpovedne. Pokiaľ mám pocit, že človek, ktorý je nado mnou, neberie prístup k práci vážne, som zmätená, hovorím si, čo sa to deje? Som teda rada, ak to môj nadriadený berie poctivo. Prísnosť v akejkoľvek práci, nielen v herectve, je do určitej miery dobrá.

Jeden manželský pár z filharmónie mi raz povedal, že chodia po práci peši domov a za ten čas z nich vyprchajú všetky emócie, bez ktorých umelec nepodá asi dobrý výkon. Robia to preto, aby boli doma už len manželmi a rodičmi a nie spolupracovníkmi a hudobníkmi. Ako to máte vy?

My sa tiež doma o práci nebavíme. Doma je doma, rodina... Samozrejme, keď sa niečo výnimočné udeje, tak o tom prehodíme slovo, to je normálne, ale nezachádzame do podrobností. Keď sa chcem niečo opýtať v práci, tak sa opýtam tam na mieste, pred všetkými. Nerobí mi to problém. Oslobodiť sa doma od myšlienok na prácu sa dá naučiť. A napokon, my sa máme o čom baviť aj mimo práce, vôbec si nespomeniem, že som pred pár hodinami hrala pestúnku cárskeho syna. (Smiech.)

Viete si predstaviť život s človekom z neumeleckej branže?

– Predtým som chodila s neumelcom, teraz to život zariadil takto. Keď sa človek zamiluje, nehľadí na zamestnanie toho druhého.

V júni ste sa dočkali žiadosti o ruku s briliantovým prsteňom z bieleho zlata, na ktorom snúbenec nešetril. Vraj stál okolo 6 000 eur. Ako oceníte jeho vkus – aj čo sa týka prsteňa aj spôsobu požiadania o ruku?

Nejde o to, koľko prsteň stál a v podstate som sa o to ani nezaujímala doteraz a ani sa nebudem. Zásnuby sú udalosť, ktorá vcelku hovorí niečo úplne iné. Myslím si, že prsteň je len taký symbol toho celého. Aj keby stál v úvodzovkách jedno euro, tak keď je z lásky, vtedy je to podstatné.

Krátko nato ste sa na kinopremiére objavili s kabelkou za 2 200 eur. Máte rada luxusné značkové veci?

Áno, na kinopremiére som sa objavila s taškou, ktorú som dostala pri jednej udalosti. Na luxusné značky si nepotrpím a okrem toho som sa na tej premiére objavila v šatách presne za štyri eurá. Chcem tým povedať, že určite si na luxusné značky nepotrpím a dokonca rada nakupujem v zľavách a v úplne obyčajných obchodoch.

Máte už termín svadby?

Nie, presný termín nemáme. Ale ja som veriaca, a preto by som chcela svadbu do roka a do dňa. Dúfam, že sa nám to podarí. Doteraz sme boli vo veľkom pracovnom vypätí a na plánovanie svadby treba viac času. Ale bude.

Máte predstavu, ako by mal váš veľký deň vyzerať?

Ešte celkom nie, ale keďže ja aj Janko máme väčšiu rodinu, myslím si, že to bude aj väčšia svadba. Ale ani nejde o to, či to bude veľké alebo malé, ale to, aby sme boli všetci v daný moment spolu. Ja sa najviac teším práve na to, že tam budú obe naše rodiny, budú to krásne momenty. Žijeme totiž uponáhľanú dobu, v ktorej sa iba občas zastavíme a uvedomíme si, že s tými ľuďmi, s ktorými máme byť najčastejšie, sme v podstate najmenej.

Aspoň s budúcim manželom ste často vďaka práci...

Áno, chvalabohu sme spolu aj v práci, nevieme sa od seba akosi odtrhnúť. (Smiech.) Sme spolu radi, je nám spolu dobre. Musím si zaklopať...

Ľudia si však občas od seba potrebujú oddýchnuť, hoci sa ľúbia. Má Ján pochopenie pre to, keď idete niekam s kamarátmi?

Áno, má pochopenie, tak ako aj ja mám pochopenie. To, že sme vo vzťahu, neznamená, že sa nemôžeme stretávať s kamarátmi.

Rozširujete vraj dom v Ivanke pri Dunaji, v ktorom spoločne bývate. Je vám už malý?

Museli sme prerobiť strechu, pretože nám zatekalo, a tak sme sa už rozhodli, že to spojíme s nadstavbou, ktorá bola predtým už navrhnutá.

Ste temperamentná žena – kedy by ste najradšej využili thajský box, ktorý už dlhšie trénujete? Napríklad pri otázkach, ktoré si možno niektorí stále kladú poza váš chrbát: Čo si partneri s takým vekovým rozdielom môžu povedať?

Nie, nevyužila by som to nikdy v živote. Jediné, kde to môžem spojiť so životom, tak mi to pomáha pri kondičke v divadle a v celkovom pocite, že si zacvičím. Nezaujíma ma, čo si hovoria ľudia za mojím chrbtom. Pre mňa je dôležité, čo vravia moji najbližší, ostatní ľudia ma nepoznajú, takže v podstate nemôžu súdiť. Nehovorím, že každý človek nemôže mať svoj názor, ale ja hovorím, že netreba v živote súdiť, pretože nikdy nevidíme dovnútra. Je milión vzťahov na svete s vekovým rozdielom, len možno nie sú známi a nikto to nerieši. Najpodstatnejšie pre mňa je, aby sme boli všetci zdraví a to je asi tak všetko.