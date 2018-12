ROZHOVOR: Farma mu zničila mužské ego. Šmahel otvorene o tom, čo ho najviac ponížilo

Bola to veľká rana – hodnotí svoju prehru sebavedomý Martin Šmahel (36).

Minulý piatok opustil šou jeden z najkrajších, ale hlavne najpracovitejších mužov na Farme. Do duelu si vybral výstrednú Karin, ktorá už od začiatku dávala najavo, že na farmu neprišla robiť, ale zviditeľniť a zabaviť sa. Nik nečakal, že vypracovaného fitnestrénera porazí práve ona.Martin Šmahel priznáva, že ho to veľmi zaskočilo a dlho premýšľal nad tým, prečo pohorel. Porozprával nám aj o tom, prečo sa kúpal úplne nahý, ako ho privítala dcéra Mia, a prečo myslel na exmanželku, moderátorku Miriam Kalisovú (33).

Prehrali ste s Karin. Asi ste to nečakali, však?

Vybral som si ju preto, že som nechcel ohroziť chalanov, ktorí tam neustále dreli, a vziať im možnosť dostať sa čo najbližšie k finále. Bola tam Karin, ktorá hlásala, že sa prišla zviditeľniť a nie robiť, navyše povedala, že sa tam už nudí a už by chcela ísť domov. Takže preto a… žiaľ, nevyšlo to. Jasné, že som to nečakal, bola to pre mňa veľká rana! Mal som ambíciu byť tam čo najdlhšie, šokovalo ma, že ma porazila práve ona.

Našťastie som už prišiel na to, prečo to asi takto dopadlo. Žiaľ, nemali sme v dueli žiadnu disciplínu, kde by sme využili to, čo sme sa naučili na farme. Bolo tam nejaké puzzle, triedenie strukovín, hádzanie jabĺk do vedra a almanach, teda otázky o Farme. Druhý dôvod bol, že som hrozne chcel vyhrať, až tak veľmi, že ma to dostávalo do nepohody. Navyše som bol favorizovaný, všetci čakali, že vyhrám. Bol som rozhádzaný a ona nemala čo stratiť. A ešte som cítil tlak, že ak ma porazí žena, bude to hanba. Vlastne to aj je… Je to ťažké prehryznúť. A ešte ja, športovec, ťažko sa s tým vyrovnáva.

Vyzeráte sklamaný. Naozaj sa vám tam páčilo a nechceli ste odísť?

Bolo super a neľutujem tie dni. Človek sa učí zvládať zložité medziľudské vzťahy a navyše mne robota nie je cudzia. Bol som rád, že sa veľa naučím, kamarátov som si tam nehľadal. Mne sa strašne páčila téma šou – nový život. Chceli od nás, aby sme sa vyrovnali s minulosťou, a ja som mal čo riešiť. Občas sa mi stalo, že som bol sentimentálnejší, ale okolnosti ma k tomu prinútili. Niektoré veci na mňa doľahli a niektoré som si potreboval v sebe utriasť.

Narážate na svoje rozpadnuté manželstvo?

Presne. Zdalo by sa, že keď sa dvaja rozídu, nežijú spolu, je to už za nimi. Ale za nimi je to až vtedy, keď si všetko upracú v hlave a vysvetlia sebe samým. Pred týmito vecami sa nedá ujsť. Uvedomil som si, aký je partner dôležitý, aké vlastnosti by mal mať a aké nie, na čom to stroskotalo a prečo. Pozrel som sa aj sám na seba, v čom som zlyhal. Ak nie je v dvojici extrémny typ človeka, za rozpad vzťahu môžu obaja.

Obaja si totiž uvedomujú, že sa niečo deje, a keď s tým nič nerobia, tak sa to skončí. Potreboval som si to zhodnotiť a vyrovanť sa s tým. Doma na to nemám priestor, keď sa zamyslím nad niečím takým vážnym, zazvoní mi telefón, a už mám po myšlienkach. Na farme som mal veľmi dlhé dni, bol som často sám, nezvonil mi mobil, nezaoberal som sa tým, čo mám oblečené a či mám gél na vlasoch.

Čo ste tam získali?

Naučil som sa čítať ľudí. Ja som tam mal nevýhodu, že som priamy a myslím, že to šetrí čas. Naťahovanie gumy v trenkách, ktorá raz praskne, je úplne zbytočné. Chcel som vedieť, či sa tam spustím alebo či ostanem sám sebou.

Ľutujete niečo?

Mal som možno dlhšie držať chladnú hlavu a nadhľad. Bol som výrazný práve pre svoju otvorenosť. Už som počul názory, že je to celé iba hrané. Viete si predstaviť, že by sme tam dokázali hrať dvadsaťštyri hodín, sedemdesiat dní v uzavretom priestore?

Na farme som prežil aj lámanie svojho ega. V bežnom živote som si stanovil hranicu, za ktorú cudzí ľudia nesmú a niekto aj toto považuje za ego. Žiaľ, možno nie som ten najvrúcnejší. Veľakrát som ním v minulosti bol a niektorí ľudia mi tak vliezli pod kožu, že som ich nevedel odtiaľ dostať a ešte mi aj ublížili.

Kam smerovali vaše prvé kroky?

Domov, nelákalo ma ani ísť do reštaurácie dať si niečo výnimočné. Po dvoch mesiacoch som si ľahol do svojej postele a musím povedať, že sa mi lepšie spalo na zemi na farme. My ľudia sme asi fakt veľmi pohodlní. Ráno som išiel ráno po dcérku Miu do škôlky. Nečakala ma, takže keď som sa jej ukázal, ani nezareagovala. Ona si v tej hlavičke nestihla hneď vyhodnotiť, že už môžem byť doma a hrala sa ďalej. Bol som ako prízrak. Keď jej to došlo, hodila sa mi okolo krku a už ma nechcela pustiť. Som na ňu hrdý, bavíme sa spolu o čomkoľvek, je to moja parťáčka.

Tých sedemdesiat dní bez nej vám muselo byť veľmi smutno. Sledovala vás aspoň na obraze?

Dovtedy som bol bez nej maximálne týždeň, keď bola s Miriam na dovolenke. A teraz sme si odrazu nemohli ani volať... Ale keby som sa zacyklil do smutných myšlienok, že sme od seba, reval by som tam ako malé dieťa. Túžil som jej ukázať, čo sme vybudovali a aké zvieratká máme. Farmu nesledovala, nerozumela by tým dialógom, vzťahom... Doma som jej ukázal len pár dielov, kde som chytal ryby, dojil kravy a narodilo sa nám kozliatko. Musel som jej sľúbiť, že budeme chodiť na ryby.

Keď spomínate jazero – chodili ste sa tam kúpať úplne nahý...

Jasné, že som sa kúpal nahý, ale snažil som sa vyhnúť kamerám. A prečo? Jazero bolo špinavé, plné blata. Ostatní sa síce kúpali v spodnej bielizni, ale mne by sa nechcelo každý deň prať zablatené spodky. Okúpal som sa a na brehu som mal pripravené mydlo a čistú vodu. Veľa ľudí riešilo moju nahotu, dúfam, že som tým nikoho neurazil, ale ja to tak robím aj doma. (Smiech.) Odsúdili ma, že som pretŕčač, ale radšej ním budem, ako byť v zablatených plavkách.

Aké máte teraz plány? Budete ešte trénovať?

Ja už asi rok netrénujem. Prestalo ma to napĺňať a je to dosť náročné. Neviem si predstaviť, že by som bol do päťdesiatky trénerom. Od rána do večera sa venovať klientom, riešiť aj ich stravu a byť tiež ich psychológom. Ja sám cvičím už len doma a šetrí mi to čas. Mam oveľa viac moderovacích prác, je to lepšie využitie času.

Už vyše roka máte novinku aj v súkromí, ste opäť zadaný.

Mám priateľku, ale nechcem sa o nej baviť. Ona nie je zo šoubiznisu a ani nechce, aby sa o nej písalo. Pochopte, že ju rešpektujem.