ROZHOVOR: Zuzana Mauréry o materstve, nevere, klamstve, psychickej rovnováhe aj veku!

Zuzana Mauréry (50) má charakteristický prejav a pri žiadnej téme si pred ústa nedáva servítku. A taký je aj náš rozhovor. Veľa vašich kolegov sa sťažuje na dennú výrobu seriálov a, naopak, pochvaľujú si prácu u našich susedov.

Vy máte skúsenosti s prácou aj tam, aj tu. Viete to porovnať?

Skúsenosť s denným seriálom v Česku nemám, takže ak takto staviate otázku, porovnať to neviem. Denná výroba so sebou prináša špecifiká, ktoré buď akceptujete, alebo potom nerobte denný seriál. Je to práca časovo náročná, únavná a rýchla, na druhej strane bez nejakého psychického tlaku a dobre zaplatená. Ak je príjemný tím ľudí a ste si vedomí, že robíte detský alebo rodinný seriál, dá sa to v dobrej nálade zvládnuť.

V Oteckoch hráte mamu dvoch dcér. Jedna je tínedžerka a druhá školáčka. Spomeniete si, aká ste boli v detstve a tínedžerskom veku vy? Či s vami rodičia zvádzali podobné „muky“, aké riešite teraz v seriáli?

Ak si dobre pamätám, bola som poslušné decko, ani ako tínedžerka som sa nepotrebovala nejako blázniť. Učila som sa priemerne, možno aj podpriemerne, ale mala som veľa koníčkov, krúžkov a pomerne pevnú ruku mojej mamy nado mnou. Všetko som mohla, len nie klamať. V každom prípade sme, na rozdiel od dnešných detí, vedeli zdraviť a čušali sme, keď sa dospelí rozprávali. Dnes sa deti považujú za osobnosti a rodičia okolo nich tancujú, aby sa, nedajbože, nenahnevali... To dosť nechápem. Ale ja nie som matka a seriál nie je život. Aj tie naše seriálové peripetie majú značnú nadsádzku.

Otvorene hovoríte o tom, že nie ste matkou. Kedy ste sa s týmto faktom zmierili? Trhá vám niekedy srdce pri pohľade na iné matky s myšlienkou, škoda, že ja nemám vlastné deti...

Nie, netrhá mi srdce pri pohľade na deti. Nikdy som o tom nepochybovala, že budem mať deti. Ale rešpektujem to, ako sa to vyvinulo. Dieťa je pre mňa pokračovaním dvoch ľudí. Nedá sa vynútiť. Musí prísť samo. A nemám pocit, že nie som úplná, necítim sa menejcenná, že nemám dieťa.

Vaša seriálová postava Tamary je vo výchove spravodlivá – občas zakričí, vynadá, ale aj poláska a vypočuje. Ako vychovávali rodičia vás?

Tým, že otec bol šesť rokov v Košiciach a mama bola na mňa sama, mala som pomerne pevný program a disciplínu. Bol to „socík“, ale mala som všetko, čo som potrebovala a veľa navyše. Bola som typické decko z dvora – veľa sa športovalo, chodilo von, korčuľovalo, lyžovalo, stanovalo... Aj keď ma nechválili často, mala som šťastné, bezproblémové detstvo.

Prečo vás mama príliš nechválila?

My sme sa doma nikdy vzájomne neadorovali. Skôr sa hovorilo o tom, čo by sa dalo urobiť lepšie... Možno to nebolo extra psychologicky výchovné, ale konštruktívne. Možno aj preto stojím viac nohami na zemi ako hlavou v oblakoch.

V seriáli vediete škôlku a vychovávate dcéry. Ako sa cítite obklopená detskými hercami? Nosíte im na nakrúcania sladkosti alebo ich nejako „podplácate“?

Keď sú na pľaci deti, nedajbože zvieratá, vždy to proces spomaľuje. Izabela aj Karin sú veľmi šikovné, tak ako všetky deti v našom seriáli. Majú pri sebe svoju koučku Dadku Duditšovú, ktorá s nimi prechádza všetky texty a stará sa o ne počas celého nakrúcania. Je naozaj obdivuhodné, ako to s nimi vie. Keby som mala definovať jednotku pozitívnosti, tak by to bola „jedna Dadka“. Nemusím ich teda podplácať, lebo majú Dadku.

Tamara dala mužovi v seriáli druhýkrát šancu. Raz ju sklamal, išiel za mladšou, no potom pochopil, že ona je pre neho to „pravé orechové“. Zachovali by ste sa v reálnom živote podobne alebo ste v tomto smere striktná – nevkročiť dvakrát do tej istej rieky.

Nemám pripravenú šablónu, pravidlo ani odpoveď na takúto situáciu. Zabudnúť na krivdy sa asi nedá. No pri mojej pamäti sa u mňa dá azda aj to... (Smiech.) Odpustiť možno áno, ale stratiť dôveru, to je už asi fakt hlúpe. Ja mám najväčší problém s klamstvom. To považujem za strašnú stratu času. V živote prídu rôzne situácie, nie vždy je človek dostatočne bdelý, aby sa im dokázal postaviť. Ale ak dvaja naozaj chcú, dá sa bársčo.

Aký máte názor na neverníkov? Predsa len, dnes je to vo vzťahoch akýsi národný šport, že muži odchádzajú od rodín k mladým milenkám a myslia si, že nájdu pochopenie, šťastie a lásku. No realita je často iná...

To by ma zaujímalo, aká je. Že väčšina z nich sa vráti k tej bývalej? Hm... To asi len v Oteckoch... Skôr sa mi zdá, že muži dokážu paralelne žiť vo viacerých vzťahoch naraz. Hovorí sa, že slabí muži majú milenku a silní rodinu. Neviem teda, či to ešte platí. V každom prípade na vzťah sú vždy dvaja. Ak dokážu spolu prekonávať prekážky a nezdrhnúť pri prvom „prúsere“, je šanca na dobrý život. To obdivujem a fandím takým párom.

Môže podľa vás nevera alebo iný podraz naozaj posilniť vzťah, ako to niekedy počuť z úst odborníkov?

Môže aj nemusí. Záleží len na nich. Nič nie je zadarmo.

Čo vy a vzťahy? Robí vás momentálne šťastnou nejaký muž?

Viete, že o súkromí nehovorím...

Na vás do bodky platí, že zrejete ako víno. Vyzeráte fantasticky. Čo pre to robíte?

Ďakujem za kompliment, momentálne mám „vizuálne“ celkom dobré obdobie. (Úsmev.) Myslím, že človek sa vždy snaží robiť to najlepšie, čo momentálne dokáže. Veľmi to však závisí od toho, aké karty má na ruke. Niekedy proste nemáte čím prebiť. Musíte byť trpezlivý a čakať. A pokorný. Aj od toho, čoho všetkého ste ochotný sa vzdať. Hovorí sa, že keď sa vzdáte svojho najväčšieho hriechu, rozkvitne vám život. (Úsmev.) Ja si život predstavujem občas ako takú jin jang guľu, kde tma a svetlo sú vždy v rovnováhe, aj keď to nie je na prvý pohľad očividné. Keď je tej tmy veľa, zrazu príde nejaké svetlo a odľahčí sa vám. A opačne, ak máte pocit, že vás postretlo nejaké prudké šťastie, šup a máte tam hneď nejaký „prúser“... Lebo rovnováha musí byť. A guľa nepustí.

V poslednom čase ste aj výrazne schudli a vyzeráte oddýchnuto a sviežo. Čo je za tým? Diéta, zmena životosprávy, cvičenie?

V prvom rade súhra životných okolností, z ktorých mi nejako vyplynulo, že som si našla silný motív na to, aby som prestala jesť sladké. Potom určite aj to, že som strčila nos do fitka, kde som „náhodou“ natrafila na skvelého trénera, a z cvičenia sa mi stalo potešenie. Nielen fyzické, ale aj psychické. My sa tam vlastne rozprávame o živote a popritom cvičím. Tým, že som v detstve bola vždy o číslo väčšia, šport, tanec, step, tenis, plávanie, akýkoľvek pohyb mi prinášal psychickú rovnováhu. A presne to som intenzívne potrebovala.

Spomenuli ste silný motív, kvôli ktorému ste „sekli“ so sladkým. Prezradíte o čo ide?

Nie.

Veľa žien, keď sa rozhodne zhodiť a vstúpiť prvýkrát do posilňovne, má poriadne mindráky a trému ako pred skúškou. Ako ste na tom boli vy?

Myslím, že ženy v tomto smere podceňujete. Teda ak chodíte do fitka cvičiť a nie sa predvádzať... Mňa pohyb sprevádza od štyroch rokov. Chodila som do rôznych tanečných súborov, zodrala som si kĺby v celkom hojnom počte muzikálov, aj som vyhrala jednu tanečnú súťaž, takže pri vstupe do fitka sa cítim úplne prirodzene a normálne.

Známe ženy často prepadajú skrášľovacím procedúram, kde strácajú svoj prirodzený výraz. Vy patríte medzi výnimky, čo je veľmi sympatické. Aký máte na tento trend názor?

Nech každý robí to, čo mu robí dobre. Neodsudzujem to. Je však naivné si myslieť, že to nevidieť. Ja mám rada prirodzenosť a obdivujem ženy, ktoré vedia pekne a dôstojne kráčať so svojím vekom. Keď sa však niekto cíti stále na tridsať, je optimista a v zrkadle vidí, ako mu padajú kútiky a vyzerá smutný, chápem, že mu to môže ísť na nervy a dá si ich „vytiahnuť“...

Riešite nejakým spôsobom otázku veku ako niektoré ženy? Mnohé majú občas depresie a nevedia sa zmieriť s časom.

Neriešim, koľko mám rokov, riešim, či som šťastná. Vek je len číslo a každé obdobie života môže byť krásne. S rokmi sa však prirodzene menia priority. Rada by som robila veci, ktoré majú zmysel, nielen tie, ktoré sa oplatia. Je fajn dávať ľuďom možnosť na hodinku-dve vypnúť a zabudnúť na svoje trampoty. Ale aj herec má svoj vlastný život, ktorý vôbec nesúvisí s tým verejným.

Ako rada relaxujete a trávite voľný čas?

Rada by som ho trávila v prírode, pri športe, vlastne kdekoľvek. Nie je pre mňa podstatné, kde som, ale s kým som.

Na jeseň ste mali okrúhle životné jubileum. Bola to veľká oslava?

Nie, oslavu v tomto zmysle sa mi nepodarilo urobiť. Na pľaci v Oteckoch a kolegovia na javisku však na mňa nezabudli. To bolo veľmi milé.