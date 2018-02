Rozkokošená Hana Gregorová: Po škandále s exfrajerom sa opäť postarala o rozruch!

Piaty ročník plesu v pražskom Obecnom dome spojil české a slovenské osobnosti, ktoré si opäť nedali ujsť túto udalosť. Zabaviť sa prišla opäť aj herečka Hana Gregorová (65), ktorá sa v posledných mesiacoch stiahla do úzadia pre excesy svojho ex Ondřeja Koptíka (34). Tentoraz si ako spoločnosť zvolila opäť zajačika. V kuloároch sa však pošuškávalo, že ide o jej homosexuálneho priateľa. Prečo sa však k nemu túlila, bozkávala ho a koketovala s ním? Miestami to bolo viac než úsmevné. Veď netreba byť za každú cenu nad vecou ani hrať zbytočné divadielko...

Už keď na jeseň minulého roku predstavoval módny návrhár Boris Hanečka nový projekt, chýbala po jeho boku jeho dlhoročná múza z radov celebrít Lucia Hablovičová (39). V rovnaký deň totiž predvádzala na inej módnej prehliadke. Na Ples v opere síce prišla v jeho róbe a robili si navzájom garde, ale máme tu ďalšie prekvapenie – na pražskom plese sa ukázala v šatách, ktoré nepochádzajú z Borisovho ateliéru, ale od inej slovenskej značky – Hellenski. „Bežne nosím rôzne značky, nechodím celoživotne oblečená len v Borisových veciach. Možno z Plesu v opere sa zdá, že nosím len jeho modely, ale predvádzam aj pre iných návrhárov,“ vysvetlila nám Lucia, ktorá vďaka éterickej róbe z vyšívanej čipky pôsobila ako nežná víla.

