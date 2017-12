Rozvedená Miriam Kalisová zhodnotila rok 2017: Fíha, to sú silné slová!

Bola to naozaj veľkolepá svadba - konala sa v zámku v Oponiciach a pripravovala sa do najmenších detailov. V lete 2012 povedala vtedy dvadsaťsedemročná moderátorka Miriam Kalisová svoje áno Mužovi roka 2008 Martinovi Šmahelovi. Nevesta v šatách, ktoré ukazovali jej krásne dlhé nohy, sa dokonca neubránila slzám a nechýbalo ani vypúšťanie holubíc.

V zime 2013 sa o pár týždňov skôr, ako sa očakávalo, narodila ich dcérka Mia. Našťastie však všetko dobre dopadlo a dnes je z nej krásna zdravá slečna.

V roku 2016 bolo však po rozprávke a osemročný vzťah sa rozpadol. Fitnes tréner a moderátorka išli od seba. Tento rok skrachovanú lásku definitívne zakopali aj úradne - rozvodom. Na dôkaz toho, že sa rozišli v mieri, na sociálnu sieť zavesila Miriam, ktorá rozvod iniciovala, spoločnú vysmiatu fotografiu. "Tak, už máme po," okomentovala záber.

Netrvalo dlho a Miriam, ktorá sa vrhla na maľovanie, pečenie aj bojové umenie, sa začala ukazovať so športovcom Dušanom Pašekom ml. Keď ju zoznámil so svojou babičkou Irmou, s ktorou má veľmi blízky vzťah, bolo jasné, že to myslí vážne.

Pred dvoma mesiacmi sa moderátorka dokonca dvojica pochválila fotografiou v športových tričkách s nápisom na chrbte - Pašek - Pašeková...

Iba s Miou

Hoci je Miriam zamilovaná, na fotografii, ktorú uverejnila počas Vianoc na instagrame, jej Dušan chýba. Na vianočnom zábere, ktorým zároveň hodnotí svoj rok je iba s dcérou Miou. Rok 2017 vidí takto: "Človek... niekedy zabúda jednoducho byť... iba tak existovať...prijímať životné situácie tak, ako prídu...nedávať im prívlastky typu, či je niečo zle, alebo dobre...niekedy aj tie najhoršie veci v konečnom dôsledku vypália ako tie najlepšie a ďakujeme za ne... ja som sa rozhodla tento rok nehádzať do žiadneho konkrétneho "chlievika"...bol aký bol...náročný, veselý, smutný, pokojný, bolestivý, radostný, poučný...," píše Miriam.

Končiaci sa rok označila za emočný koktejl a uzavrela: "V konečnom dôsledku bol pre mňa veľmi dôležitý...naučila som sa počas neho viac ako za celý život...posilnil ma tak, ako žiadny iný rok...a staviam sa hrdo a čelom ku všetkému, čo ma čaká v tom ďalšom..."