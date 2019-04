ROZVOD bohatej speváčky Adele. Prevalilo sa tajomstvo jej manželstva

Speváčka Adele (30) dnes prostredníctvom svojich hovorcov oficiálne potvrdila, že manželstvu so Simonom Koneckim (45) je definitívne koniec. Dvojica sa bude naďalej podieľať na výchove ich syna Angela a to je jediná vec, ktorú k veci povedali. Žiadne vyjadrenia už poskytovať nechcú.

Adele a Simon, rodák z New Yorku, ktorý robí v oblasti charity, sa spoznali v roku 2011. Zoznámil ich spoločný priateľ Ed Sheeran. Vzali sa tajne v roku 2016, to už mali štvorročného syna Angela. Adele túto správu oznámila o rok neskôr na udeľovaní cien Grammy. Keď preberala cenu, potvrdila, že už má status manželky. tajná svadba prebehla v ich súkromnej vile v Los Angeles.

Nič som nerozbila!

Zaujímavosťou je, že speváčka kedysi pre časopis Vogue povedala, že chce ostať single, pretože sa inak nevie sústrediť na prácu. Simon, ktorý má z predchádzajúceho vzťahu dcéru, napokon toto predsavzatie prelomil. Šuškalo sa, že vzťah mu rozbila práve Adele, tá sa ale vo svojom v blogu verejne ohradila - Simon vraj už bol voľný, keď si spolu začali.

Rozvod znamená aj delenie majetku. Podľa portálu The Sun ho Adele nazhŕňala v hodnote 160 miliónov eur. Jej manžel prispel okolo 900 000 eurami.

Speváčke sa peniaze hrnuli, v roku 2017 preskočila svojimi príjmami aj takých starých vlkov ako Mick Jagger a Elton John. Nemala ešte tridsať...

Zničujúca bitka expartnerov o peniaze sa vraj nechystá, pretože dvojica sa na všetkom dohodla.

Tajomstvo ich manželstva

Manželia si užívali niekoľko poriadne drahých nehnuteľností v USA aj v Británii. Ich patnerstvo však krívalo na obe nohy nielen v poslednom čase, ale už poriadne dlho. Hovorí sa o niekoľkoročnom odcudzení, sobáš bol vraj tiež len zachraňovaním lásky, ktorá nehorela tak ako by sa čakalo.

Ich priatelia vedeli, že žijú paralelné životy, boli pridlho odcudzení. Snažili sa, ale nevyšlo to. Podľa denníka The Sun bola veľkou oporou Adele v ťažkých časoch jej dobrá priateľka, herečka Jennier Lawrenceová.

Bude hit?

Adele vydala v roku 2011 štúdiový album s názvom 21, ktorý zožal obrovský úspech, stal sa jednotkou v hudobných rebríčkoch v takmer tridsiatich krajinách. Inšpiráciou jej bolo pritom sklamanie v láske a rozchod s vtedajším partnerom. Skladba Someone like You kraľovala všetkým rebríčkom. Ak by teraz pretavila emócie z rozpadu manželstva do hudby, bol by to užitočný počin, ktorým by potešila fanúšikov.