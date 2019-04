ROZVODOVÉ peklo Gabiky Škrabákovej Kreutz. Herečka priznáva: Syn ma odmieta

Hoci informácie o napätej situácii v rodine Gabriely Škrabákovej Kreutz prenikli na verejnosť len nedávno, vážne problémy boli v manželstve už v roku 2016. Herečka sa vtedy odsťahovala s mladším synom, dnes šesťročným Marcusom, z rodinného domu v Rusovciach do Bratislavy, starší Filip (13) ostal bývať s otcom, obchodníkom Walterom Kreutzom.

Zmanipuloval ho

Asi každá milujúca matka sa zamyslí nad tým, prečo Gabika deti rozdelila a vzala so sebou iba jedného syna. Ona ponúka svoje vysvetlenie. „Filip je totálne zmanipulovaný svojím otcom, ktorý nášmu synovi nedával žiadne hranice. Urobil si z neho partnera namiesto mňa. Filip nemusí poslúchať, nemusí dodržiavať žiadne hranice, veci sa robia podľa toho, ako sa Filip rozhodne. Dostáva drahé darčeky, a teda je jasné, že si pubertálne dieťa vyberie to, kde má väčšiu slobodu, ako matku, ktorá sa snaží regulovať jeho správanie a meniť jeho hodnoty. Navyše Filipko sa identifikuje s otcom, hovorí v množnom čísle, napríklad: Kedy nám dáš Marcuska a podobne,“ vysvetľuje situáciu v rodine Gabika. Tvrdí, že starší syn od otca neodíde, pretože by mal pocit viny. „Ide o konflikt lojality, kedy by dieťa malo pocit, že otca zrádza, pretože otec vzbudzuje v dieťati ľútosť. Rešpektovala som rozhodnutie Filipka ostať bývať u otca. Aký by mal zmysel ťahať nasilu dieťa, ktoré voči mne vykazuje hnev a odmieta ma, lebo som nebola ochotná ďalej znášať patologické prostredie otca, čomu dieťa, samozrejme, nemôže rozumieť. Ale ani mi nenapadlo, že s Filipkom vôbec nebudem. Veľmi ma jeho odmietanie bolí, svoje deti milujem nadovšetko,“ priznáva otvorene situáciu, do ktorej sa s manželom dostali. Herečka verila, že vzťahy v rodine sa upokoja, deti budú vyrastať spolu a budú v pravidelnom kontakte s obidvoma rodičmi. Lenže u Kreutzovcov sa situácia ešte vyostruje.

Rozdelené deti

Koncom roka 2017 podala herečka žiadosť o rozvod. Otec trvá na striedavej starostlivosti, ale podľa jeho slov s tým matka detí nesúhlasí. Podľa nášho zdroja sa podnikateľ môže s mladším synom stretávať len štyri dni v mesiaci, a teda Marcusa sporadicky vída aj brat, ktorý žije s otcom. A Gabika pre vyhrotené vzťahy trávi s Filipom ešte menej času. Trauma detského herca, ktorý ide v maminých šľapajach a môžete ho poznať zo seriálov televízie Markíza, zašla údajne tak ďaleko, že sám vyhľadal pomoc detskej ombudsmanky.

„Naše deti sú to najcennejšie, čo v živote mám – a ak im bude niekto ubližovať, vždy sa za ne postavím. Preto som podal na zástupkyňu SR pred Európskym súdom pani Pirošíkovú sťažnosť na Ministerstve spravodlivosti SR. Ako už v médiách odznelo, pani Pirošíková okrem iných vecí skontaktovala moju manželku s ombudsmankou pre deti, pani Tomanovou. Snaha ombudsmanky rozdeliť naše deti je v príkrom rozpore so všetkými odporúčaniami odborníkov, ktorí sa nám snažia pomôcť. A je o to zarážajúcejšia, že staršiemu synovi sľúbila pomoc pri stretávaní sa s bratom,“ vyjadril sa pre Šarm Walter Kreutz. Jeho manželka situáciu vidí po svojom. „Otec sám inicioval a kontaktoval ombudsmanku, žiadal ju, aby vstúpila do nášho konania, aby mu bola nápomocná. Manželovi sa nikdy nepáči názor, ktorý nie je v súlade s jeho predstavami. Preto, aby sa zistila najvhodnejšia forma starostlivosti pre deti, nám bolo všetkým štyrom súdom nariadené absolvovať súdnoznalecké dokazovania. Otec sa však s Filipom na nezávislých súdno-znaleckých dokazovaniach odmietli zúčastniť. Naopak, otec si zaplatil súkromné súdno-znalecké posudky a núti, aby ich súd rešpektoval. V nich som, samozrejme, vyšla extrémne zle, pričom znalkyňa ma nikdy nevidela ani nevyšetrovala. Je dôležité zdôrazniť, že otec dal deti vyšetriť u súkromnej znalkyne bez vedomia matky, navyše počas soboty, keď bol Marcus u otca, aby som sa o tom nedozvedela a po celý čas bol s dieťaťom pri vyšetrení,“ tvrdí herečka.

Syn ma odmieta

Keď sa Gabika Škrabáková Kreutz v roku 2005 vydávala, ani vo sne by jej nenapadlo, že bude musieť riešiť rozdelenie svojich detí a že by ju jej syn mohol odmietať. Žiaľ, je to skutočnosť a herečka s bolesťou v srdci priznáva, že by to nepriala žiadnej matke. „Manžel vída Marcuska presne podľa rozhodnutia súdu - od štvrtka do nedele v nepárny týždeň a od utorka do stredy v párny týždeň. Ja to plne rešpektujem, kontaktu nebránim. Kontakt otca je podľa odborníkov široký a má dostatok času, ktorý s ním môže tráviť. Naopak, ja mám tiež určený súdom styk s Filipkom, ale ten sa nerealizuje. Syn nemá záujem o kontakt napriek tomu, že som mu navrhovala dva roky víkend čo víkend rôzny program. Na takéto odmietavé správanie Filipka však nie je dôvod, nikdy som mu neublížila. Podľa psychológov dieťa neodmietne svoju matku, ani keby bola prostitútka, alkoholička či drogovo závislá,“ hovorí herečka, ktorá si myslí, že dieťa je manipulované. Mrzí ju tiež, že chlapci ako bratia trávia spolu málo času, no uvedomuje si, že momentálne musí prijať situáciu takú, aká je. „Je to Filipkova voľba, že so svojím bratom je len vtedy, keď sú u otca, čiže dobrovoľne o polovicu menej, ako môže byť. Keby Filip bezdôvodne neodmietal stretávania so mnou, boli by deti spolu aj v tom čase,“ hovorí. Tvrdí, že jej manžel vedome nehovorí pravdu, keď tvrdí, že ona bráni striedavej starostlivosti.

Filipa čaká jeho izba

„Mne je ako matke bránené byť so svojím synom, neviem sa k nemu dostať. Za dva roky, čo som odišla zo spoločnej domácnosti, som so svojím starším synom nestrávila jediný víkend, jeden deň či jedno popoludnie. Dokonca ani počas prázdnin, sviatkov či Vianoc som ani na pár minút nebola s Filipkom. Nemusím vám hovoriť, ako veľmi ma to bolí a trápi. Filipko má u mňa doma svoju zariadenú izbu,“ vysvetľuje herečka. Prekáža jej aj to, že keď sú deti s otcom, väčšinu času trávia na počítači a ipade. „Samozrejme, že ich to baví, ale to nie sú aktivity na upevňovanie vzťahu, každý sedí za svojou elektronikou a hrajú sa spolu hry, to nie je o komunikácii, o upevňovaní väzieb,“ tvrdí.

Chcem sa dohodnúť

V médiách sa tiež objavili správy, že podnikateľ si od svojej ženy užil pred súdom rôzne útoky. Po dvanástich rokoch spoločného života pod jednou strechou ho obvinila z homosexuálnej orientácie. Aké je jeho stanovisko? „Nie som človek, ktorý považuje za správne rozoberať súkromie rodiny v médiách. No trvám na tom, že deti potrebujú a majú nárok na oboch rodičov. Starší syn dospieva, mladší vyrastie a dozvedia sa, ako sme sa k sebe ako rodičia správali. Nebudem ich preto v týchto ťažkých časoch ešte zaťažovať tým, že by som zverejňoval veci z nášho súkromia. Naši synovia za tento stav nenesú žiadnu zodpovednosť. Dosť si vytrpeli už tým, že sú dva roky rozdelení,“ vraví Walter Kreutz. Najviac ho trápi, že čas, ktorý s Gabrielou premrhávajú kvôli sporom, už nikdy nevrátia a môže sa podpísať na psychike detí. Preto sa podľa jeho slov všemožne snaží s ešte stále manželkou dohodnúť na výchovnom modeli, ktorý by vyhovoval obom a bol by prospešný aj pre súrodencov. „Všetci odborníci sa vyjadrili, že najdôležitejšie je, aby synovia neboli rozdelení. Stále verím, že Gabika a ľudia z jej okolia sa stotožnia s týmto názorom a prestanú vyvíjať aktivity smerujúce k rozdeleniu Filipa a Marcuska a k obmedzeniu môjho kontaktu s Marcuskom. Sústreďme sa radšej spoločne na to, aby sa vzťahy v rodine zlepšili. Priestor na to vďaka súdu máme,“ hovorí Walter Kreutz.

Čo povedal znalec?

Herečka ponúka svoj pohľad. „Ako by otec chcel zabezpečiť striedavú starostlivosť u oboch detí, keď u staršieho nevie docieliť ani len to, aby prišiel ku mne na víkend alebo na jedno popoludnie?“ reaguje na manželove slová. „V tom prípade nejde o striedavú starostlivosť detí. Mladšieho syna si pripravuje na to, že o chvíľu bude na tom rovnako ako starší. Dovolí mu všetko, môže si robiť, čo chce, ísť spať, kedy chce, čo návšteva, to darček, len aby ho nakláňal na svoju stranu. Nezávislý súdny znalec sa vyjadril, že vznikla nezdravá koalícia Filipka s otcom proti matke a že hrozí vznik trojkoalície otca s deťmi proti matke,“ hovorí Gabika. Na margo manželstva hovorí: „Deti nesmú trpieť tým, že som urobila zlé rozhodnutie vo svojom živote, že som ho zvolila za ich otca. Všetko jeho správanie, konanie a životné nastavenie, aj tieto manipulácie, klamstvá, teatrálne vystupovanie pred súdmi a úradmi, neochota prijímať druhého názor, neustále opakované podávania na súd a vyvolávanie nových a nových káuz, podávanie žalôb, trestných oznámení, sťažností, námietok súdu a všetko ostatné, čo som mala za posledné roky možnosť vidieť, mi poukazujú u otca na poruchu osobnosti. A keď som si to v plnej miere uvedomila, definitívne som manželstvo opustila a začala som bojovať o to, aby som zachránila aspoň to, čo sa dá,“ uzatvára herečka.

Kauza orientácia

Niekedy sa rozvádzajúci partneri uchyľujú k hraničným tvrdeniam. Môže byť za tým zúfalstvo zo situácie alebo snaha tomu druhému ublížiť. Herečka nám vysvetlila aj to, prečo na súde vytiahla chúlostivú tému a spochybnila sexuálnu orientáciu manžela. Jedným z argumentov je aj tento: „Ako by ste si vysvetlili to, že muž, ktorý si vás zobral, vzápätí ako mu porodíte dieťa, ktoré on chcel, z hodiny na hodinu stratí o vás záujem?“ Tvrdí, že vo vzťahu ostávala, pretože si myslela, že sa niečo zmení. „Myslela som si, že ten pôvodný chlap, ktorého som poznala pred svadbou, tam niekde musí byť. Mýlila som sa. Po svadbe sa všetko otočilo o 180 stupňov a z muža, ktorý ma zahŕňal pozornosťou, sa stal chladný nekontaktný človek, ktorý sa ma nedotkol, sexuálne sa mi vyhýbal… Čo by ste si na mojom mieste mysleli?“