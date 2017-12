Rozvody, rakovina, smrť: Aké tragédie nachystal osud Popoluškinej družine?

Pred pár dňami potešili ctiteľov Libuše Šafránkovej (64) dobré správy. Po prekonaní rakoviny pľúc začala pracovať. V rozprávke Princ mamánek stvárnila kráľovnú. Zatiaľ ju iba nahovorila do audioknihy, no budúci rok by mal byť aj film. Takisto nakrúca komédiu V klidu a naplno, ktorú režíruje jej syn. Čo sa teda deje s Popoluškou, to viete. Poznáte však aj osud mladých mužov, čo ju pred rokmi v rozprávke naháňali po lese?

Smilný princ

Čo sa kariéry týka, Pavel Trávníček (67) už slávnejší film nenakrútil. Ani imidž nezmenil. Nepribral a vďaka farbám na vlasy ani nezošedivel. Zato princezien vystriedal požehnane. Pred oltárom stál štyri razy, a to svadbu s Popoluškou, samozrejme, nerátame. Najznámejšou manželkou bola Simona Stašová (62). Ďalšie dve mu nevedia prísť na meno a obviňujú ho z alkoholizmu a domáceho násilia. On si z toho ťažkú hlavu nerobí, vraj sú to iba pomstychtivé reči opustených „bývaliek“. Navyše, je práve šťastne ženatý. Jeho súčasnej žene Monike ohováračky ani tridsaťpäťročný vekový rozdiel neprekážali, dokonca si s ním trúfla na dieťa. Spoločne majú syna Maxa, ktorý deň pred Silvestrom oslávi rok, a vyzerajú veľmi spokojne.

Dotiahol to na ministra

Najväčšiu kariéru z princovej družiny spravil Vítězslav Jandák (70). Teda, ani on nenatočil nič úspešnejšie, no už roky má herectvo iba tak pomimo. Vrhol sa totiž na politiku a dotiahol to až na českého ministra kultúry! Až do tohto roku zasadal aj do poslaneckej lavice. Súčasná situácia v Česku ho však otrávila natoľko, že sa rozhodol s politickou kariérou skončiť. A opäť začal nakrúcať. V kinách práve beží rozprávka Tri želania, ktorá je jeho hereckým comebackom po trinástich rokoch.

Tragický osud

Aj tretí mládenec z družiny, Jaroslav Drbohlav, už navždy zostane spätý hlavne s Popoluškou. Jeho hereckú kariéru však ukončila krutá choroba. Nemal ani tridsať, keď sa mu vážne skomplikoval zdravotný stav. Nesprávne liečená cukrovka ho postupne pripravila o zrak. Posledné divadelné predstavenia odohral už takmer slepý. Napokon oslepol úplne, no život mal nachystanú ďalšiu podpásovku. Mal len tridsaťosem rokov, keď umrel na zlyhanie pečene.

