Rytmus verejne ponížil Daru: Patrik, toto gentlemani nerobia!

Toto by zrejme nechcela zažiť žiadna expartnerka. Ako sa zdá, Rytmusova láska k Dare nebola až taká silná, ako si myslela. Lebo to, čo teraz raper predvádza na sociálnych sieťach, hovorí samo za seba... Najsilnejšie, čo som zažil! Rytmus vždy mával dlhoročné vzťahy a tvrdil, že keď sa raz zamiluje, tak naplno. No podľa toho, ako sa dnes správa, to vyzerá, že Patrik je naplno zamilovaný až teraz, do Jasminy Alagič (29). Denne prispieva na sociálne siete zamilovanými fotkami či videami so svojou novou polovičkou. Vozí si ju na výlety, večere a je očividné, že je z nej úplne vedľa. Skrátka, do exotickej krásky je zaľúbený po uši a vôbec sa tým netají. „Toto moje dievčatko fajnové dnes oslavuje 29 rôčkov. To, kedy a kde sme sa stretli prvýkrát a ako sa to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil, a behom minúty som cítil, že si...,“ znelo jeho vyznanie plné silných citov, ukončené srdiečkami.

Pichnutie pri srdci

Jeho slová však nepotešili jeho ex, Daru, ktorá mu síce lásku praje, no reakciu na vyznanie Jasmine si neodpustila. „Niekedy vás veci zaskočia, sklamú, prekvapia, preberú z ilúzie ešte aj teraz, v dospelom veku. Keď stojíte nohami pevne na zemi, respektíve keď máte pomyselný bezpečnostný pás, stojí nás to – ako spievam v jednej pesničke, iba občas mierny stres a chaos, keď životom chceme bez zranenia prejsť. To totiž asi bez toho ani možné nie je. Keby to občas nepichlo pri srdci, ani nevieme, že ho máme, čo? Majte krásny večer,“ zneli slová Dary naznačujúce, že je to odkaz pre Rytmusa, ktorý ju zrejme ako ženu sklamal. Predsa len, zistiť po rokoch vzťahu, že nebola pre neho tou, za čo sa považovala, nie je nič príjemné…

Zaslúži si to

Rytmus to však neberie ako niečo, čo bývalej priateľke môže ublížiť, ale ukazovaním toho, čo aktuálne cíti a prežíva, prilieva olej do ohňa ďalej. Na Daru neberie skrátka žiadny ohľad. „Mám potrebu napísať, že prežívam najšťastnejšie obdobie, aké som kedy mal. To, že sa s vami delím o svoje šťastie a pekný život, beriem ako dobrú vec a cestu, pretože každý z nás si to zaslúži. Tí, ktorí mi neprajú, lebo sú osamelí alebo v nešťastnom vzťahu, živote, prajem to, čo zažívam ja,“ pokračoval ďalej so svojimi emóciami, ktorých má očividne až pretlak. No a čo na to Dara, ktorá momentálne stojí v tieni kráľovnej Jasminy, ktorá skutočne dobyla Rytmusove srdce?

Prajná

Speváčka sa k celej tejto „kauze“ vyjadrila, že expriateľovi praje lásku, svadbu a aj dieťa. Len ju „pichlo pri srdci“, že sa tvári, akoby tieto pocity zažíval v živote po prvýkrát. Predsa len, aj pri nej zažíval lásku ako hrom, no zdá sa, že na to akoby zabudol a o to viac ju to mrzí. Speváčkina kamarátka Simona Krainová (45) Rytmusove pretlaky emócií okomentovala pod jednu Darinu fotku v skratke a stroho: J*be mu.