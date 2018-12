Rytmusovi zložil po výkone v ringu boxer Tomi Kid poklonu. A čoho sa dočkal? Dostal...

Rytmus (41) sa štyri dni pred Silvestrom dočkal dňa, na ktorý sa chystal od júla. Postavil sa do jedného ringu s českým raperom Otakarom Petřinom alias Marpom (33). O osem rokov mladší kolega a športovec ho po šiestich kolách poslal domov. Napriek tomu si Rytmus vyslúžil veľké uznanie.

Profesionálny boxer Tomi Kid Kovács, ktorý ho 26 týždňov pripravoval, mu zložil na sociálnej sieti poklonu: "Prehrali sme? Na body možno áno. Vyhral však náš šport. Ukázalo sa, že aj po štyridsiatke vie človek spraviť veľkú vec... Ja som na Paťa hrdý!" Spomenul aj to, že prijal rapera do rodiny, veď sa mu venoval aj jeho otec a celý boxerský klub. Bol mu trénerom, bratom, priateľom, k dispozícii 24 hodín denne.

A ako na tieto verejné slová zareagoval Rytmus?

Strach aj bolesť

Jeho reakcia sa dala očakávať. Raper, ktorý absolvoval s boxerom 134 tréningov, na svojom instagrame napísal: "Človek s veľkým Č, ktorému vďačím za veľa. Bol so mnou od začiatku do konca. Od prvých tréningov, (kedy som myslel, že po prvej rozcvičke je polka tréningu za nami), sparingov, behov, ranných tréningov, narazených rebier až po zlomený nos," napísal o Tomim. "Môj najbližší človek (po mojej snúbenici samozrejme), ktorý mi bol učiteľom, bratom, mentorom, trénerom a otcom v jednom. Veľa som sa pri ňom naučil a objavil veci, o ktorých som nemal dovtedy poňatia. Myslel som si, že o prekonávaní seba viem všetko, ale box, psychický nátlak, podvedomý strach zo zlyhania, stres, bolesť, je niečo, čo sa nedá opísať. To proste musíš skúsiť a mať pri sebe človeka, ktorý ťa pozná a vie ťa naladiť, keď sa rozsypeš."

Ocenil, že Tomi mu bol dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni nablízku a dal mu pocítiť, že je v tom s ním. "Tak isto ako sme vchádzali do ringu a 17000 ľudí bučalo, pretože mi priali prehru, tak tento človek ma za chrbtom motivoval. Bol so mnou, keď som si siahol na dno v ringu a dokázal ma naštartovať. Všetko toto bolo vďaka príprave a jeho chuti po nemožnom. Ďakujem Tomi za túto životnú skúsenosť, za naše priateľstvo, za to, že si ma kopal, keď to vyzeralo, že to vzdám. Je toho veľa čím sme si za pol roka prešli, ale chcel som napísať zásadnú vec. Som rád, že pán boh spojil naše cesty. Bola to jazda, si človek s veľkým Č. Ďakujem," odkázal verejne svojmu trénerovi muž, ktorému sa splnili koncom roka dva sny - ten boxerský ale hlavne otcovský. Tehotná snúbenica Jasmina Alagič ho po zápase tiež vyobjímala a dala celému svetu najavo, že je na neho veľmi hrdá. Foto nájdete vo fotogalérii.