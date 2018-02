S alergiou, ale BEZ VRÁSOK! Takto skončila známa herečka po kozmetickej vychytávke

Na ulici ju bežne stretnete nenalíčenú, jej mejkapom je nemiznúci úsmev. Vie síce, ako to vo svete šminiek chodí, no udávačka trendov v líčení z nej vraj určite nikdy nebude. „Som rada, že som sa naučila správne nanášať si mejkap, a hrdá som aj na to, že si viem urobiť peknú linku na ľavom oku,“ komentuje s humorom.

Kozmetické omyly

Kozmetika nepatrí k témam, ktorými sa herečka úzkostne zaoberá, na druhej strane, práca herečky si vyžaduje, aby na pľaci vyzerala bez chyby. Vtedy sa veľmi rada posadí pred zrkadlo v maskérni v štýle „starajte sa“. „Neviem sa dobre nalíčiť, takže všetko sa učím od vizážistiek a maskérok. Dám si aj poradiť a z výsledku som potom milo prekvapená. Bola som napríklad presvedčená, že by mi nikdy nepristal výrazný rúž, lebo by som pôsobila vulgárne. A dnes? Maskérky ma niekedy presvedčia na červený alebo na ružový a podľa mňa to vyzerá dobre,“ priznáva Lujza. S úsmevom spomína aj na to, ako sa odhodlala kúpiť si nejaký dobrý krém. Vybrala si hneď protivráskový na očné okolie. „Dostala som naň alergiu, úplne mi opuchli oči. Ale fakt je, že som nemala vrásky,“ hovorí so šibalským úsmevom s tým, že zázračný krém odložila. „Takže zase mám vrásky,“ dodáva.

Deti ako zrkadlo

Iba máloktorá žena je so sebou spokojná a dokáže vyzdvihnúť to, čo sa jej na sebe páči. Lujza to zistila až pri svojich deťoch, Viktorovi (7) a Grétke (3). „V puberte som nebola spokojná s ničím. Čím som bola staršia, tým viac som zisťovala, že sa mi niečo na sebe aj páči. Teda, skôr ma na to začali upozorňovať iní. No keď som mala deti, všimla som si ich krásne mihalnice a pery. Vtedy mi napadlo, veď ich majú po mne. Na sebe som si to však dovtedy nevšimla.“ Lujza momentálne žiari v seriáli Naši, kde hrá vždy pekne upravenú trojnásobnú mamu. Priznáva však, že ona v civile nosí najradšej vlasy hlavne tak, aby jej nepadali do očí, čiže vo vrkoči. Teda, ak sa to dá, pretože niekedy ich má prikrátke. „Najlepšie sa cítim, keď mám dlhé, husté vlasy, také, aké nemám ani som nikdy nemala. Mám však rada, keď ma maskérky pekne učešú a zrazu to vyzerá, že mám husté vlasy. Ale super to bolo aj vtedy, keď som mala päťmilimetrové vlasy.“

Takto budete dokonalá

Radí profesionálna maskérka Viktória Král, ktorá líči aj Lujzu.