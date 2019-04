S babami v SPRCHE! Ibi Maiga odhalil svoju minulosť na bratislavskom intráku

Ibrahim Maiga (56) sa nedávno zviditeľnil tým, že sa rozhodol vyskúšať politiku. Jeho meno sa ocitlo na členskej listine mimoparlamentnej strany Priama demokracia, ktorá má tiež ambície uspieť v májových voľbách do Európskeho parlamentu. Herec a spevák s politickými ambíciami prezradil, že prežije veľkonočné sviatky na Slovensku. „Túto Veľkú noc budem mať veľmi smutnú, pretože budem bez rodiny a sám. V poslednom období sa zo mňa stal samotár. Iné to bolo, keď som bol mladší. Nezabudnem na Veľkú noc na bratislavskom intráku, kde som ako študent "stavariny" dlho býval. Baby sme vždy poriadne vyšibali, naháňali sme ich po chodbách a ťahali do spŕch. To bolo kriku! Napokon sme od nich dostali malé darčeky. Prosím všetkých, nech sa tieto tradície na Slovensku dodržujú, pretože bez nich to už nebude Slovensko."

Dodáva: "Počas štúdia to bolo pekné obdobie, aj keď mnohí sa na totalitu sťažujú. Všetko stálo päť korún a ľudia neboli v takých stresoch, hoci chceli cestovať a nemohli. Každá minca má dve strany. Ja sa bojím toho, aká bude budúcnosť, preto spomínajme na minulosť a hlavne nezabúdajme na zvyky!“