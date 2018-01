S Mariánom Labudom sa lúčil aj zdrvený filmový Otík! Posledné gesto pre kamaráta vás dojme

Hereckú obec pomaly ale isto opúšťajú herecké legendy, ktoré diváci milovali. Medzi takých bezpochyby patrí aj Marián Labuda (†73). Posledné zbohom mu do budovy SND prišli dnes dať kolegovia, diváci a v neposlednom rade aj smútiaca rodina, ktorej už nikdy nevyčarí úsmev na tvári.

Obrovskú bolesť v srdci prežíval hlavne Labudov syn Marián, ktorý počas rozlúčky častokrát za otcom pozeral do neba a najviac ho dojala ukážka z ich spoločného divadelného predstavenia. V jeho srdci však zostane navždy a takisto tu už navždy zostane aj stopa jeho jedinečnej hereckej kariéry.

Slzy padali aj tvrdým chlapom. Pohľad záchranárov na dvoch mŕtvych bratov v snehu bol zdrvujúci. Nemali ešte osemnásť

Prišiel aj Otík

Posledné zbohom prišiel dať svojmu filmovému "parťákovi" z kultového filmu Vesničko má středisková aj maďarský herec János Bán (62). Postava Karla Páveka v podaní Mariána Labudu je nezabudnuteľná, rovnako ako aj Otíka Rákosníka.

Správa o hercovej smrti Jánosa Bána veľmi rozladila a zarosené oči mal stále aj v deň jeho pohrebu. „Po tom čo som sa dozvedel, že umrel, tak som nebol schopný emočne reagovať. Dookola som len hovoril ó Bože môj... Bolo to o to ťažšie, že po tejto správe som musel odohrať predstavenie a prvých dvadsať minút som tam akoby ani nebol prítomný. Vyjadriť sa k Mariánovej smrti som sa racionálne dokázal až dva dni po...,“ povedal nám stále zdrvený János Bán, ktorý s hereckou legendou udržiaval kamarátsky kontakt.

„Naposledy sme sa videli na Mariánových sedemdesiatinách. Vnútorne som cítil, že ešte niekedy bude medzi nami nejaká spolupráca, no život to zmenil sám. Človek počíta so všeličím, no táto správa ma zasiahla. Cítil som priateľskú a aj ľudskú povinnosť prísť sa s ním rozlúčiť a odrieknuť predstavenie, ktoré som mal odohrať. Mariánovi vďačím za veľa,“ dodal pokorne filmový Otík.

Kto sa ešte prišiel rozlúčiť s veľkým hercom, si pozrite TU.